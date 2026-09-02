والي غرب كردفان يبشّر بقرب تحرير الولاية وخطط للعودة الطوعية للنازحين

أكد والي غرب كردفان اللواء ركن (م) حامد حمد تيراب، أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها باتت على مشارف الولاية، مبشراً بقرب تحريرها من مليشيا الدعم السريع المتمردة، وبدء العودة الطوعية للنازحين.

وقال الوالي، خلال مخاطبته اليوم المخيم العلاجي المجاني لنازحي الولاية بمنطقة دار السلام في محلية أم بدة بولاية الخرطوم، إن حكومة غرب كردفان جاءت في ظرف استثنائي للوقوف على أوضاع النازحين وتفقد مساكنهم ومعاشهم ومستوى الخدمات المقدمة لهم، مثمناً جهود حكومة ولاية الخرطوم ولجنة أمنها.

وكشف تيراب عن خطط جاهزة للعودة الطوعية للمواطنين عقب تحرير أي محلية من محليات الولاية، تشمل إعادة تأهيل المرافق الحيوية وتوفير الخدمات الضرورية.

من جانبه، أوضح وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بولاية غرب كردفان، الدكتور أنس صديق الصادق، أن المخيم يتضمن مقابلة الطبيب والدواء مجاناً، معلناً استمرار الأيام العلاجية المجانية للنازحين في جميع محليات ولاية الخرطوم بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب استمرار الخدمات العلاجية لنازحي الولاية في ولايتي شمال كردفان والنيل الأبيض.

وأشاد أنس بجهود وزارة الصحة بولاية الخرطوم وجمعية الهلال الأحمر وصندوق الإمدادات الطبية وكافة الجهات المشاركة في تنظيم المخيم.

وفي السياق، قال مفوض العون الإنساني بولاية غرب كردفان، الأستاذ صبري يوسف جبارة جابر، إن أكثر من 50 ألف أسرة نازحة من غرب كردفان توجد في مدينة الأبيض، ونحو 7 آلاف أسرة في النيل الأبيض، و1800 أسرة في القضارف، و80 أسرة في كسلا، إضافة إلى نازحين في ولايات الجزيرة والبحر الأحمر ونهر النيل يحتاجون إلى تدخلات عاجلة.

وأوضح جابر أن المفوضية تعمل على ترتيب أوضاع النازحين من خلال استمرار عمليات الحصر والتسجيل الإلكتروني بالوثائق الثبوتية، بما يضمن العدالة والشفافية في توزيع المساعدات الإنسانية، ويساعد الجهات المختصة على التخطيط للخدمات، فضلاً عن تعزيز فرص المطالبة بزيادة الحصص الإغاثية المخصصة للنازحين في ولاية الخرطوم والولايات الأخرى.

وشهد المخيم العلاجي توزيع مساعدات إنسانية من مفوضية العون الإنساني بولاية غرب كردفان، بحضور أعضاء حكومة الولاية ومفوض العون الإنساني ورئيس جمعية الهلال الأحمر ومدير صندوق الإمدادات الطبية بالولاية وعدد من الجهات.

سونا