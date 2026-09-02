الإمدادات الطبية بالبحر الأحمر : تغطية أكثر من 240 مرفقاً صحياً بالولاية

أعلنت مدير فرع الصندوق القومي للإمدادات الطبية بولاية البحر الأحمر الدكتورة غادة إبراهيم محمد عن تحقيق زيادة كبيرة في نطاق التغطية الدوائية بالولاية، مشيرة إلى أن الخدمات الطبية باتت تصل إلى أكثر من 240 مرفقاً صحياً، من بينها 36 مستشفى حكومياً، إلى جانب المراكز والوحدات الصحية والمستشفيات الخاصة.

وأوضحت د. غادة في تصريح صحفي (لسونا) أن الصندوق يضع في مقدمة أهدافه إتاحة الأدوية الأساسية والمنتجات الطبية ذات الجودة العالية بأسعار مناسبة، لضمان وصول العلاج المجاني والمدعوم للمواطنين في أقرب نقطة لسكنهم.

وأضافت أن الصندوق يواصل تقديم خدمات العلاج الاقتصادي “مسترد القيمة”، إلى جانب برامج العلاج المجاني التي تشمل طوارئ المستشفيات، والعمليات الجراحية، وأدوية التخدير والمحاليل، فضلاً عن دعم أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة مثل الملاريا، والإيدز، والدرن، وبرامج الصحة الإنجابية ورعاية الحوامل.

وفي إطار مجابهة التحديات الاستثنائية خلال فترة الحرب، كشفت د. غادة عن خطة الصندوق للتوسع في السعات التخزينية بالولايات لتكون بديلاً للمخازن المركزية بالخرطوم، مشيرة إلى توفير غرف مبردة حديثة لتخزين الأمصال، الأنسولين، والأدوية الحساسة.

كما أكدت اعتماد آلية الترحيل المباشر عبر رحلات منتظمة لتوصيل الشحنات الدوائية لكافة المرافق.

وأشارت مدير الفرع إلى تفعيل نظام تخطيط الموارد ERP لتأكيد الحوكمة والشفافية في حركة الصادر والوارد والمخزون، وتأمين الوفرة الدوائية.

واختتمت حديثها بالإشارة إلى استمرار برامج التدريب الدوري للكوادر الطبية والتقنية والإدارية، بجانب تعزيز الشراكة الذكية مع الصندوق القومي للتأمين الصحي لتخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين.

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