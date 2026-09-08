الفرقة 18 مشاة تتفقد قدامى المحاربين وأسر الشهداء بالنيل الأبيض احتفاءً بالعيد 72 للقوات المسلحة

نظمت قيادة الفرقة الثامنة عشرة مشاة بولاية النيل الأبيض، اليوم، زيارات تفقدية لعدد من قدامى المحاربين من الضباط وضباط الصف والجنود، إلى جانب أسر الشهداء بالولاية، وذلك في إطار الاحتفالات بالعيد الثاني والسبعين للقوات المسلحة، الذي يأتي هذا العام تحت شعار “جيش منتصر وشعب مقتدر”

وشارك في الزيارات الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى، والي ولاية النيل الأبيض، واللواء الركن جمال جمعة آدم، قائد الفرقة الثامنة عشرة مشاة، وقائد ثاني الفرقة، ورؤساء الشعب وقادة الوحدات، تأكيدًا لاهتمام المؤسسة العسكرية برعيلها وتقديرًا لعطائهم وتضحياتهم في خدمة الوطن.

وأكد والي النيل الأبيض أن القوات المسلحة تعتز بما قدمه قدامى المحاربين والشهداء من تضحيات في مختلف ميادين العمل العسكري، وأشار إلى أن التواصل مع الرعيل الأول يمثل قيمة راسخة في المؤسسة العسكرية ورسالة وفاء للأجيال التي تحمل راية الدفاع عن الوطن.

من جانبه أوضح قائد الفرقة 18 مشاة أن برنامج الزيارات شمل منازل عدد من قدامى المحاربين والمتقاعدين بمحليات الولاية، لتقديم التهنئة والتقدير لهم، والوقوف على مسيرتهم في خدمة القوات المسلحة،

وأشاد بالدعم الذي يقدمه والي الولاية وحرصه على المشاركة في الزيارات والوصول إلى المكرمين في منازلهم، وأكد التزام قيادة الفرقة بتعزيز التواصل مع المتقاعدين وتقدير عطائهم.

وأعرب عدد من قدامى المحاربين عن تقديرهم لهذا الاهتمام من حكومة الولاية وقيادة الفرقة، مؤكدين أن هذه الزيارة تمثل تعبيرًا عن الوفاء والتقدير لمن سبقوهم في خدمة القوات المسلحة، ومشيدين بدور القوات المسلحة والقوات المساندة لها في حماية الوطن وتعزيز الأمن والاستقرار.

سونا