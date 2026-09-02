مدير الإنتاج بسنار يقف على تأسيس إنتاج التقاوي بمشروع كساب

أكد مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار المهندس نور الدين داؤود موسى أنه تمت زراعة 8700 فدان تقاوي محسنه بولاية سنار مؤكدا ان الولاية تتجه لتوطين انتاج التقاوي للإكتفاء الذاتي ومد ولايات الجوار.

جاء ذلك لدى وقوفه اليوم على مرحلة تأسيس إنتاج التقاوي بمشروع كساب الزراعي مؤكدا رفعهم لشعار المروي معافى تماما

داعيا شركاء العملية الإنتاجية للعمل بروح الفريق الواحد وصولا للهدف الواحد انجاح الموسم الزراعي والتأسيس للموسم القادم.

من جهته أكد مدير المشاريع المروية بولاية سنار المهندس محمد صديق أن شركة واس زرعت 2200 فدان تقاوي بمشروع كساب موضحا ان المشاريع المروية تتابع العمل الفني اولا بأول.

فيما أبان مدير الري المدني بوزارة الانتاج الطيب جار النبي الأمين ان عمليات الري المدني بمشروع كساب تسير وفق ماهو مخطط له مشددا على تسريع وتيرة انجاز أعمال الري المدني لدخول المرحلة الثانية من الري التكميلي للمحاصيل التي تم تأسيسها خاصة للتقاوي.

من جهته أكد المهندس المقيم لشركة واس بمشروع كساب الزراعي الطيب محمد أنه تم تأسيس زراعة 2200 فدان من التقاوي المحسنة باتباع التقانات الحديثة مشيدا بالتعاون الكبير لوزارة الانتاج وادارة المشاريع المروية والمزارعين مبينا ان الشراكة التعاقدية بدأت تؤتي أكلها.

سونا