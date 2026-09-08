وزير الثروة الحيوانية يؤكد أهمية دور اللجنة العليا لتأهيل مدن الإنتاج الحيواني في دفع الصادر

عقد وزير الثروة الحيوانية والسمكية، البروفيسور أحمد التجاني المنصوري، اجتماعًا مع اللجنة العليا لتأهيل مدن الإنتاج الحيواني وفق المعايير العالمية، برئاسة الدكتورة هبة سيد أحمد علي.

وناقش الاجتماع سير العمل والأداء، بجانب الجهود المبذولة لترقية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، والمعوقات التي تواجه عمل اللجنة، بهدف فتح أسواق التصدير أمام اللحوم السودانية للمملكة العربية السعودية ودول الخليج.

وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية اللجنة ودورها المحوري في دفع الصادر، وقال: “نُعوّل كثيرًا على هذه اللجنة باعتبارها الركيزة الأساسية لفتح أسواق اللحوم”.

وأضاف أن الثروة الحيوانية تمثل المخرج الحقيقي لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وكشف البروفيسور المنصوري عن تلقي الوزارة طلبات تصدير كبيرة من عدد من الدول، على رأسها العراق والكويت وسوريا، لما تتميز به اللحوم السودانية من خلوها من الأمراض واعتمادها على المراعي الطبيعية.

وأعلن الوزير عن أن أكثر من 14 شركة من الولاية الشمالية و15 شركة من ولاية نهر النيل جاهزة للتصدير وفق الاشتراطات المطلوبة.

وتعهد المنصوري بحل كافة الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، تمهيدًا لانطلاقة صادرات اللحوم السودانية.

من جانبها، أكدت رئيسة اللجنة الدكتورة هبة سيد أحمد أن اللجنة ستبذل أقصى الجهود لإنجاز المهام الموكلة إليها، وتبدأ صادرات اللحوم السودانية قريبًا إلى الأسواق الخارجية.

سونا