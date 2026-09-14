وزير المعادن يختتم زيارته إلى الصين ويؤكد أهمية الشراكة مع بكين في قطاع التعدين

اختتم وزير المعادن الأستاذ نور الدائم محمد أحمد طه، مساء الأحد، زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية، والتي شملت المشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي للتعدين بمدينة تيانجين، إلى جانب عقده سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين ومؤسسات وشركات صينية، لبحث فرص التعاون والاستثمار في قطاع المعادن بالسودان.

وشارك الوزير في أعمال المؤتمر الذي خاطبه نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، بحضور نحو 32 وزيرًا للمعادن من مختلف دول العالم، حيث قدم في كلمته عرضًا حول إمكانات السودان وثرواته المعدنية، والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين، مؤكدًا التزام السودان بتقوية التعاون والشراكات الدولية والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة لتطوير قطاع التعدين.

كما عقد الوزير والوفد المرافق له عددًا من اللقاءات مع مسؤولين ومؤسسات صينية، من أبرزها نائب وزير الموارد الطبيعية الصيني ورئيس هيئة المسح الجيولوجي الصينية، حيث تناولت المباحثات آفاق التعاون في مجالات المسح الجيولوجي والاستكشاف المعدني وتبادل الخبرات والتقنيات. ووقع الجانبان مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون وتبادل الخبرات والتكنولوجيا في هذه المجالات.

وفي مقابلة مع مراسل الإذاعة السودانية في الصين، بمقر السفارة السودانية في بكين، عقب ختام الزيارة، أوضح وزير المعادن أن مشاركة السودان في المؤتمر مثلت فرصة مهمة لتأكيد حضور البلاد في المحافل الدولية، والتعريف بمواردها وإمكاناتها المعدنية، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.

وأشار إلى أن المشاركة السودانية حظيت باهتمام كبير، مؤكدًا أهمية الاستفادة من مثل هذه المحافل في تقوية التواصل مع الدول والمنظمات الدولية المعنية بقطاع التعدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار.

وأضاف أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الجانب الصيني تمثل خطوة مهمة نحو تطوير التعاون في مجالات المسح الجيولوجي والاستكشاف، والاستفادة من الخبرات والتقنيات الصينية في تطوير قطاع المعادن بالسودان.

وفي إطار لقاءاته بالمستثمرين والمهتمين بالقطاع، التقى الوزير، خلال مأدبة عشاء أقامها سفير السودان لدى الصين السفير عمر عيسى أحمد على شرف الوزير والوفد المرافق له، عددًا من ملاك الشركات والمستثمرين الصينيين والسودانيين المهتمين بمجال التعدين.

وتبادل المشاركون الآراء حول قضايا القطاع والتحديات والمشكلات التي تواجه التعدين في السودان، وسبل تطوير القطاع وتعزيز الاستثمارات والشراكات في هذا المجال.

كما أجاب الوزير والسفير على أسئلة واستفسارات الحضور وقدما توضيحات حول جهود وزارة المعادن والمبادرات الدبلوماسية الرامية إلى تهيئة بيئة مواتية للمستثمرين وتطوير التعاون في قطاع التعدين.

وأكد وزير المعادن حرص السودان على استقطاب الشركات الصينية والاستفادة من خبراتها وتقنياتها، وإقامة شراكات متكاملة تشمل مراحل الاستكشاف والإنتاج والمعالجة والتصنيع، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للموارد المعدنية السودانية وتعظيم عوائدها على الاقتصاد الوطني.

كما تناول الوزير جهود وزارة المعادن في تنظيم وتقنين التعدين التقليدي، وتحسين ظروف العمل، والحد من المخاطر والآثار البيئية، بما يعزز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.

وأعرب الوزير عن تقديره السفارة والبعثة السودانيتين في الصين، والسفير عمر عيسى أحمد، على حضورهم ومشاركتهم الفاعلة في المؤتمر، وجهودهم المقدرة في تنظيم الفعاليات والمعارض الخاصة بالسودان والتعريف بإمكانياته وثرواته المعدنية أمام المشاركين في هذا المحفل الدولي.

وتأتي زيارة وزير المعادن إلى الصين في إطار توجه السودان نحو توسيع مشاركاته الدولية في قطاع التعدين، واستقطاب الاستثمارات والخبرات والتقنيات الحديثة، دعمًا لتطوير القطاع والاستفادة المثلى من الموارد المعدنية التي يزخر بها السودان.

سونا