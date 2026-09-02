والي الجزيرة يلتزم بتوفير أرض لمستشفى الصداقة التركي السوداني

أعلن والي ولاية الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، التزام حكومة الولاية بتوفير قطعة أرض لتشييد مستشفى الصداقة التركي السوداني بالولاية، مشيداً بالدعم التركي للسودان في القطاع الصحي.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم وفد وزارة الصحة التركية برئاسة الدكتور مصطفى تاسكين، بحضور مدير الطب العلاجي بوزارة الصحة الدكتور حيدر محمد عبد النبي، ووفد وزارة الصحة بالولاية برئاسة الدكتور أسامة عبدالرحمن الفكي.

وأشار الوالي إلى الدمار الذي طال القطاع الصحي بالولاية، مبيناً أن حكومة الولاية تمكنت خلال 100 يوم من استعادة وتشغيل 106 مستشفى و850 مركزاً صحياً، مؤكداً استمرار جهود تطوير الخدمات الصحية التي يستفيد منها مواطنو الجزيرة والولايات الأخرى.

وأوضح رئيس الوفد التركي أن الزيارة تهدف للوقوف على أوضاع المؤسسات الصحية وتفعيل بروتوكولات التعاون في مجالي العلاج والتدريب، فيما أكد مدير الطب العلاجي أهمية التعاون التركي في دعم القطاع الصحي، مشيداً بجهود حكومة الجزيرة في استعادة النظام الصحي وتأهيل مؤسساته.

وقال وزير الصحة بالجزيرة إن زيارة الوفد التركي تمثل خطوة مهمة لفتح آفاق جديدة للتعاون الصحي وتفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات السابقة.

سونا