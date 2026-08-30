وزير الصحة بالنيل الأبيض يؤكد دعم التحول الرقمي وتوطين التطبيقات الصحية بالولاية

​ أكد الدكتور الزين سعد آدم، وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الأبيض، استعداد الوزارة لدعم مشروعات التحول الرقمي في القطاع الصحي وتوسيع نطاق تطبيقاتها وصولاً إلى المستوى القاعدي، مشيراً إلى أهمية الرقمنة في تعزيز التواصل بين الكوادر الصحية وحفظ المعلومات وانسيابها بصورة سهلة وسريعة، وتوفير الوقت والجهد.

​جاء ذلك لدى مخاطبته بفندق كوستي بلازا بكوستي اليوم، افتتاح دورة تدريب المدربين (TOT) في التطبيقات الرقمية الصحية، التي تنظمها وزارة الصحة الاتحادية بالتعاون مع منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، في الفترة من 30 أغسطس إلى 2 سبتمبر 2026م، بمشاركة ولايات النيل الأبيض وكردفان ودارفور والبحر الأحمر، وبحضور منظمة “إضافة” كشريك منفذ للورشة، والأستاذة تماضر محمد صالح مدير إدارة التغطية الصحية الشاملة بوزارة الصحة الاتحادية، والدكتور عبد الوهاب رحال مدير إدارة الرعاية الصحية الأساسية بالوزارة، وممثلين لمنظمتي اليونيسف والصحة العالمية ومنظمة إضافة.

​ووصف الوزير الورشة بأنها قيمة ومهمة لتطوير القطاع الصحي، مؤكداً أن التطبيقات الرقمية توفر معلومات يمكن البناء عليها في اتخاذ قرارات حقيقية، وتعزز مفهوم الشراكة الذكية بين القطاع الصحي والمواطنين والشركاء والمنظمات، مشيداً بإسهامات المنظمات في إسناد وتطوير القطاع الصحي.

​وأعلن استعداد وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالنيل الأبيض لإنزال المشروع إلى المستوى القاعدي ليشمل الوحدات الإدارية والمؤسسات الصحية كافة، والاستفادة من التطبيقات الرقمية في تحسين الأداء وتطوير الخدمات الصحية.

سونا