لدى لقائه بوالي غرب كردفان وزير الموارد البشرية يبحث سبل توفير الرعاية الاجتماعية والانسانية

بحث وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، الأستاذ معتصم آدم صالح، مع والي ولاية غرب كردفان اللواء ركن (م) حامد حمد تيراب، بمكتبه اليوم سبل تعزيز التنسيق المشترك لدعم إنسان الولاية وتوفير الرعاية الاجتماعية والإنسانية الشاملة في مختلف المجالات.

وأكد والي غرب كردفان أن اللقاء تطرق بصورة موسعة إلى الأوضاع الإنسانية للنازحين ومواطني الولاية، حيث جرى استعراض ملف المتضررين المقيمين في معسكرات النزوح بمختلف ولايات البلاد، إلى جانب العالقين خارج السودان، مع التركيز على حماية ورعاية الشرائح المستهدفة في الداخل.

وأبان أن اللقاء حقق استجابة من الوزير حيال مجمل القضايا المطروحة، مشيرًا إلى أن المباحثات ركزت على ضمان حصول كافة مواطني الولاية على حقوقهم الاجتماعية والرعاية الصحية الكاملة، وفق خطط دقيقة تعتمد على إحصاء شامل ومنظم لحفظ حقوق المواطنين وتفادي فقدان أي مكتسبات.

وأوضح اللواء تيراب أن الولاية قطعت شوطًا متقدمًا في عمليات حصر وإحصاء النازحين، تمهيدًا لرفد الوزارة بالبيانات اللازمة لتشكل سندًا قانونيًا ومؤسسيًا لتقديم الخدمات المستحقة، لافتًا إلى التوافق على بناء توأمة وإسناد متكامل بين حكومة الولاية ووزارة الموارد البشرية.

سونا