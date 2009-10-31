اكاديمية السودان تمنح الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر

يعمل مركز تقنية المعلومات باكاديمية السودان للعلوم للحصول علي الترخيص الدولي لمنح شهادات الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر (ICDL) حتي يكون مركزاً محترف به عالمياً
واوضح المهندس وليد ابوالقاسم مدير مركز تقنية المعلومات باكاديمية السودان للعلوم في تصريح (لسونا) انه تم تدريب 30 دارسا للحصول علي شهادة الـ (ICDL) العالمية وستستمر هذه الدورات لتشمل كافة شرائح المجتمع
وكشف عن فوائد هذه الشهادة والمتمثلة في رفع كفاءة الشخص في مجال تهيئة المعلومات ومهارات استخدام الكمبيوتر وتحسين الانتاجية وتحسين فرص الحصول علي عمل ولا يتطلب حضور دورات (ICDL) أي ملعومات مسبقة فى الكمبيوتر , وعلى مستوى المؤسسات تقدم هذه الشهادات مقياساً ملموساً لتقييم الموظفين الجدد وتضمن مستوي متساو فى المقارنة بين الموظفين وتقدم دليلاُ علي كفاءة المؤسسة وتساعد في تقليل تكاليف الدعم الفني وتعتبر نموذجا فعالا ومبتكرا للتعليم والتدريب ، كما تساعد في تحفيز الموظفين وتحسين كفاءتهم في استخدام الكمبيوتر اضافة الي سد النقص في مهارات الكمبيوتر وايجاد فرص عمل جديدة. وابان ان المركز يعمل علي محو الامية التقنية لكافة شرائح المجتمع
يذكر ان شهاد (ICDL) معترف بها دولياً وترعاها منظة اليونسكو وتشرف عليها هيئة اوربية غير ربحية وقد تم تعريب امتحان مناهج هذه الشهادة بالكامل. وقد نجحت هذه التجربة في اوربا في العمل علي توحيد معايير تدريب الافراد وتنمية مهاراتهم واختيارهم للمهام المتاحة بسوق العمل وتعتبر احد مسوغات التعيين الاساسية ، وبلغ عدد الدول التي بها مراكز للرخصة الدولية لقيادة الحاسوب 88 دولة علي مستوي العالم بها 15 الف مركز منها 90 مركزا في الوطن العربي حيث بلغ عدد المسجلين 7ر2 مليون شخص
سونا – الخرطوم
5 التعليقات
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mudthir
2016/09/30 at 11:53 م (UTC 2) رابط التعليق
كي احصل على هذه الشهادة؟؟ وهل توجد مراكز للتسجيل حاليا في السودان؟ موقعه؟ وزمان الدورة؟؟
محمدالطيب
2016/11/22 at 9:11 ص (UTC 2) رابط التعليق
محمدالطيب عمر29
اريد زواج من فتاه زات خلق ودين زوله متعلمه
عمر مابين19لحدي25
مواصفات
متوسط الطول والحجم لون اصفر
قوام يكون عجييب
يارب ترزقني بيت الحلال
وشكرا
بدريه عبدالله محمد
2017/12/21 at 5:57 م (UTC 2) رابط التعليق
اريد التقديم للرخصه الدوليه للكميوتر
بدريه عبدالله محمد
2017/12/21 at 6:01 م (UTC 2) رابط التعليق
التكلفه للدراسه ووين
Ayoub mohmmed
2019/10/24 at 4:04 م (UTC 2) رابط التعليق
اريد التسجيل لدورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الالي