مـُحذراً من الشايقية : زواج مصري من سودانية
جمعت علاقة حب إمتدت لعام بين شاب مصري بهي الطلعة وسودانية حسناء رطبة اللسان .. بختم عقد زواج يرسم وحده شعب وادي النيل والشراكة الذكية بين البلدين الشقيقين والتي امتدت منذ سنوات عديدة يتقاسم الزيجات كما يتقاسمان هبة الله نهر النيل العظيم …العريس محمد عباس والعروس نهى عادا قبل يومين من رحلة شهر العسل جلسا يتبادلان اطراف الحديث داخل الطائرة. كان الاعجاب من محمد المصري بزميلته نهى وهما يعملان سوياً في مجال الاتصالات ، وتطور الاعجاب درجة .. تقربا الي بعضهما اكثر وبعد ستة اشهر كانت الخطوة الاولى بالخطوبة وبعد مثلها من الشهور كان الزواج ومنه الي مصر لتكتمل الافراح بلقاء الاهل والاحباب ، وشهر العسل عصفورين بي سفرية واحدة ، التقارب الكبير بين مصر والسودان في كل شئ حسب قول العروس يزيل حاجز الخوف من اقتران السودانية بالمصري او العكس ، تقول نهى انها درست بليبيا وتعاملت مع جنسيات مختلفة ووجدنا ان هناك اختلاف بين عاداتنا وتقاليدنا مع الاخرين لكنها لم تجد فارقاً مع المصريين وهذا ما شجعها على الاقتران بمصري خاصة ان محمد شاب كويس بحسب صحيفة حكايات ، ويتفق معها العريس في الرأي ويقول ان الزواج سيكون ناجحاً ولا يوجد ما يمنع زواج المصري من سودانية ويحذر بس ما تكون شايقية قاصداً مداعبة عروسه لانها من ذات القبيلة .
54 تعليقات
Polished
وما دخلنا لتضيع منا الدقائق في قراءة مثل هذه التراهات ؟؟؟؟؟؟:crazy:
نعمى الصحافة ونعم الاخبار
افرض انها تزوجت حسن مبارك وايه يعني مصري وباكر بتطلقوا لانها لاتعرف مدى البخل الحقيقي الا بعد ان تحكتك به في المعيشة .
وبعد ما يملاها عيال يكب الزوقة . ونقع في المحاكم والمحامين
هم اصلا عندهم البنات كثيرات وعشان كدى مايهم يعرس سوداني خليجي وغيره .. هل تصدقون اذا قلت لكا اني في احي زيارات وجدت واحدة تصادق وتخالل غير مسلم وتنوم معه في البيت .
طيب ربنا يوفقهم ويسعدهم
بس يا اهل الاعلام انتم دائما بتؤكدوا للعرب اننا دونهم ! ماذا يعني ان مصري يتزوج سودانية فنحن شعب كل الشعوب تتمنى ان تتزوج منا ولا يوجد شعب بمستوى السودان خاصة في الاخلاق فنتمنى منكم ان تعكسوا الصورة الجيدة للسودان واننا في مقدمة العرب وليس في ذيلهم كما توضحون انتم ولو كان لي الخيار في هذا الزواج لو تظل البنت من غير زواج ما ازوجها لمصري لما عرف عنهم
ودمتم
شنو ياناس الحاصل علينا ده, أحس بأنو القصة زي المصري دا حل مشكلة دارفور, لي متين نحن نكون ناس رخيصين كدا قدام العرب والمصريين, يا ناس نحن ارقي منهم وأعز منهم ولازم ندي نفسنا قيمتنا عشان الناس دي تحترمنا كويس, وبالدقري كدا نحن لازم نضع العالم دي تحت جزمنا عشان يحترمونا, والناس دي العندهم خلاااااااااااااااص قربت تكمل, وطبعا المصري بيكون عندو الإحساس انو إتنازل شديد جدا جدا وإتزوج السودانية. وبعدين اتزكرو مباراة تشاد وسمير غانم ومحمد هنيدي وداؤود حسين , وقولة يازول بكل إستهزاء فس شوارع مصر والدول العربية, ودا لو ما كان صريح وقال ليك عبد أو عبيد أو أسود :rolleyes:
خلاص فرحانين شديد ماتستحو والله البنغالي احسن بكتير من الشعب ده ونحن بنعرفهم كويس ( الله يشق راسك يالشايقية ) ;(
هذا بداية الغث المصري الذي ابتليت به بلادنا
طبعا الشايقية ما عجبها الا لون بشرته
ولكن ستعرف معنها الحقيقي بعدين عند اللفه
واكيد هو له نيه مبيته من هذه الزيجة وايضا اهله اكيد ما وافقوا الا للشديد القوى
اللهم انى صايم والله لو كانت اختى او بنتى لو عنست ما ازوجها لواحد انتهازى وطماع مصرى ،، ظبعاً اخونا شعر بان السودان اصبح من الدول البترولية داير يضمن مستقبل اولادة ظبعا كل شى عندهم محسوب والله عشنا وشفنا الفراعنة نسايبنا
والله فى نوع بنات كدة جايبين لينا الكلام وبيدخلونا فى حتات ضيقة بعد شوية بسبب النوع ده يقول ليك البنات جنو وراء العرس العرس يطير شنو فايدتو لو ما كان العريس سودانى وود بلد ؟. وبعدين المصريين ديل قصتهم شنو والحنية دى كلها كانت وين من زمان ؟ ما كنا بنعرف منهم غير الاستهزاء والسخرية والكلام الفاضى لحدى ما جاعو وبيقوا يموتو فى صفوف العيش حتى عرفو طرقنا . لكن المشكلة ما فيهم المشكلة نحن لمتين حتفضل فى السذاجة والعبط ده عشان يستغلنا البيسوى والمابيسوى.؟ والشايقية العجيبة دى ما شافت المصريين بيعملو شنو فى زوجاتهم المن بلدهم ودمهم ولحمهم طيب انتى يا الغريبة حيعملو فيك شنو؟ ارجى الراجيك .
