وزير التربية: اكتمال الترتيبات الفنية لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية 2026

أعلن وزير التعليم والتربية الوطنية، د. التهامي الزين حجر، اكتمال كافة الترتيبات الفنية لإعلان نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2026، “الشهادة السودانية” مشيراً إلى أن إعلان النتيجة سيتم خلال الأيام المقبلة، عقب استكمال بعض الترتيبات الإدارية.

وأكد الوزير جاهزية الوزارة لإعلان النتيجة، التي يترقبها آلاف الطلاب وأسرهم، متمنياً للطلاب التوفيق والنجاح.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للمكتب الصحفي للشرطة عقب اجتماع غرفة طوارئ امتحانات الشهادة الثانوية بوزارة الداخلية، برئاسة وزير التعليم والتربية الوطنية ووزير الداخلية الفريق اول شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى، وبحضور وكيل وزارة التعليم والتربية الوطنية د. أحمد خليفة عمر، والمدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطة حقوقي أمير عبدالمنعم فضل، وأعضاء الغرفة من الجهات ذات الصلة.

وامتدح الوزير جهود المعلمين والمعلمات في استقرار العملية التعليمية ونجاح الامتحانات، وثمن جهود غرفة الطوارئ، التي واصلت اجتماعاتها ومتابعتها لأعمال الامتحانات في مختلف مراحلها، بدءاً من ترتيبات انعقادها بالمراكز الداخلية والخارجية، مروراً بأعمال التصحيح والكنترول، مؤكداً أنها كانت سنداً للوزارة في إنجاز هذه المهام.

ووصف د. التهامي امتحانات الشهادة الثانوية بأنها ملحمة وطنية شاركت فيها مختلف الجهات الرسمية والمجتمعية، معرباً عن شكره وتقديره لكل الجهات التي أسهمت في إنجاحها. ممتدحا ولاية الخرطوم التي استضافت اعمال الكنترول والتصحيح.