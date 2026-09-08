وزارة التربية والمواصفات والمقاييس بالنيل الأبيض يدشنان برنامج تطبيق المواصفات القياسية بالمؤسسات التعليمية

دشنت وزارة التربية والتوجيه بولاية النيل الأبيض، بالتعاون مع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع الولاية، بمدرسة المنار الخاصة بمدينة كوستي اليوم، برنامج تطبيق المواصفات والمقاييس الخاصة بالمؤسسات التعليمية،

وشهد تدشين البرنامج الأستاذ الجيلي إبراهيم موسى، مدير إدارة الأنشطة المدرسية ممثل وزير التربية والتوجيه بالولاية، بحضور الأستاذ الزين النور مضوي، مدير إدارة التعليم الخاص بالوزارة، والأستاذ محمد أورتيقة أوهاج مدير فرع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالولاية، والأستاذ عبدالله أحمد علي مدير عام مدارس المنار الخاصة، وعدد من مديري الإدارات بوزارة التربية والتوجيه.

وأكد ممثل وزير التربية والتوجيه بالولاية أن برنامج تطبيق المواصفات والمقاييس سيتم تطبيقه على المؤسسات التعليمية، وأشار إلى أن البرنامج سيجد الدعم والمساندة من الوزارة، باعتباره يهدف لتحسين البيئة التعليمية والارتقاء بالمؤسسات التعليمية، وقال إن الوزارة ستقوم بإلزام أي مؤسسة تعليمية جديدة للحصول على تصديق ومطابقة من المواصفات والمقاييس لضمان أن تكون المؤسسات التعليمية جاذبة ومطابقة للمعايير المطلوبة وصالحة للتحصيل الأكاديمي.

من جانبه أكد مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتوجيه، الأستاذ الزين النور مضوي، أن البرنامج يمثل خطوة مهمة لتقييم مسيرة التعليم والارتقاء بمعايير المدارس وتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة، وأشار إلى أن عملية التقييم تشمل عدة محاور تبدأ بملف التأسيس والإدارة التربوية وكفاءة المعلمين، والمنشأة التعليمية ومحيطها الداخلي والخارجي، والفصول الدراسية والمكاتب والأنشطة المدرسية لتوفير بيئة تعليمية متكاملة.

وفي ذات السياق أوضح مدير فرع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالنيل الأبيض، الأستاذ محمد أورتيقة أوهاج، أن البرنامج سيعمل على تطبيق الاشتراطات والمعايير القياسية للمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، وأشار إلى أن إدارة المواصفات والمقاييس ستقوم بتشكيل فريق متخصص في الجوانب الفنية والهندسية لتنفيذ عمليات التقييم والمراجعة.

وقال إن تطبيق المواصفات القياسية يمثل عملية تحسين مستمر للبيئة المدرسية، وأبان أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ البرنامج بهذا المستوى في الولاية، مشيدًا بتعاون وزارة التربية والتوجيه ودعمها للبرنامج.

وأضاف أن الفرق المتخصصة ستقوم بمراجعة المدارس التعليمية الخاصة والحكومية وفق مجموعة من الاشتراطات الفنية الواجب تطبيقها على المنشآت التعليمية، بهدف إصدار التوجيهات اللازمة لتحسين البيئة المدرسية، على أن تتبع ذلك عمليات مراقبة ومتابعة لمدى تنفيذ التوجيهات، وصولًا إلى بيئة تعليمية أفضل ومستقبل أكثر جودة للتعليم بالولاية.

من جهته رحب الأستاذ عبدالله أحمد علي، مدير عام مدارس المنار الخاصة بكوستي، بتطبيق المواصفات القياسية على المنشآت التعليمية، وأبدى استعداد إدارة المدارس للتعاون مع الجهات الرسمية وتنفيذ التوجيهات الرامية إلى تحسين البيئة التعليمية والارتقاء بجودة العملية التعليمية.

سونا