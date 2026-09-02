مدير جامعة الخرطوم يتفقد سير الامتحانات بكليتي الطب وطب الأسنان

تفقد مدير جامعة الخرطوم بروفيسور عماد الدين الأمين الطاهر عرديب، سير الامتحانات بكلية الطب، يرافقه أمين الشؤون العلمية بروفيسور سامية محمد علي البدوي، وعميد شؤون الطلاب د. سليمان حماد، وأمين عمادة المكتبات د. حسام عوض الله القدال، وعدد من عمداء كليات الجامعة.

وجلس طلاب المستوى الثالث، الدفعة (100)، لأداء امتحان مادة الأحياء الدقيقة والطفيليات بقاعة البغدادي بالمجمع الطبي، حيث بلغت نسبة الحضور للامتحان 92.7%.

كما شملت الجولة كلية طب الأسنان، حيث تفقد مدير الجامعة والوفد المرافق له سير الامتحانات النهائية لطلاب المستوى الخامس، بحضور عميد الكلية د. عباس قريب الله وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وتأتي الزيارة في إطار متابعة إدارة الجامعة لسير العملية الأكاديمية والوقوف على انتظام الامتحانات، بالتزامن مع استعداد كليات الجامعة، البالغ عددها 23 كلية، لانطلاقة العام الدراسي 2026-2027 في منتصف سبتمبر الجاري.

وأكدت إدارة الجامعة اهتمامها بتهيئة البيئة الأكاديمية المناسبة واستكمال الترتيبات اللازمة لانطلاقة العام الدراسي الجديد في موعده المحدد.

سونا