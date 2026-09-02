جامعة الجزيرة تدعم مشاركة طلابها في المحافل الدولية بروسيا وإيطاليا

ترأس نائب مدير جامعة الجزيرة، الدكتور التجاني النور بشير، بقاعة الشهداء بمجمع النشيشيبة الإجتماع التحضيري الخاص بمشاركة طلاب الجامعة في المرحلة النهائية للأولمبياد الدولية للأمن المالي بروسيا، وبرنامج التبادل الطلابي بجامعة “بسيليكاتا” الإيطالية.

وأشاد نائب مدير الجامعة بتأهل أربعة من طلاب الجامعة للمرحلة النهائية للأولمبياد بروسيا، مؤكداً أن هذا التأهل يمثل إنجازاً مشرفاً للجامعة والسودان، ويعكس القدرات العلمية والمهارات التي تؤهل طلاب الجامعة للمنافسة في المحافل الدولية.

وأعلن د. التجاني دعم إدارة الجامعة الكامل لمشاركة الطلاب في هذه الفعاليات الدولية، باعتبارها فرصة نوعية لتمكينهم من خوض تجارب تنافسية عالمية واكتساب خبرات متقدمة، لا سيما في مجالات الأمن المالي، الأمن السيبراني، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى أن التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تفرض إعداد الشباب لمواكبة التحديات الناشئة بكفاءة، مؤكداً حرص الجامعة على توسيع شراكاتها مع المؤسسات العالمية لتطوير البيئة التعليمية.

سونا