تفاصيل زعم المهندس السوداني أنه المهدي المنتظر

فيما نجد انه حاصل على شهادة جامعية في تخصصه الهندسي، مؤكداً أنه (المهدي المنتظر)، حامل الخلاص لهذه الأمة من كل معاناتهم التي ظلت تعانيها علي مدي السنوات الماضية مشيراً علي ان الحل للمشاكل التي تعتري العالم موجود بطرفه، ولم يمنعه انتماؤه السني وإتباع والده للطريقة البرهانية بالسودان من الاعتقاد به لدي البعض المقربين منه بينما يدعى أنه تعرف على هذه الحقيقة في شهر رمضان الماضي من خلال رؤية مناميه.
وفي سياق متصل قال : ها نحن ننتظر نزول سيدنا عيسى عليه السلام لقتل المسيح الدجال ونشر الإسلام في كل أرجاء المعمورة ويؤكد أنه وأسرة تنتمي للطريقة البرهانية في السودان أنني شاب بسيط حاصل الشهادة الجامعية في مجال الهندسة، الذي أنشئت في إطاره شركة تصب رأسا في ذات الاتجاه ألا أنني وفى شهر رمضان المعظم رأيت رؤية مناميه تحمل لي البشريات بهذه الحقيقة التي توصلت لها وعندما استيقظت من النوم وجدت أنني مكلف بهذه الرسالة للبشر جميعاً .
وأضاف : اعلم بان الناس قد ستنقسم في ادعائي هذا ولكنني في النهاية أنا مبشر بأنني) المهدي المنتظر) من اجل أن أزيل الفساد في الأرض والذي سينتهي من الدنيا
وعن صحة أنه المهدي المنتظر، استشهد بالداعية بكتاب يطلق عليه (البرهان) قائلاً : إن مواصفات المهدي المنتظر تتفق معي، من حيث واسع الجبهة وسود العينين وهو لا طويل ولا قصير وأنفه حاد وطويل وهو يبلغ من العمر ما بين الثلاثين والأربعين من عمره.
وادعى المهندس السوداني عماد أنه ينتظر نزول سيدنا عيسى عليه السلام وذلك لتحقيق ما جاءه في الرؤية المناميه الداعية إلي القضاء على الفساد فى البر والبحر.
وعما يراه ولا يراه الآخرون، قال : رأيت الكثير من البشريات التي تخدم الأمة الإسلامية جمعاء وأن الله سبحانه وتعالي قد أعطاه من العلم ما لم يعطِ لغيره ولا ادعي القدرة علي شفاء المرضي.
استطرد : لا أحفظ القرآن ولكن أحفظ السور التي تعينني علي أداء صلواتي، وأنتظر ما وعدتني به الرؤية المناميه وبركاتها التي تجاوزت حدودي الشخصية.
الخرطوم : سراج النعيم
11 التعليقات
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2012/12/31 at 7:36 م (UTC 2) رابط التعليق
شيوخ الطريقة البرهانيه وصلوا لادعاء الالوهيه و هذا البرهاني الصغير تواضع و ادعى المهدية فقط!!
سؤال: لماذا تكثر عندنا هذة الادعاءات وتقل عند الاخرين
جواب: ابحث عن خزعبلات الطرق الصوفية
2012/12/31 at 8:12 م (UTC 2) رابط التعليق
[SIZE=6][B]بطلوا الخرافات بتاعتكم دي
ولو هو المهدي بالصح خليه يخلصنا من حيكومة السجم دي
فمن باب أولى أن يخلص بلده أولاً ثم بعد ذلك يتجه لبقية العالم[/B][/SIZE]
2012/12/31 at 8:28 م (UTC 2) رابط التعليق
يامن تؤمنون بظهور المهدي المنتظر و تنتظرون ظهوره افيدوني كيف ستتعرفون عليه و كيف ستصدقونه أيها البلهاء زادكم الله بلها على بلهكم يامن تفدمون النقل على العقل و مالذي يمنع أن يكون هو
2012/12/31 at 9:14 م (UTC 2) رابط التعليق
يا عماد عفاك الله من جن الم بعقلك
انت اسمك عماد وسودانى والمهدى المنتظر من ولد فاطمة الزهراء رضى الله عنها واكمل الصلاة والسلام على ابيها خير البرية والانام
ثانيا ليس هذا هو وقت ظهور المهدى المنتظر الذى بشر بقدومه عليه الصلاة والسلام
فهذا وقت ظهور مهدي اهل البدعة فمنهم من ظهر ومات كمهدى الطائفة الاحمدية ومنهم مهدى الشيعة الاثنى عشرية وانقرض ومنهم من ادعى ذلك من قبلك وجاء دورك ولم يظهر المسيح عليه السلام ولا المسيخ الدجال ولم تنطبق مواصفاتكم حميعا على مواصفات المهدى المنتظر كما اوضحها الحبيب عليه الصلاة والسلام فبالنسبة لنا نحن موقنون بان ادعاءاتكم باطلة وهى اما لاجل الجاه كمهدى الشيعة او لاجل المال كمهدى الاحمدية واما لعلة فى عقله كمثلك
والمولى جل وعلا يقول فى محكم تنزيله ان
شياطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا
وهنا نلاحظ تقديم شياطين الانس على الجن لعظم خطورته
وانى سائلك سؤالا ان فسرته لاتبعتك رغم افترائك ولنا نصيب مما ستتدفق على خزينتك
