4 ديات علي سودانى حرق وجه زوجته

[ALIGN=JUSTIFY]الخرطوم: أصدرت محكمة جنايات بلدية الخرطوم بحري حكماً بالسجن ثلاث سنوات ودفع 4 ديات لزوجته التي حرق وجهها بماء النار تعويضاً لفقدانها البصر، الانف والشفتين وإزالة جلد الوجه وجزء من الكتفين واليدين والصدر وامرت المحكمة الزوج المدان بدفع 30 ألف جنيه غرامة لصالح حكومة السودان.
وقال محامي المجني عليها أسامة المنصوري ل الرأي العام إن جملة مبلغ مبلغ الديات الاربع 120 الف جنيه بجانب 200 الف جنيه حكمت بها المحكمة تعويضاً للمجني عليها عن الأضرار الحسية والمعنوية التي لحقت بها، واضاف انها الزمت المتهم بدفع 50 الف جنيه نفقة علاج للمجني عليها.
محيط[/ALIGN]
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3 تعليقات
والله دا أحسن حكم وخلاني اشعر بسعاده شديده من عدالة هذا الحكم . نرجو انو برضو يتواصل الردع في الذين أحرقو وجوه خطيباتهم بماء النار . وهذا الحكم مخفف ونتمنى أن يكون أكثر شدة حتى يتم ردع هؤلاء المجرمين عن ارتكاب مثل هذه الجرائم المدمرة لحياة البنت ونفسياتها ، فهي تصبح بحكم الميته فقد دمرت كل حياتها ومهما اشتد الحكم فلن يكون مساويا لحكم الجريمة التي ارتكبت في حقها . ويحيا العدل يحيا العدل والله اكبر . قال تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) .
هذا ليس بحكم في حق هذا الشخص وادنى عقوبة هي الاعدام. بالله كيف يحرق انسان وهو حي والامر من ذلك انه يظل حي يحمل مأساته طوال بقية ويا للأسف انها امرأة واعز ما تملك هو جمال وجهها وبشرتها. لا لا … يجب ان يعاد النظر في هذا الحكم
[…] تاريخ وواقع حافلان بالقصص المماثلة، حيث أقدم رجل على حرق وجه زوجته مما أفقدها البصر وتسبب بضرر كامل لأنسجة الوجه […]