على العموم ربنا يوفقهم وبيت مال وعيال .
بالمناسبة دى وين حلايب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و الله يا دنيا عليك السلام هذا زمانك يا مهازل فامرحى ؟؟؟؟؟؟؟؟ شنو يعنى مصرى و كمان بتقولو بهى الطلعة بالله الناقل الخبر ما خجل من نفسو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لو ما عندكم مواضيع احسن تقفلو موقعكم ؟؟؟ انشاء الله تبيعو طماطم احسن من اخباركم دى ؟؟؟؟؟؟:mad:
والله عال العال ..
أصلاً ما عارف اقول شنو .. المصريين بطبعهم معروفين بالاستهبال والمكر والدهاء ويعني من قلة الشباب السودانيين .. أنا لو كان دي أختي كنت ما تميت الزيجة دي نهائي ،، ثم انو حا تعيش وين في السودان ولا مصر .. وأولادها حا يعاشرو أهلهم في السودان ولا حا ينقطعو من أهلهم السودانيين الا في الاجازات .. والمشكلة دي بيعانو منها بناتنا صاحبات الخواء العاطفي والوجداني .. أمثال أنا بموت في تامر حسني , وبموت في مهند زوج نور .. حسبي الله ونعم الوكيل ,, وما الصلاح الا من عند الله
انتوا يامعشر الشباب السبب في ذلك بعزوفكم عن الزواج عشان كده البنت دي مشت لقطت ليها واحد مصري بالله دي حا تعيش معاهو كيف ديل ناس صعب التعامل معهم وزفرررررررررررررررررين نحاس نحاس
good
لا لوم علي الفتاة لانها تريد السترة بدلا من الوقوع في المعاصي
لو لا امتناع الشباب عن الزواج لم قدمت الفتاة علي الزواج بمصري
و الي متي تنتظر السوداني حتي ياتي! خيرا مافعلتي و احسن ما تنتظر الي ان يفوتها القطار او تفعل معصية
و يمكن ان يكون انسان كويس ماكل المصريين سيئين
قال تعالي( و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا) صدق الله العظيم
نحن كسودانين دائما نتكلم عن البلاء قبل وقوعه
نسال الله ان يوفقهم في حياتهم الزوجية و يرزقهم الذرية الصالحة;)
يعنى احنا يا شوية سودانين فية فى مصر ستة مليون سودانى واكلين شغالين نايمين عايشين فى مصر ومتزوجين مصريات واحنا راضين ويجى المصرى دة يتزوج سودانية تشتموة 😀
شبهين وتلاقين وبعدين الاعلام حانى راسنا مالو والله نحن احسن من الوهم ديل كلهم
حا يوريها النجوم بالنهار قريبا وذلك بعد ما يضمن مصلحته.