سؤالى بالعامية
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يا بنى يا اخى يا ابن ابى يا ابن ابن ابى قل لابى ابوك ان ابوك ابنه وصل
هات ماعند يامهدى زمانك
ارجو ان ترد على وعلى قراء صحيفتنا الغراء على صفحات هذه الصحيفة
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العملاقة التى نعتز به وبصفحاتها ويعتز بها كل القراء
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2012/12/31 at 10:09 م (UTC 2) رابط التعليق
تذكرت تذكرت وكاننى اعرف هذا الشاب عن قرب
فاسالوه هل كان فى اواخر التسعينات بالمانيا
هل كان فى THU لان هذا الاسم وعمره التقديرى الحالى ليس ببعيد عن معرفتى له جيدا
حيث كان طالبا واهمل التعليم رغم نصائحنا له ومن ثم عمل سائق تاكسى بالاجرة وادمن المخدرات فاختل عقله فابعدته السلطات الالمانية الى السودان
فاسالوه وتاكدوا من شخصيته ان لم ينكرها خوفا من موضوع المخدرات
وافيدنا من خلال صفحات صحيفتنا وصحيفة كل السودانيين الفخرية
وشكرا
2013/01/01 at 5:40 ص (UTC 2) رابط التعليق
يكفي انه قال راى مناما فهذا يدل على هطرقة وسذاجة .. اي واحد يشوف نفسه في المنام حاجة بكرة يقولنا ان وصفي كدا
طيب دا يا اخي كم مرة شفت نفسي رئيس جمهورية السودان ,, واكثر من مرة شفت نفسي طاير بين السحاب والسماء ، واخر حلم شفت نفسي عندي عمارة كبيييييييييييييييييرة .. .. ومرة شفت نفسي في البيت الابيض اها يا جماعة في حال زي كدا اعمل شنو ولا اقول انا منو ؟؟
2013/01/01 at 5:58 ص (UTC 2) رابط التعليق
[SIZE=5]مادام هنالك تشيع ومراكز للشيعه توقعوا اي شيء هو اصلا هنالك مشعوذين ودجالين بام الصوفيه وهذا برهاني وهذا شنو ما بعرفوا غالب هلاء النا دجالين وحكمهم الاعدام رميا بالرصاص امام كافة البشر من اراد ان يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه – الود ببحث عن وظيفه اتخرج ما عرف يشتغل شنو زي ممكن قضى قراية الجامعه جكيس وضحك ونوم في النجيلة فجاء وجد نفسه مجدوع بايظ امام طاحون الحيا وظروفها ترجل يا ود وواجه حياتك [/SIZE]
2013/01/01 at 7:12 ص (UTC 2) رابط التعليق
يعني خلاص جا الحريحنا من الكيزان ,,,, أبدأ ملف هيثرو المجنن الفاتح جبرة
2013/01/01 at 8:56 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا مهدي السجم والرماد الشيعة مهديهم موجود في السرداب في سامرا بالعراق وانت ظهرت لهم في السودان ، لكن برضو مبلوعه لأن شيخهم الكوراني قال مهديهم موجود في مثلث برمودة وعنده صناعة حربية وبعضهم قال قابله في شواطئ الكويت وإخيراً ظهرت ليهم في السودان يعني الجماعة اتمقلبوا وضاع منهم الخمس والزناالذي يمارسونه بأسم المتعة والله زمن إبتلاءات وإمتحانات واسال الله ان يعيننا على التمسك بدينه القيم ويكفينا شر الشيعة وخزعبلاتهم ويجعل كيدهم في نحورهم أمين
2013/01/01 at 11:50 ص (UTC 2) رابط التعليق
سلام عليكم
المهدي المنتظر أمره مو جود في السنة والأحاديث النبوية ورواياته قد تصل إلى حد التواتر المعنوي، وهو ملتصق بعلامات الساعة الكبرى…
أما إدعاء بعض الناس المهدوية فهذا أمر شائع من قديم… وكذلك إدعاء بعضهم النبوة وخاصة عيسى عليه الصلاة والسلام…
أما كون هذا الإدعاء يكثر في السودان… فالسودان لا يزال أرض خصبة لتلك الإفتراءات بسبب الضعف العقدي، وأن من كان يقوم بهذا هم في مقدمة القوم ، أو من الدراويش، أو من المجانين… ويكفي أن رجلا جمع الناس باسم المهدي (سياسة)وكان يعرف المنهج الذي سلكه… فاسألوا دار الوثائق…
وشكرا لكم
عمار
2019/04/27 at 10:14 م (UTC 2) رابط التعليق
(قُلۡ أَیُّ شَیۡءٍ أَكۡبَرُ شَهَـٰدَةࣰۖ قُلِ ٱللَّهُۖ شَهِیدُۢ بَیۡنِی وَبَیۡنَكُمۡۚ وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَـٰذَا ٱلۡقُرۡءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَۚ أَىِٕنَّكُمۡ لَتَشۡهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخۡرَىٰۚ قُل لَّاۤ أَشۡهَدُۚ قُلۡ إِنَّمَا هُوَ إِلَـٰهࣱ وَ ٰحِدࣱ وَإِنَّنِی بَرِیۤءࣱ مِّمَّا تُشۡرِكُونَ)
[سورة اﻷنعام 19]