وزير الإنتاج بالنيل الأبيض يقف على تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية بمشروع أبو محار الزراعي

وقف الدكتور عبد السميع موسى إبراهيم، المدير العام الوزير المكلف لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الأبيض، على سير تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية بمشروع أبو محار الزراعي بمحلية قلي، الذي يموله برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وينفذه شركة أورينتال الهندسية لتجارة معدات الطاقة الشمسية.

جاء ذلك بحضور الأستاذ عبدالمنعم الباهي مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالنيل الأبيض، ومدير الأمن الاقتصادي بالولاية، ومدير الإدارة العامة للزراعة، ومدير إدارة المشاريع المروية، وعدد من المختصين.

وأكد وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية أن مشروع الطاقة الشمسية بمشروع أبو محار يأتي في إطار الشراكات بين وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرًا إلى أهمية المشاريع المروية في دعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأوضح أن إدخال الطاقة الشمسية في تشغيل نظم الري يمثل خيارًا مهمًا لخفض تكلفة الإنتاج وضمان استمرارية عمليات الري، وأشاد بالدعم الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعمار وتأهيل المشاريع المروية بولاية النيل الأبيض.

وتبلغ قدرة منظومة الطاقة الشمسية بمشروع أبو محار 242 كيلوواط، بإنتاج يومي يقدر بنحو 2.4 ميغاواط/ساعة، فيما تصل الطاقة المائية اليومية إلى نحو 14,980 مترًا مكعبًا من المياه، لزيادة المساحات الزراعية بالمشروع وتعزيز الإنتاجية.

ويأتي تنفيذ المشروع ضمن الجهود الرامية إلى التوسع في استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الزراعي، وتقليل تكلفة تشغيل نظم الري، وتحقيق استدامة الإنتاج بالمشاريع المروية.

سونا