بالمناسبة ما رأي بناتنا؟؟؟؟
المهم ميحصل ليك زى الحصل الى زوجة البنقالى
,على كل حال زى المثل ما بقول العريس يودى ويجيب والعرس قسمه ونصيب لكن قطع شك الخو دا قروشه ناقصات ناقصات سالتك بالله الحلبى دا اقنعك كيف 😮 😎 :rolleyes: :lool: ( ) (؟) (؟) 😡 :crazy: ;( 😀 :confused:
والله حكاية ، يعني اذا مصري تزوج سودانية تقوموا تطبلوا وتزعردوا شنو يعني ؟ هل السودانيات بايرات او رخيصات ؟ قبل كدة قناة السودان الفضائية الفارغة عملت لقاء مع واحد يمني كل مؤهلاته انه متزوج سوداينة واعادوا الحلقة بدل المرة ثلاث مرات وايضا عملوا لقاء مع واحد سعودي متزوج من اثنين سودانيات ، لماذا الاصرار على هذا كان الاعلام عندنا يروج لفكرة ان الشعب السوداني ادني مستوى من باقي الشعوب ويوجد كثير من السودانيين متزوجين من جميع الدول العربية والدول الاوربيه كمان حصل يوم قريتوا خبر في صحيفه اجنبية ان سوداني متزوج منهم او حصل شهاهدتوا في قناة لاي دولة لقاء مع سوداني بس لانه متزوج واحده من بناتهم ؟ سبحان الله نحن نرخص انفسنا وبعد داك نحتج ان الباقين يعاملون على اننا ادني منهم
السلام عليكم
كل الكلام اللي قريته هنا بصراحة ما عجبنيش وبصراحة انتم اعطيتوني فكرة سيئة جدا عن السودانيين بكلامكم ده
ده انتم بتتكلموا عن المصري كأنه اعوذ بالله شيطان ولا صهيوني متهيألي لو ربع الكلام ده اتقال على الصهاينة كنا حررنا فلسطين
ونسيتم ان( المسلم اخو المسلم ) كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكلنا ولاد تسعة
ايوه في مصريين كتير وحشين وده طبيعي 70 مليون واحد لازم تكون في نسبه كبيره مش كويسه وفي اكتر كويسين ومحترمين وبيخافوا ربنا
ولا ليكون الاخوة السودانيين كلهم ملائكة ومعاهم صكوك غفران تدخلهم اعلى الجنان
مصيبة الانسان انه لا يرى عيوبه ( اقسم بالله لي صديق مصري يعمل في شركة مقاولات اجنبية في السودان بيفضلو العامل المصري على السوداني لان العديد من العمال السودانيين في مجال المعمار يتكاسلون عن اداء اعمالهم والشركات لها مواعيد تسليم ملتزمه بها) لاحظ قلت ايه العديد مش كل العمال السودانيين هي دي الموضوعية في الكلام
مصيبتكم يا عرب التعميم في الحكم كلهم***** ومافيش واحد منهم الا و******** عدم وجود النظرة الموضوعية للحكم على الامور
مثلا انا شايف الخبر ازاى : اخ مصري مسلم تزوج م اخت سودانية مسلمة على سنة الله ورسوله يكونوا اسرة ان شاء الله مسلمة يجيبوا اطفال يجمعوا بين شدة وجلد المصريين ونبل وطيبة السودانيين يمكن يطلع منها طفل يكون صلاح الدين الغد
واحب اقولهم : بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير
وبالمناسبة المشكلة مش ان الخبر بيرخص السودانية لكن المشكلة ان الخبر فضح عقليات كتير من الاخوة اللي كتبوا تعليقات اغلبها مشوه بالعصبية القبلية والتعصب للجنس السوداني ونسيوا الاهم ( كنا اذل قوم فأعزنا الله بالاسلام فإن ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله) سيدنا عمر بن الخطاب
حد يذكرلي في ال 100 سنه الاخيرة ايه اسهامات السودان اللي قدمتها للعالم في مجال العلم مثلا اكيد مش كتير ليه السودانيين اغبية مثلا لأ بس عشان كل واحد فاكر نفسه احسن انسان ربنا خلقه يبقى الكل خدامين عنده ومش راضي يخدم نفسه ويرتقي بعقله.
واخيرا اعذروني على الاطالة ولكن التعليقات اثارت شجوني وحزني
سبحان الله وبحمده نشهد ان لا اله الا هو نستغفره ونتوب اليه
سلام عليكم
هوي يا بنات السودان اخير البوره عدييييل .. بكره يفكوكم عكس الهواء بعد انقضاء المصلحه .. ما ترخصن نفسكن للدرجه ديه ..انا احب الشعب المصري لكن في مسألة الزواج لا والف لا كفاية عليكم الحريات الاربعه وحلايب وارقين ..
