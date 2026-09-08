سنار تُطلق ورشة التخطيط العمراني وإعادة الإعمار لبناء مدن الولاية

افتتح والي سنار اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد، اليوم، الورشة التدريبية المتخصصة التي نظمتها وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية، تحت عنوان «إستراتيجيات التخطيط العمراني ودورها في إعادة إعمار عواصم الولايات»، بمشاركة كوادر إدارة التخطيط العمراني، الأراضي، المساحة، والمرافق العامة بمختلف المحليات.

​وأشار والي سنار، خلال مخاطبته افتتاحية الورشة، إلى أن الورشة تأتي في توقيت دقيق تشتد فيه الحاجة لترسيخ أهداف إستراتيجية شاملة ترتكز على منهجية علمية للتخطيط الحضري، وتحديد الاحتياجات الفاعلة لإعادة بناء حواضر المحليات وعواصمها ومدن الولاية كافة. وأشاد بالجهود التي تبذلها وزارة البنى التحتية، معربًا عن أمله في أن تثمر المداولات عن خطط عمل وإستراتيجيات قابلة للتطبيق ميدانيًا.

​من جانبه، استعرض وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية المكلف بالولاية، المهندس حافظ بله، محاور الورشة وأهدافها الرامية إلى رفع كفاءة الكوادر الهندسية والفنية وتطبيق أحدث مفاهيم التخطيط العمراني في مشاريع إعادة الإعمار المرتقبة.

​ويقود الجلسات التدريبية والعملية بالورشة المستشار والمدرب الخبير الدولي، المهندس محمد إبراهيم شطة، بوصفه ميسرًا ومدربًا رئيسيًا، استنادًا إلى خبراته القيادية المتعددة في مجالات الهندسة العمرانية والمدنية وتطوير البنى التحتية.

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