تدشين المناوبات المسائية بنيابات الخرطوم تزامناً مع رفع حالة الطوارئ

دشنت النيابة العامة مساء أمس عمل المناوبات المسائية بنيابات ولاية الخرطوم، تزامناً مع رفع حالة الطوارئ بالولاية، وذلك بحضور مولانا كمال محجوب أحمد سعيد، مساعد أول النائب العام، وعدد من قيادات النيابة العامة وأعضاء النيابة.

وأكد مساعد أول النائب العام أهمية استعادة عمل المناوبات في تعزيز الأمن وترسيخ سيادة حكم القانون وتقديم الخدمات العدلية للمواطنين، موضحاً أن استعادة المناوبات تمت وفق مراحل متدرجة، بدأت من الثالثة ظهراً وحتى السادسة مساء، فيما تشمل المرحلة الثانية الفترة من السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً، بما يضمن استمرار العمل على مدار اليوم.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في المناوبات لتشمل جميع قطاعات النيابة ومحليات ولاية الخرطوم، بما يعزز سرعة الاستجابة للبلاغات والإجراءات الجنائية.

وثمّن الجهود التي بذلها أعضاء النيابة العامة في استعادة وانتظام العمل، مشيداً بالدعم المتواصل الذي قدمه والي ولاية الخرطوم للنيابة العامة، خاصة في استعادة نظام المناوبات.

من جانبه، استعرض رئيس قطاع نيابة أم درمان وسط، مولانا سليمان هجانة، تاريخ عمل المناوبات ودورها في تيسير العملية العدلية وحفظ كرامة المواطن.

ويأتي تدشين المناوبات المسائية ضمن خطة النيابة العامة لاستعادة وتطوير خدماتها العدلية وتعزيز انتشارها الجغرافي، بما يواكب عودة الاستقرار ورفع حالة الطوارئ بولاية الخرطوم.

سونا