صحة القضارف تستكمل تشغيل حضانة مستشفى دوكة لتوطين خدمات رعاية حديثي الولادة بالمناطق الريفية

​ أعلنت وزارة الصحة بولاية القضارف استكمال تشغيل حضانة مستشفى دوكة، وذلك في إطار الترتيبات التي تجريها الوزارة لتوطين الخدمات الطبية التخصصية بالمناطق الريفية، وتسهيل وصول المواطنين إليها، لا سيما خدمات رعاية حديثي الولادة.

​ووقف وفد من وزارة الصحة اليوم، ضم مدير إدارة المستشفيات ومدير برنامج صحة الطفل، على الترتيبات النهائية لاستكمال تشغيل الحضانة، شملت فحص وتشغيل الأجهزة والمعدات الطبية، وتهيئة بيئة العمل، إلى جانب تدريب الكوادر الصحية على تشغيل الأجهزة وضمان جودة تقديم الرعاية الأساسية لحديثي الولادة.

​وأكدت مدير برنامج صحة الطفل الأستاذة منى فتح الرحمن أن تشغيل الحضانة يأتي تنفيذًا لتوجيهات المدير العام لوزارة الصحة بتوطين خدمات رعاية حديثي الولادة بالمناطق الطرفية، باعتبارها تدخلاً مهماً لتعزيز مكونات الرعاية بالمستشفيات الريفية.

​وأوضحت أن الهدف لا يقتصر على توفير الأجهزة والمعدات، وإنما ضمان جاهزية الخدمة من خلال الكادر المدرب، والتشغيل الفعلي للمعدات، واستمرارية الخدمة، بما يتيح التدخل المبكر للحالات ويحد من المضاعفات الناجمة عن تأخر تقديم الرعاية.

​وأشادت بالدعم الذي قدمته منظمة رعاية الطفولة في تشغيل الحضانة ودعم الكوادر بالحوافز، إلى جانب إسهامات الشركاء الآخرين في توفير الاحتياجات التشغيلية والدعم الفني، مؤكدة أن الشراكة مع المنظمات تمثل رافداً مهماً لجهود الوزارة في استدامة خدمات رعاية حديثي الولادة بالمناطق الريفية.

​من جانبه، أكد مدير إدارة المستشفيات الريفية د. مصطفى عبد الحافظ أن تشغيل حضانة مستشفى دوكة يأتي ضمن جهود الوزارة لرفع جاهزية المستشفيات الريفية وتوفير الخدمات الأساسية لحديثي الولادة داخل المحليات، مبينًا أن دعم التشغيل وتوفير الكوادر والتدريب يمثل الركيزة الأساسية لضمان استمرارية الخدمة وتحسين جودة الرعاية المقدمة للأطفال حديثي الولادة.

​ويأتي تشغيل الحضانة ضمن حزمة من التدخلات التي تنفذها وزارة الصحة بولاية القضارف لتعزيز خدمات رعاية حديثي الولادة، ورفع كفاءة الكوادر الصحية، وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية الريفية، وتقريب الخدمات الصحية من المجتمعات المحلية وتقليل الحاجة إلى إحالة الحالات إلى المستشفيات بحاضرة الولاية.

سونا