😡
لاتحملوا الموضوع الكثر من طاقته فمن منكم لا يقربالقسمة والنصيب وخصوصا في الزواج فمن خلال بعض سفراتي وجدت حالات زواج من اشخاص يسكنون في مناطق متفرقة وايضا لمذا هذا الشعور بان بنات السودان لا قسمة لهن . لا. فبنات السودان كما اظن رمزا للعفة والنجابة والاخلاق الحميدة( وقد قابلت اثنان منهن في اوربا فصرن مثلا يحتذى للبنات المسلمات العربيات ولم اجد منهن الا الكرامة والنبل والكرم وكل ما نعرفه عن شعب السودان الطيب المضياف / الهاشمي من العراق
مصرى وشايقيه؟؟؟؟ والله ديل يجيبوا اولاد ياكافى البلاما ح يخلو زول فى البلد…كانو بقولو جنى الشايقى وجنى الدابى…هسع ده ح يكون الدابى ظاطوووووووووو:D 😀 😀
الى الاخ محمد لو تمعنت في التعليقات الموجودة سوف تجد ان معظمها لا يسئ الى المصرين ولكن اللوم كله ينصب على الصحيفة التي اوردت النبأ لأن الموضوع عادي ولا يستحق كل هذه الضوضاء وانت تعلم ان هناك آلاف السودانيين المقيمين في مصر وجزء كبير منهم متزوج من مصريات فهل قرأت مرة في صحيفة مصرية خبر زواج سوداني من مصرية ؟ اكيد لا لانه شي عادي ولا يحتاج اصلا الى اعلان كماحدث في هذه الحالة وكأن الصحيفة تريد ان تخبرنا بانه حدث تاريخي وغير مسبوق الشئ الذي اغضب الكثيرين عندما استنتجوا من طريقة نشر الخبر ان هذا الشاب قد تفضل وتنازل وتزوج بهذه الفتاة ، وكل اللوم يقع على هذه الصحيفة الهايفة التي عملت من الخبر قضية . فالموضوع عادي والتعليقات التي قرأتها ارجو ان تعيد قرائتها مرة اخري.
قال الله تعالى ” وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ”
يوم لا ينفع لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
ياجماعة لتقو الله كلنا لادم وادم من تراب
هم البنات ديل البنقاله قبلو بيهم يعني بس بقت علي المصري 😡
بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
قرأت تعليقات الآخوة من مصر والسودان وكأنهم أعداء يتحاربون الكل يغنى على ليلاه بما لاينفع وكأنهم فوق مستوى البشر وهذا حالنا نحن العرب نتخاصم على التافه من الاسباب .
يأخوان انظروا الى أنفسكم كمسلمين أولآ واخيرآ ولاتنسوا قول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ” لافرق بين عربي واعجمى الا بالتقوى والعمل الصالح” وفق الله الجميع الى مافيه الخير والصلاح ووفق الله العريس والعروس لعل وعسى يخرج منهما درية صالحة يكون لهم شأن كبير فى صلاح هذه الامة
اتمني لكم حياه سعيدة تنتهي باستقرار اسرتكم
هذا زمانك يامهازل فامرحى
اول حاجة بحي الناس الكلامهم واضح كان وما جاملو الحلبة الما عندهم دين ديل وللاخ المصري القال انو مصر فيها 70 مليون قول مية مليون يعني هي مصر براها الفيها نسبة عالية من السكان لكن والله تاكد انوالسبعين ديل فيعن مليون واحد هم الكويسين ووالله للبنت الشايقية دي والله لو ازوجتي سعودي من ارض الله الحرام ما يكون ليك زي السوداني والله كان احسن اي جنسية غي المصريين الفراعنة ديل الذين نقراء عن جرائمهم ما تشيب له الولدان وتاباه النفس الانسانية وربنا يكون في عون بتنا ويحفظها من ود فرعون ده ولكل المصريين والله لا ينيلنا الشرف بان تكونوا حتي جيران لينا
الشايقية دي باين ما عندها رأس ……
أنا غايتو بصبرها وأتمنى ربنا يقدرها على العيشة مع المصري دا لما تعلمو كيف يتسوك ويستعمل المعجون في الصباح قبل ما يتناول فطورو …………
يا شايقيات روقن عليكن الله ،،،، نحن لسه طلعنا من قصة السودانية الكتللا راجلا البنغالي
الحمد لله أن يسر لنا سبل المعرفة والأتصال … وأقول لكل مسلم ماتكتبه من خير فلك أجره وأجر من قراءه الى يوم القيامة … أما أن كان سبا وشتما … فعليك وزره الى يوم القيمامة… حقيقة كفاني ما علق به عن الموضوع الأخ (محمد ميارز) من مصر … وهذه الموضوع لماذا تتناوله وسائل الأعلام … وماهي موضوعية الخبر فيه ؟؟؟ وما الذي يستفيده القاري… ؟؟ أما علاقة السودان بمصر أو مصر بالسودان… فأقول للذين تلفظو بعبارات ليست من الإسلام في شى … أرجعوا الى علمائنا وأدباءنا .. وكثير ماهم … قد نالو المعرفة من مصر.. وأنا هنا أقصد عدم التعميم وإطلاق الإساءات دون تروي ولوكان ما يقال حقا؟ أهذه خلق أهل النبل والعفة والطهارة؟ أهذه هي أصالاتنا وقيمنا التى نعتز بها ؟؟
بقي أن أقوال لرؤساء تحرير الصحف … عليكم أن تتقوا الله فيما تنشروا …. أهتموا بالأشياء التى تعزنا وتقدم أمتنا الأسلامية .
