وفد الإشراف الإتحادي لإدارة المعلومات الصحية يلتقي وزير صحة سنار

أكد مدير عام وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية ولاية سنار د . إبراهيم العوض خلال لقائه اليوم بوفد الإشراف الإتحادي لنظام المعلومات الصحية بسنار، أن المعلومات الصحية تعد السلاح الإستراتيجي والأساس لضمان النهوض بالقطاع الصحي وإتخاذ القرارات المبنية على الأدلة مؤكدا أن وزارة الصحة تولي أمر الإحصاء والمعلومات كل الإهتمام.

من جهتها إستعرضت جارة التيجاني مدير الإحصاء والمعلومات تقريرا شاملا عن الوضع الراهن للمعلومات بمحليات الولاية السبع مؤكدة على ضرورة تقوية الإشراف بولاية سنار مبينة أن نظام المعلومات بدأ يتعافى بالولاية.

من جانبه أثني عبدالرحمن على محمد من وزارة الصحة الإتحادية على التطور في برنامج الإحصاء والمعلومات مؤكدا أنهم بصدد الوقوف على التقارير , والوقوف على جودة البيانات بالمؤسسات الصحية لتقوية النظام الصحي بالولاية.

سونا