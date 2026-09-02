المدير العام لهيئة الموانئ البحرية يلتقي السفير السعودي

استقبل المدير العام لهيئة الموانئ البحرية المهندس مستشار جيلاني محمد جيلاني، بمكتبه اليوم السفير د. زيد بن مخلد الحربي سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان.

وفي مستهل اللقاء رحب المدير العام بالسفير، معرباً عن تقديره للعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين السودان والمملكة العربية السعودية، مؤكداً حرص هيئة الموانئ البحرية على تعزيز أواصر التعاون مع المملكة في كافة المجالات ذات الصلة بالعمل البحري والمينائي.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز سبل التعاون والتنسيق بين هيئة الموانئ البحرية والجهات ذات الصلة بالمملكة العربية السعودية، بما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتعزيز حركة النقل البحري والموانئ.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التواصل والتنسيق لخدمة المصالح المشتركة، ودعم آفاق التعاون المشترك.

سونا