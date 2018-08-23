ممثل سوداني مهاجر يعبر عن خيبته في الأمام المهدي ويدعو المؤتمر الوطني بالمواصلة في الحكم

عبر كثيرون عن خيبة أملهم في المعارضة السودانية مؤكدين بانها لن تفعل شيئ لمعالجة الظروف الراهنة مقللين قدرتها على تحقيق اي تغيير خاصة الاحزاب المعارضة الكبيرة مثل حزب الامة القومي بقيادة الامام الصادق المهدي.
وفي السياق كتب الممثل السوداني المهاجر بهولندا محمد عمر ترويس منشورا على صفحته الخاصة على فيس بوك مستخفا بالندوة التي عقدها الامام مؤخرا بمقر اقامته بلندن حيث قال موجها حديثه لاعضاء المؤتمر الوطني الحاكم (الأخوة في المؤتمر الوطني و جهاز الأمن و المخابرات واصلو في البتسو فيه الحبه ما بتجيكم بعد حضوري ندوة الصادق المهدي ).
وذكر ترويس في رسالته بان هناك حوجة الى قائد يستطيع ان يرد الروح في الشعب السوداني حسب تعبيره في اشارة الى خيبة امله في الزعيم التاريخي لحزب الامة الامام الصادق المهدي.
الخرطوم (كوش نيوز)