والي النيل الأبيض يدشن مشروع تمليك التكاتك للباعة المتجولين بربك

دشن الفريق ركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض، بمقر مؤسسة بحر أبيض للتمويل الأصغر اليوم، مشروع تمليك 100 من التكاتك للباعة المتجولين والفريشة بمحلية ربك، بتمويل من مؤسسة بحر أبيض، وذلك في إطار تنظيم الأسواق ودعم الأنشطة الاقتصادية للقطاع غير المنظم.

وشهد مراسم التدشين الأستاذة فاطمة الحاج الطيب، وزير المالية والاقتصاد بالولاية، واللواء الركن جمال جمعة آدم، قائد الفرقة الثامنة عشرة مشاة، والأستاذ أبو عبيدة عمر عجبين، المدير التنفيذي لمحلية ربك، والدكتور صبري أحمد حسن مدير مؤسسة بحر للتمويل الأصغر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة بحر وقيادات القطاع المالي والتمويلي بالولاية.

وأكد والي النيل الأبيض أن المشروع يمثل خطوة نوعية لتوفير بدائل اقتصادية تحفظ كرامة المواطن وتوفر فرص عمل منتجة للشباب والنساء، وأشار إلى أن تمليك التكاتك سيمكن المستفيدين من عرض منتجاتهم في مواقع محددة بصورة منظمة وحضارية، للمحافظة على المظهر العام للمدينة وتوفير مصادر دخل مستقرة للأسر.

من جانبها أوضحت وزيرة المالية والاقتصاد بالولاية أن المشروع يأتي في إطار شراكة تمويلية مع مؤسسة بحر أبيض للتمويل الأصغر بهدف دمج أنشطة القطاع غير المنظم في الدورة الاقتصادية الرسمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر المستفيدة.

وفي ذات السياق أوضح مدير مؤسسة بحر أبيض للتمويل الأصغر، الدكتور صبري حسن أحمد، أن المؤسسة تقدم التكاتك للمستفيدين وفق نظام التمويل الميسر وتوفير الإشراف والصيانة، وأبان أن المشروع سيشهد توسعًا تدريجيًا ليشمل محليات الولاية كافة.

من جهته أعلن المدير التنفيذي لمحلية ربك التزام المحلية بتخصيص مواقع ثابتة للمستفيدين من المشروع داخل سوق ربك الكبير وتوفير الحماية اللازمة وتنفيذ حملات توعية وتنظيم للأسواق، للإسهام في الحد من التشوهات وتحسين البيئة التجارية وتعزيز جاذبية السوق.

ووجد المشروع ترحيبًا من المواطنين والباعة، باعتباره خطوة تستهدف تنظيم النشاط التجاري وتوفير فرص عمل وتحسين أوضاع العاملين في القطاع غير المنظم.

سونا