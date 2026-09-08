والي الشمالية يشيد بالدور الوطني لأكاديمية نميري العسكرية العليا

انعقد بمدينة دنقلا اليوم، الملتقى التنسيقي المشترك بين حكومة الولاية الشمالية ولجنة أمن الولاية ووفد أكاديمية نميري العسكرية العليا الزائر للولاية، برئاسة مدير الأكاديمية اللواء ركن أبوبكر عيسى النور.

وأشاد والي الولاية الشمالية، الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، بالدور الوطني الذي تضطلع به أكاديمية نميري العسكرية العليا، مشيرًا إلى أنها تُعد من المؤسسات الرائدة في مجال التخطيط الاستراتيجي، وتمتلك خبرات متراكمة في تأهيل القيادات والكوادر في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب أمين عام حكومة الولاية الشمالية، الأستاذ محجوب محمد سيد أحمد، عن سعادته بزيارة وفد أكاديمية نميري العسكرية العليا للولاية، موضحًا أن الزيارة بدأت بمحلية مروي، وتشمل عددًا من محليات الولاية، على أن تختتم بمحلية الدبة.

وأشار إلى أن الملتقى التنسيقي قدّم للوفد الزائر تنويرًا حول الأوضاع الأمنية بالولاية، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب استعراض عدد من القضايا والموضوعات ذات الصلة.

وثمّن أمين عام الحكومة زيارة وفد الأكاديمية للولاية الشمالية، مقدمًا الشكر للوفد على الزيارة، ومشيدًا بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة.

من جانبه، أشاد مدير أكاديمية نميري العسكرية العليا ورئيس الوفد، اللواء ركن أبوبكر عيسى النور، بالجهود التي تبذلها حكومة الولاية الشمالية في إطار معركة الكرامة، واستضافتها للنازحين من الولايات المتأثرة بالحرب.

وأكد أن حرب الكرامة تمثل محطة مهمة في تاريخ السودان ونقطة فارقة في مسيرته، داعيًا إلى بناء سودان قوي وجيش موحد، دون وجود أجسام موازية.

وتقدم مدير الأكاديمية بالشكر لوالي الولاية الشمالية وأعضاء حكومته على حفاوة الاستقبال، معبرًا عن سعادته بزيارة الولاية، وقال إن الشمالية تمثل أرض الحضارات التي أنجبت المشير جعفر نميري.

وأوضح أن أكاديمية نميري العسكرية العليا درجت سنويًا على تنظيم زيارات للمواقع الاستراتيجية، وذلك في إطار برامجها وأنشطتها التدريبية، بما يسهم في تعزيز المعرفة والاطلاع على القضايا الاستراتيجية والميدانية.

سونا