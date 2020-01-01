4 ديات علي سودانى حرق وجه زوجته





[ALIGN=JUSTIFY]الخرطوم: أصدرت محكمة جنايات بلدية الخرطوم بحري حكماً بالسجن ثلاث سنوات ودفع 4 ديات لزوجته التي حرق وجهها بماء النار تعويضاً لفقدانها البصر، الانف والشفتين وإزالة جلد الوجه وجزء من الكتفين واليدين والصدر وامرت المحكمة الزوج المدان بدفع 30 ألف جنيه غرامة لصالح حكومة السودان.

وقال محامي المجني عليها أسامة المنصوري ل الرأي العام إن جملة مبلغ مبلغ الديات الاربع 120 الف جنيه بجانب 200 الف جنيه حكمت بها المحكمة تعويضاً للمجني عليها عن الأضرار الحسية والمعنوية التي لحقت بها، واضاف انها الزمت المتهم بدفع 50 الف جنيه نفقة علاج للمجني عليها.

محيط[/ALIGN]

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