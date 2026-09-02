المواصفات تحظر تداول حديد الكانات أقل من 6 ملم بالبحر الأحمر

نفذ قسم التفتيش الصناعي والخدمي بقطاع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية البحر الأحمر حملة رقابية وتوعوية استهدفت أكثر من 50 موقعاً تجارياً لبيع وعرض حديد تسليح الكانات، للتحقق من مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية المعتمدة.

وأكد مدير قطاع الهيئة بالبحر الأحمر، المهندس الوليد محمد عثمان، أن الرقابة على مواد البناء تأتي ضمن أولويات الهيئة، لضمان جودة المنتجات وسلامتها قبل استخدامها في أعمال التشييد.

وحذر من استخدام أقطار حديد تقل عن الحدود المعتمدة، مبيناً أن ذلك يؤثر بصورة مباشرة على سلامة المباني وكفاءة العناصر الخرسانية.

وأوضح رئيس قسم التفتيش الصناعي والخدمي، المهندس رفعت فرح الأمين، أن الحملة استمرت خمسة أيام، حيث ركّزت الفرق الميدانية على حظر تداول الحديد ذي القطر الأقل من (6) ملم ، إلى جانب تقديم الإرشادات الفنية للتعامل السليم مع المنتجات.

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة تجاه المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية السودانية.

سونا