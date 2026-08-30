قافلة دعوية بكسلا لتبصير المواطنين بالتسجيل للحج عبر بوابة “نسك السودان”

​ دشنت أمانة الحج والعمرة بولاية كسلا صباح اليوم انطلاق القافلة الدعوية والإرشادية التي تسيرها الأمانة تحت شعار: ﴿وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ﴾.

​وتهدف القافلة إلى تبصير المواطنين بالمحليات بضوابط وإجراءات التسجيل لأداء فريضة الحج للعام 1448هـ عبر بوابة “نسك السودان” الإلكترونية والجداول الزمنية المحددة بالمصفوفة.

​وأوضح أمين أمانة الحج والعمرة بولاية كسلا، الأستاذ علي حامد، أن بوابة “نسك السودان” مربوطة بمنصة وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية، والتي وضعت مصفوفة زمنية للعالم الإسلامي؛ حيث ينتهي التسجيل لحج 1448هـ في الـ26 من سبتمبر 2026م.

​وأكد أن القافلة تأتي في إطار تسهيل التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، وتعريفهم بالجدول الزمني للتسجيل المبكر عبر منصة “نسك السودان” الموحدة لضمان الشفافية والمتابعة.

​وقال إن تدشين القافلة سبقه تدريب منسقي الحج بالمحليات لضمان إدخال معلومات التسجيل بالصورة الصحيحة عبر رابط “نسك السودان” الرقمي والحصول على رقم المتابعة.

​وجدد علي حامد اهتمام الأمانة بتسجيل كافة الراغبين لأداء المناسك عبر الرقم الوطني أو جواز السفر، وفق توجيهات الأمانة العامة للحج والعمرة، وتكثيف الرسائل الإعلامية عبر الوسائط المختلفة.

سونا