إلى كل من يريد التعليق على هذا الموضوع (الشخصي) الذي ما كان ينبغي نشره اقول قبل التعليق _ اقراء تعليق الاخ جمال وكفاية الفاظ غير لائقه – عثمان -الرياض
الأخوين العزيزين عثمان من الرياض وجمال ، تحية طيبة وإحترام.
معليش إستحملوني شوية ،، نحن ما مضيعنا ومضيع حقوقنا ومخلينا مسخرة وتهكم من الناس الما تسوا إلا مثاليتنا (وضكارتنا) لو جاز التعبير ،،، دا ما زمن كدا ،،،،، دا زمن يا مأكل يا مأكول ،،،،،،، الزمن إتغير ليش عايزننا نعيش تحت عباءات الآخرين ،،،، المصريين معروفين لينا ولأجدادنا كانوا مخلب القط بالنسبة للمستعمر البريطاني ،،،، نفذوا سياسته بكل صرامة ،، أقرأوا التاريخ ،،،،، خزلوا ضباطنا الأحرار على عبداللطيف وصحبه عندما أوعزوا لهم بالتدخل في حال ثورتهم على الظلم وجاءت الأوامر من مصر بألا تتدخل القوة المصرية الموجودة ،،، دا تاريخ يا ناس وباين ذاكرتنا ضعيفة ،،، ماذا حصل بالأمس القريب ومفرمة السودانيين في مصر !!!!!! أنا آسف كلامي يمكن ما مترابط بحكم الإستعجال ،،، المهم الأخوين العزيزين على الأقل تقبلا رأي الآخرين مهما كان وصدقوني لن تجدوا وسيلة للدفاع عن المصريين وأمثال ناقص النمو هنيدي والوافد من خربستان داؤود هوسين والمتخلفين السدحان والقصبي ،،،، ما تقولوا دي حالات فردية وما مقياس لأن كل العالم العربي بيتابعوا الفضائيات ويضحكوا ويقضوا وقت ممتع على مسخرتنا من قبل المتخلفين ديل يبقى الكل في الحد السواء شعوب وقبائل ،، سؤال أخير للأخوين عثمان وجمال بالله عليكما ألا يصيبكما الأذى والألم لما تشاهدا مسخرتنا في الفضائيات قدام العالم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .
تحياتي وتقديري وإحترامي للمحترمين وبس،،،،،
واله ءالمتني هذه التعليقات جدا جدا..يا خي ما السودانيين عجبهم اللون الابي دا واتزوجو مصريات والبنت دي عجبها الولد دا واتزوجتو ودا من حقها ..
ثم موضوع مصري وسوداني دي احسن نخليها وكان لفهلوة المصريين نحنا بقينا ازفت منهم في النهب والسرقة والخداع وانا والله اخاف من السوداني ما اخاف من المصري لانو المصري تعاملي معاهو واحد زايد واحد يساوي اتنين لكن السوداني تتعامل معاهو بحساب الاخوة والبلد ويطعنك في ضهرك..فنحنا الفرقة بيننا وبين المصريين ما كبيرة والبت القدرت تعرسو دي ما عليها خوف مفتحه وعارفا روحها نتمنيليهم كل السعاده والحياة الطيبة ..
بس بنبه السودانيات انو لو اختارو الغريب يختارو صاحب الدين واقول صاحب الدين وليس صاحب اللحية…واظنكم فهمتوني يعني دينو من جوة قلبو مش برة بس..
ربنا يجمع بينهما على خير ويوفقهما لكن اهلنا الكبار عندهم مثل بقول ( البتجيب ود اعمها ربحانة والبتجيب ود الحلة فى راس مالها والبتجيب الغريب خسرانة ) اها المثل معناه ان البتتزوج ود اهلها مابتجيها عوجة ولو ما لقت ود الاعم التعرس من حلتهم احسن ليها على الاقل ديل مجبورين عليها وكان غلطت بعاينو للاهل وبسامحوها :crazy:
ان من سمات التنوع الثقافى التداخل والتداخل له اوجه متعددة منها الزواج فمثلا نجد شاب هاجر لاوربا فتطبع بطباعها فتزوج هو يرى انه فعل الصواب ومن لم يخرج من نطاقه الضيق الحزام الأخضر يقول ليك ده شنو البكمه الى جايبه لينا الزول ده !
كلها وجهات نظر يحميها التطور الذهنى والتفتح العقلى والتداخل الثقافى الحضارى
ونحن السودانيون للاسف مازلنا فى نطاق القرية والحله !
