تربية سنار تبحث مع الخدمة المدنية ترتيبات معاينات المرحلة الثانوية

ترأس مدير عام وزارة التربية والتوجيه بولاية سنار الأستاذ صلاح آدم عبدالله اليوم اجتماعًا موسعًا ضم مديري المرحلة الثانوية بالمحليات ومدير ديوان شؤون الخدمة المدنية ورئيس لجنة الاختيار بالولاية، بحضور رئيس نقابة المعلمين.

وأشاد الأستاذ صلاح بجهود ديوان شؤون الخدمة المدنية ودوره في دعم استمرار العملية التعليمية، موضحًا أن هذه المعاينات تأتي تنفيذًا لتوجيهات والي الولاية وخطة الوزارة لسد النقص في المعلمين بالمناطق الأكثر حاجة.

ودعا أعضاء لجان المعاينة إلى التعامل بمرونة حتى يجد كل خريج تربية فرصته في التعيين، مع ضرورة التنسيق مع المديرين التنفيذيين بالمحليات لتهيئة بيئة مناسبة للمعاينات، مشيدًا بدور المعلمين في استقرار العملية التعليمية بالولاية.

من جانبه ثمن مدير ديوان شؤون الخدمة المدنية الأستاذ رفعت الطيب محمد التوم دور وزارة التربية في تحسين العملية التعليمية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بموجهات لجنة الاختيار وفق القوانين والضوابط المنظمة للعمل مشيرًا إلى أن التعيينات ستتركز في المناطق الأكثر حاجة وتشمل التعليم التقني.

وأضاف أن معاينات المرحلة الابتدائية تمت بصورة طيبة وبعدالة تامة بعيدًا عن المحسوبية، وأن التعيين سيكون داخل المحليات، لافتًا إلى أن فرص هذه المعاينات محدودة وسيتم معالجتها عبر فرص تعيين اتحادية قادمة.

وأوضح رئيس لجنة الاختيار الأستاذ إدريس علي عبدالله أن المعاينات تنطلق يوم الأحد الموافق 13 من الشهر الجاري في تمام الساعة الثامنة صباحًا بكل محليات الولاية وتستمر حتى 23 من ذات الشهر، على أن يكون اليوم الأخير مخصصًا لمعاينات التعليم التقني.

ونوه إلى استبعاد حملة شهادات الدبلوم باستثناء الدبلومات التقنية المعتمدة من مجلس التعليم التقني والتقاني، ولا يحق للمتقدم إجراء المعاينة في محلية غير محليته كما لا يجوز لمن سبق له دخول معاينات المرحلة الابتدائية دخول معاينات المرحلة الثانوية حتى لا يفقد فرصته.

من جانبها أوضحت الأستاذة زهرة الفضلي مدير عام المرحلة الثانوية بالولاية أن الهدف من المعاينات تعيين معلمين من ذات المنطقة، مع التركيز على سد النقص في الأرياف والنظر في أمر المتطوعين بالمدارس، مبشرة بوجود فرص اتحادية لسد النقص.

سونا