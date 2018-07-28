مطار الخرطوم :الحركة الجوية تسير كالمعتاد

أكدت شركة مطار الخرطوم الدولي أن الحركة الجوية بالمطار تسير بصورة طبيعية ومعتادة وأن ما تردد بشأن انعدام وقود الطائرات بالمطار عار من الصحة تماما وأن الوقود متوفر حاليا بالمطار.
وقال محمد المهدي نصر عبدون الناطق الرسمي باسم مطار الخرطوم إن إدارة المطار درجت على إصدار نشرة (نوتام) في حالة عدم توفر الوقود بالمطار لشركات الطيران والجهات ذات الصلة وهذا مالم يحدث. وأبان أن طائرة تركية اتصلت مباشرة بشركة الوقود المتعاقدة معها حيث أفادتها بعدم توفر الوقود بالمطار دون التأكد من هذه المعلومة من إدارة مطار الخرطوم.
وكانت بعض وسائل التواصل قد أشارت إلى أن شركة الخطوط الجوية التركية ألغت رحلتها اليوم إلى الخرطوم بسبب عدم توفر الوقود بالمطار.
سونا.
1 التعليقات
عدنان طاهر
2018/07/28 at 9:01 م (UTC 3) رابط التعليق
تعودنا انه عندما يتم النفي من مسئول في الحكومه يكون الخبر صحيحا .