تشاهد السودانى فى السعودية والامارات والخليج عامة لما يفتح ربنا عليه يبدأبالتقليد الاعمى ويجبله شغالة وحكاية _مش وحش ممتاز _امتزاج ثقافات والاوربى تجده اسلوب كلامه تطور ونفسيته هديت شديد ولبسه وتسريحة شعر تغيرت كله ده رائع نوع من انواع التطور بدل العراقى الى بتخرج بيه على جيرانك والنساء فى الحله ! بس للاسف ده كله بيتغير وبمجرد دخوله مطار الخرطوم ووصوله البيت تعود مظاهر التخلف وكأنه يبو زيد ماغزيت وكأنه كله كان تمثيل فى تمثيل لماذا لان الداخل مازال يرزخ تحت عدم التطور والتحضر ونمطية القرية !
ده مشكلتنا حتى مع بنت البلد لما تتزوج (جنوبى ) شوفوا شيلة الحال الجنوبى ده مش سودانى فكان الله فى عونك يا بنتى يا شاقية ويابلدددددددد.
وعججججججججججججججججججججججبى
الزواج اصبح فعلاً مشكلة في السودان يجب التنبه لخطورة ذلك
لا فرق في الزواج بمصري او نيبالي او اروبي
نحن لا نريد ان يكون هنالك فوضى يجب ان يكون هناك قرار مدروس بحيث تدرس هذه المشكلة بكل الجوانب حتى لا تظهر الجوانب السالبة التى قد نجهلها الان.
اصبحت ظاهرة زواج الغريب موجودة في المجتمع السوداني فلذا يجب ان نسن لها القوانين والنظم قبل ان تستفحل المشكلة.
كل الدول تعاني من المشاكل والحروب فلذا يحاول الشباب ان يجدوا حلول اخري ربما تحسن من وضعهم المادي او يجدوا ملاذ يلجؤا اليه وهنا تكمن المشكلة.
الزواج ليس حرام اذا توفرت فيه العناصر المطلوبة التي اقرها الاسلام ولكن كيف لنا ان نتعامل معها.
ان لم ننتبه لذلك قد يعاني المجتمع الكثير من جراء ذلك فمثلاً في الدول العربية قد يحرمون الزوج او الزوجة الجواز في حالة زواجهم من اجنبي وهذا مثال واحد وذلك للمشاكل الكثيرة التي حدثت وفي نفس الوقت يسهلو الزواج للمواطنين اي لسكانهم ويحفزنونهم بالمال وبكل شئ حتى يقللوا من المشاكل التي يعانو منها.
شكلكم يا شباب السودان بقيتوا ما مقنعيين عشان كدا بتنا الحلوة فضلت تتزوج ليها مصري. والبت تمام ناجحة وشغالة في مجال الإتصالات يعني لو كانت عايزة تتزوج ليها واحد سوداني كانت اتزوجت ، بس أكيد لقتكم شباب ما جادي بيعمل من “البحر طحينة” بياعيين كلام يعني وبتضيعوا الوقت ساآآآآآآآآي. أحييك يا شايقية وبيت مال وعيال وأنتم السابقون ونحن الاحقون.
بسم الله الرحمن الرحيم
العاقل من اتعظ بغيره ماتدرون سلبيات الاجانب في الخليج من نحايه امنيه واخلاقيه وبالذات الزواج بالاجانب والله العظيم المثل السوداني البيقول لالوبنا ولا تمر غيرنا وهذه الشايقيه ماتعرف المثل الشايقي البيقول لو كانت وجيبي مافت الزريبي احذروا الفارعنه والبنقاله واليمن وكل الاجانب والمثل المصري ينطبق علي العريس وهو لوفيها خير مارماها الطير استعدي للسباب لوالدتك وابوك وحاجات لا استطيع ان اذكرها وختاما رنا يستر عليك
الامثال السودانيه والله كلها حكم ومنها هذا المثل البيقول اتنين لو قالوا ليك رأسك مافي ألمسوا يعني كل الاخوان اغلبهم كان تعليقهم ماراضين بهذا الزواج ويالذات المغتربين في دول الخليج لما ذاقوه من ويلات الفراعنه من مضايقات وافتراء في العمل حتى والله العظيم في الصلاة اذا صلى جوارك مصري الله يعينك بدل ما تكون خاشع في صلاتك تكون مفكر متى ينهي الامام الصلاة من ريحة فم هذا الفروعني شيلي شيلتك يا بنت بلدي هل يصلح العطار ما افسده الدهر المثل السوداني بيقول الليك أكان لبن عشر كبو في عينيك يا سلام يا سوداني وربنا من حكمته وكرمه جعل النيل يمر بالسودان قبل الفارعنه وسبب بلاوي السودان كلها من مصر حتى الختان الفرعوني جاءنا من مصر هم تركوه وتمسكنا به نحن المعارضه السودانيه تبدا مشوارها بمصر لان مصر اول الدول التي لاتريد خيرا للسودان واللبيب بالاشارة يفهم لكن مصالحتهم فقط من اجل اتقاء شرهم لانهم لا حياء لهم …. ارجو نشر تعليقي هذا
