والي النيل الأبيض يقرع جرس انطلاقة امتحانات الشهادة الابتدائية بالقطينة ويؤكد دعم التعليم وتحسين البيئة المدرسية

قرع الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى، والي ولاية النيل الأبيض، بمدرسة نفيسة الابتدائية بنات بمدينة القطينة صباح اليوم جرس انطلاقة امتحانات شهادة المرحلة الابتدائية للعام الدراسي المضغوط 2026م، بحضور الأستاذ إسماعيل علي آدم أرباب وزير التربية والتوجيه بالولاية، والأستاذة فاطمة الحاج الطيب وزيرة المالية والاقتصاد، والأستاذ عبد الحليم الجيلي المدير التنفيذي لمحلية القطينة، وقيادات الأجهزة الأمنية وعدد من قيادات التعليم.

​وأكد والي النيل الأبيض، في تصريح ل، اهتمام حكومة الولاية بتحسين البيئة المدرسية والوفاء باستحقاقات المعلمين، مشيداً بجهودهم في مواصلة العملية التعليمية رغم الظروف التي تمر بها البلاد. وأشار إلى أن العام الدراسي الجديد سينطلق في أكتوبر المقبل، بما يسهم في العودة إلى التقويم الدراسي المعتاد قبل الحرب.

​وقدم الوالي التهنئة للطالبة لما إبراهيم ضيف الله من مدينة القطينة لإحرازها المركز الأول على مستوى الولاية والسادس على مستوى السودان في امتحانات الشهادة الابتدائية.

​من جانبه، أوضح الأستاذ إسماعيل علي آدم أرباب، وزير التربية والتوجيه، أن الامتحانات لهذا العام يجلس لها (55168) تلميذاً وتلميذة، بواقع (27005) تلميذ و(28163) تلميذة موزعين على (331) مركزاً، منها ثمانية مراكز بمعسكرات اللاجئين الجنوبيين.

​وأشار إلى أن الامتحانات انطلقت في جميع مراكز الولاية وسط ترتيبات إدارية وفنية وأمنية مكتملة وتنسيق محكم مع المديرين التنفيذيين بالمحليات ولجان الأمن لإنجاح الامتحانات.

​من جهته، أكد الأستاذ عبد الحليم الجيلي، المدير التنفيذي لمحلية القطينة، أن المحلية أعدت العدة وهيّأت مراكز الامتحانات بصورة جيدة، وأعلن جاهزية التلاميذ لتحقيق نتائج متقدمة كما درجت المحلية في الأعوام السابقة.

​كما تفقد الوالي مركز امتحانات منطقة الكداريس وترحم على شهداء المنطقة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن إبان فترة وجود المليشيا المتمردة بمحلية القطينة.

​وفي ذات السياق، قرع البروفيسور صلاح محمد إبراهيم، الأمين العام لحكومة الولاية، يرافقه الأستاذ هشام الشيخ المدير التنفيذي لمحلية كوستي وقيادات الأجهزة الأمنية بالمحلية، جرس بداية الامتحانات بمدرسة صهيب الرومي، كما وقفوا على سير الامتحانات في يومها الأول بمركزي مدرسة جملون بنين وذات النطاقين بنات.

سونا