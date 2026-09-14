والي الشمالية يؤكد دعمه لمبادرة تهيئة الحوار السوداني السوداني

​التقى والي الولاية الشمالية، الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم اليوم بدنقلا، وفد لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني الزائر للولاية، حيث أُطلع على أهداف ومهام اللجنة والجهود التي تضطلع بها لتهيئة المناخ للحوار بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية السودانية.

​ورحب والي الشمالية بفكرة اللجنة ومبادرتها الرامية إلى تهيئة المناخ للحوار السوداني السوداني، مؤكداً دعمه لها، وأهمية تضافر الجهود الوطنية للوصول إلى حلول للأزمة السودانية.

​وأوضح ممثل اللجنة، أوشيك أبو عائشة، عقب اللقاء أن من أبرز أهداف المبادرة المساعدة في التقريب بين وجهات النظر بين الأحزاب والقوى السياسية، تمهيداً للجلوس إلى طاولة الحوار السوداني السوداني، وبحث القضايا الأساسية منذ الاستقلال، وصولاً إلى حلول تسهم في تحقيق الاستقرار والسلام.

​وأكد أوشيك أن اللجنة مستقلة، وهي مجموعة متطوعة لا تتبع لأي جهة سياسية أو أطراف خارجية، مشيراً إلى أن هدفها يتمثل في إقناع الأطراف السياسية بالجلوس مع بعضها للحوار حول القضايا الأساسية للأزمة السودانية.

​وشدد على أن المبادرة تقوم على مبدأ عدم إقصاء أي جهة مدنية، مؤكداً أن الحوار المنشود ينبغي أن يكون شاملاً ويتيح مشاركة مختلف الأطراف.

​من جانبه، قال عضو اللجنة، يوسف عبد الله آدم، إن اللجنة تمثل مبادرة مستقلة تهدف إلى تهيئة المناخ للحوار السوداني السوداني ووضع حلول للأزمة السودانية، مشيراً إلى أن عمل اللجنة تم تقسيمه إلى عدة مسارات تشمل المسار السياسي، والأجسام الشبابية والنسائية.

​وأضاف أن المسارات تشمل كذلك المسار المجتمعي، الذي يضم الطرق الصوفية والإدارات الأهلية والمزارعين، إلى جانب مسار العلاقات الدولية والاتصال بالمنظمات الدولية، بما يسهم في توسيع دائرة المشاركة وتهيئة الظروف المناسبة للحوار الوطني.

سونا