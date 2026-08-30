والي الجزيرة يؤكد دعم حكومة الولاية لمشاريع شركة العلا للتطوير العقاري

​ أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة، أن لشركة العلا للمشاريع المتعددة المحدودة إسهامات مقدرة في تطوير العمل والمشاريع العقارية بالولاية.

​جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه وفد الشركة برئاسة اللواء ركن مهندس مستشار المعتصم دفع الغني محمد عوض الكريم، المدير العام لشركة العلا، بحضور اللواء ركن عادل عبد الله محمد الحسن، قائد الفرقة الأولى مشاة.

​وأعلن الوالي دعمه ومساندته لعمل الشركة بالولاية، مشيراً إلى أهمية المشاريع العقارية في توفير السكن وحل مشكلة الإسكان، داعياً إلى الاستفادة من التجارب السابقة في إنفاذ المشاريع العقارية لتحقيق أفضل النتائج.

​من جانبه، كشف مدير عام شركة العلا أن زيارتهم للولاية تأتي للوقوف على سير العمل في المخطط رقم (2) بمدينة ود مدني، بعد اكتمال توصيل المياه وتخطيط الطرق، والاتفاق على توصيل الكهرباء للمخطط، معلناً في الوقت نفسه حرص الشركة على توسيع عملها بالولاية وفتح العديد من الشراكات مع حكومة الولاية في مجال التطوير العقاري والخدمي.

​وأبان أن الشركة تعمل حالياً في عدة مجالات، من بينها:

​مخطط درة النيل السكني شمال الولاية على حدود ولاية الخرطوم.

​المخطط رقم (2) بمدينة ود مدني، مع التزام الشركة بتوفير خدمات متكاملة بالمخططات السكنية بما يسهم في التنمية العمرانية بالولاية.

سونا