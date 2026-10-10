نهر النيل: العام الدراسي يبدأ في موعده غداً الأحد

أعلن وزير التربية والتوجيه المكلف بولاية نهر النيل الأستاذ أحمد حامد أحمد يس، اكتمال كافة الترتيبات لانطلاقة العام الدراسي (2026-2027) في موعده المحدد اعتباراً من يوم غدٍ الأحد الموافق الحادي عشر من أكتوبر الجاري.

وأوضح لـ(سونا) أن والي الولاية د. محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون سيقوم بقرع الجرس من مدرسة عطبرة الثانوية الحكومية القومية للبنين، بحضور عدد من قيادات الحكومة والقيادات التعليمية بالولاية ومحلية عطبرة، إيذاناً بانطلاقة العام الدراسي بجميع محليات الولاية.