بسم الله الرحمن الرحيم
الشايقيه اهل حكم وامثال واكثر قبيله تنغت للوطن وترابه لكن لكل قاعده شواذ فأنتي يابنت هل استخرتي الله واسالك بالله في فترة خطوبتكم ماشميتي ريحة البخره من الشكمان العلوي خليك من الشكمان الارضي ماعندك اقارب في دول المهجر واخدتي شورتهم اظنك انتي ضحايا مسلسلاتهم الفارغه التي يسأل عنها التلفزيون الذي يحمل شعار لا اله الا الله ويعرض مسلسلات منافيه لهذا الشعار علي العموم دنستي نفسك اولا واسرتك وقبيلتك والسودان كله لو تزوجتي رجل متزوج ماكان احسن ماسمعتي بالمثل السودان البيقول باب الفلكاب ولا دخول الكلاب . الربحان هذا الفرعون اول شئ السودنه وبعدها امتلاك العقارات وانتي في النهايه خارج الحلبه ماشفتي السودانيين اللذين يتزوجون مصريات في مصر يشتروا الشقه باسمهن وبعد ما يمتصن كل ماعندهم يقمن بنات الفرعون بطرد هولاء المغفلين ويصبحوا في مهب الريح ويرجعوا صفري اليدين انتي يابنت اصبحتي مثل شجرة الدليب تزعها في بيتك وظلها عند جارك العاشر هذه الحقيقة والساكت عن الحقيقه شيطان اخرص دعونا عن الدبلوماسيه التي سقطت في عقر ام دارها فالدين النصيحه واستغفر الله مما قلت سبحان اللهم وبحمدك استغرفك واتوب اليك
ايه يا شباب لماذا هذا المهرجان
مصرى تزوج سودانية ….سودانى تزوج مصرية ما المشكلة؟
ما كل هذا الكره للشعب المصرى وسب ولعن للمصرين لماذا يا أبناء الاسلام
اذا جاءكم من تروضونه خلقا ودينا فزوجه فكم مصرى الان لديه خلق ودين بل كم سودانى الان لديه خلق ودين
من يفضل لاخته الموت دون زواج على ألا تتزوج إلا سودانى وكأن شباب السودان هم أخر ما تبقى من صحابة رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
يا شباب ترووا قبل السباب فأنتم تسبون 70 مليون او يزيدون فسياتيك يوم القيامة سبعون مليون بنى ادم يقتصوا حقهم منك
لا اقول على المصريين ملائكة فللمصريين افعال يندى لها الجبين
وكذلك ليس السودانيون ملائكة فأيضا لهم أفعال يندى لها الجبين
لا تنظر الى ما تسمعه وتراه على وسائل الاعلام فهى لن تصور لك سبعين مليون
ولا تكن احمقا وتتصور ان مصر بأكملها هى التى تظهر على هذه الفضائيات
ولا أحد يقول ان السودانيات بوار او رخيصات او مثل ذلك حاشا لله
بل تراب أقدامهن فوق رؤؤس الجميع
أصلحوا ما فى بالكم عن المصريين يا شباب السودان فنحن أمة المصطفى لا يصح ان نقول مصرى وسودانى فهذا حقا هو العار
بل نحن أمة محمد شئتم أم أبيتم
أسال الله أن يصلح ما بين المسلمين وأن يكثر من زيجات المسلمين من مختلف أقطار الارض وأن يخرج من أصلابهم من يوحد الله ويعيد عزة هذا الدين
اخ اسلام مهما قلت او فعلت فالشعب المصري مكروه
شعب مجرم وسخيييييييييييين كلهم
ما كفوكم بناتكم في مصر جاين تعرسو من بناتنا كمان
لا والف لا
الشايقية دي ابوها ما راجل واخوها ما راجل
ولاعندها اصلا راجل في عائلتها
دي لو بنتي تعنس ولا تتزوج اشباهكم ولا امثالكم
المصري الاتزوج الشيقية دي لي مصلحة ليس الا
المصيبة انو في بنات متخلفين وراسهم خفيف
من بنات جلدتنا لي الاسف
مع احترامي جدا للمراءة السودانية
في وحدة قالت المصري احسن الف مرة من السوداني
اهو دي شبهكم يا اسلام
حقيرة زيكم
انا بقولها وبكول وضوح وبكل صراحة الشعب المصري اوسخ شعب في العالم
والقالت انتم السابقون ونحن اللاحقون
شكلو البورة طولت
بدل ما تدافعي لي ولد بلدك
تتكلمي باستهتار عن الشا ب السوداني
بالمناسبة من اشهم الشباب على الوطن العربي
لكن انتو بنات مناسقين ورا الفضلئيات
الحلب زي ما خربو بناتم
عايزين يخربوا بناتنا
قال رومانسية قال
