مـُحذراً من الشايقية : زواج مصري من سودانية





جمعت علاقة حب إمتدت لعام بين شاب مصري بهي الطلعة وسودانية حسناء رطبة اللسان .. بختم عقد زواج يرسم وحده شعب وادي النيل والشراكة الذكية بين البلدين الشقيقين والتي امتدت منذ سنوات عديدة يتقاسم الزيجات كما يتقاسمان هبة الله نهر النيل العظيم …العريس محمد عباس والعروس نهى عادا قبل يومين من رحلة شهر العسل جلسا يتبادلان اطراف الحديث داخل الطائرة. كان الاعجاب من محمد المصري بزميلته نهى وهما يعملان سوياً في مجال الاتصالات ، وتطور الاعجاب درجة .. تقربا الي بعضهما اكثر وبعد ستة اشهر كانت الخطوة الاولى بالخطوبة وبعد مثلها من الشهور كان الزواج ومنه الي مصر لتكتمل الافراح بلقاء الاهل والاحباب ، وشهر العسل عصفورين بي سفرية واحدة ، التقارب الكبير بين مصر والسودان في كل شئ حسب قول العروس يزيل حاجز الخوف من اقتران السودانية بالمصري او العكس ، تقول نهى انها درست بليبيا وتعاملت مع جنسيات مختلفة ووجدنا ان هناك اختلاف بين عاداتنا وتقاليدنا مع الاخرين لكنها لم تجد فارقاً مع المصريين وهذا ما شجعها على الاقتران بمصري خاصة ان محمد شاب كويس بحسب صحيفة حكايات ، ويتفق معها العريس في الرأي ويقول ان الزواج سيكون ناجحاً ولا يوجد ما يمنع زواج المصري من سودانية ويحذر بس ما تكون شايقية قاصداً مداعبة عروسه لانها من ذات القبيلة .