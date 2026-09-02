مفوضية الأمان الاجتماعي تدشن دعماً نقدياً لـ10,693 نازحاً من شمال دارفور بمحلية كرري

دشّنت مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، اليوم بمحلية كرري بولاية الخرطوم، برنامج الدعم النقدي المباشر للنازحين من ولاية شمال دارفور، مستهدفةً 10,693 مستفيداً من الأسر والشرائح الأكثر ضعفاً وهشاشة، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف آثار الحرب عن الفئات الأكثر احتياجاً.

وجاء التدشين برعاية وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الاتحادية، وبتمويل ودعم من مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، وبالتنسيق مع وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بولاية شمال دارفور، وبالتنفيذ عبر مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية.

وأكد مفوض مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، د. محمد علي سالم، أن البرنامج يمثل إحدى التدخلات المباشرة للمفوضية في مجال الحماية الاجتماعية، ويستهدف الوصول إلى النازحين والشرائح الأكثر حوجة، مشيراً إلى أن العدد المستهدف في هذه المرحلة يأتي وفق نتائج الحصر والتسجيل، مع إمكانية التوسع في أعداد المستفيدين خلال المراحل المقبلة.

وأوضح أن الدعم النقدي يبلغ 100 ألف جنيه للمستفيد، تُصرف على دفعتين، فيما تصل التكلفة الإجمالية للمرحلة الحالية إلى نحو مليار و 69 مليون جنيه سوداني، مؤكداً أن المفوضية ماضية في توسيع نطاق برامجها للوصول إلى الفئات المتأثرة بالحرب والظروف الاقتصادية والإنسانية.

وأشار سالم إلى أن عملية الصرف بمحلية كرري نُظمت عبر أربع نوافذ، بما أسهم في تسهيل الإجراءات وضمان انسياب عملية الصرف بصورة منظمة، مثمناً جهود الجهات المشاركة في تنفيذ البرنامج، ودور محلية كرري في توفير الترتيبات اللازمة، إلى جانب الدور الإعلامي في إبراز برامج الحماية الاجتماعية ومتابعتها.

سونا