طز فيك وفي المصرين بتاعنك ديل
اصلك شبهم
اخ اسلام
مهما تكلمت فلن ينال المصرين من
شرف بنات بلدنا
ولن تنال الا حثالة بنات بلدنا
وانا سوف اطرح هذا الموضوع على الحكومة السودانية
لاخذ كافة التدابير
وصون عرض السودان منكم
وايه يعني المصريين
70 مليون
معظمهم ولا اقول كلهم
مجرميييييييييييييييييييييييين
السودان عزيز
وانا انصح اي سودانية عاقلة
بان ترفض اي مصري
فهذا الشعب جبان
وحقير
وتافهين
ومكرهون
وبكرا يا الشايقية حتجي
ندمانة وسافة التراب
وتبكي
وقد فقدت كل
شئ
لعنة الله على المصريين
ياجماعة الخير انتو ليه زعلانيين الرئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئيس محمد انور السادات امه من السودان السودان ومصر حته واحده واهل فما في داعي لهذا الكلام الفاضي مافي داعي لبث الفرقة والعنصرية بين المسلمين هي ما اول واحده سودانية تتزوج مصري – على مصر العصور السوداني بيتزوج المصرية والمصري بتزوج السودانية وهناك مئات الاف من الاسر المشتركة بين السودانيين والمصريين – سيبوا لكلام الفارغ بتاعكم ده وخلونا في الاهم وعلى كلام النصب الان هناك فئات من السودانيين اصبحوا اكثر نصباً من المصريين والاجرام موجود في كل مكان وفي كل زمان فمافي داعي لهذا الكلام ابداً ابداً
مبروك عليك .. و ربنا يمتعك و يهنئك و بيت مال و عيال
الزواج توافق و تفاهم و خليك من كلام العنصرية .. المصرين
فيهم الجدعان و اولاد الحلال .. و السودانيين كان فيهم الخير
زمن أبائنا و أجدادنا و لكن الآن الحال من بعضة ..
انا بشك في صحة الخبر ده لكين تاني لمن شفتها شايقيه قلت ممكن لانو المعروف عن الشايقيه بدو بناتهم ودايرين ليهم الصون ويمكن الراجل ده فيهو حاجات كويسه لكين برضو احتمال الموضوع بث كده لاغراض سياسيه لانو لاحظو بعدها المصريين ملو البلد.
اللي استفزاني المصري الغريب عن مصر ده الجبان طوال تاريخه ده المتاكد انو بلدنا مصر حترجع لاصحابها بوعد الله لابراهيم وفي القران بيقول شنو احنا 70 مليون وبعد ده بيقول حيشيلو الشده والجلد من المصريين بالللله ده كلام بيخش مخك انت جلد وشده جبتها من وين طول حياتك بتفرش لي الرجال وبتقول احنا من امة محمد طيب ده شنو العملتوهو في ال بيته ما حاربتوهم وشردتوهم لغايت ما دخلو الكهف وعملو السودان العظيم ده واللي الليله الناس اتنكرت ليهم فطلع المانجل وشق الشايقي عن الطوع بعد ما مملكة الشمال اتقرضت من الملك وبعد شوية زمن حتي الانجعلو منهم بقو يتخابثو وسدود وخلافه بس انا بقول يا الغريب ما تفتكر الموضوع ده حيطول واصبر قريب جايينك.
وان صدق المقال فالف مبروك وانشاالله يكون الرجل صالح.
انا مصرى بموووت فى السودانيين وبحبهم جدا جدا كلهم.. بس الجماعه بتوع نيالا صعبين شويه .. ليه كده
والله العظيم انا مره كنت مسافر بالطاياره وشفت واتكلمت مع بنات سودانيات كانوا رايحين يدرسوا فى موسكو..والله العظيم فيهم خفة دم اكتر من المصريات وكلامهم حلو
وعذب وياسروا القلوب .. والله كان نفسى اتزوج من السودان..
اختصارا اقول الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات واذكروا انا شايقية:lool: :lool:
egetsyano merda 😎 :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
المصرى رجل عن اى ذول فيكوم
الناس الي تشتم وتسب دول ناس متخلفين الراجل تزوجها علي سنه الله ورسوله
تعليقات مثيرة للقرف والاشمئزاز شاب وفتاة تزوجوا بموافقة الاهل وبحسب الشرع اين المشكلة هنا في حين يوجد الالاف من السودانيين في مصر ومتزوجين مصريات والامر يسير بصورة طبيعية . كاتب المقال داهية لانة اظهر عنصريتكم والغريب العجيب انكم تتهمون غيركم بالعنصرية في حين انكم اكثر عنصرية .