ما الذي يدفع سامسونج الكورية لاقامة انشاءات بولاية (نهر النيل)؟

[JUSTIFY]وقعت وزارة العلوم والاتصالات اليوم (الإثنين)، مذكرة تفاهم مع شركة سامسونج الكورية في منطقة شرق أفريقيا مكتب السودان، تقوم بموجبها الشركة بإنشاء “قرية ذكية” وكلية هدفها خدمة المجتمعات الريفية في ولاية نهر النيل شمالي الخرطوم. وبحسب المذكرة، فإن القرية ستحتوي على مدرسة إلكترونية تعمل بالطاقة الشمسية ومركز صحي رقمي ومركز طاقة إداري ومولدات كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية إسهاماً في تنمية وتطوير الريف السوداني ومواكبته للاستفادة من التقانات الحديثة وضمان بيئة صحية ونظيفة. وتنص المذكرة على أن تقوم الشركة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية لإدارة هذه المرافق بعد تقديم التسهيلات التقنية والتدريب. بدورها، تلزم المذكرة حكومة السودان بتوفير وتحديد المواقع المناسبة لهذه المرافق بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم والصحة والكهرباء والمؤسسات ذات الصلة ضماناً لتحقق الفائدة القصوى وتعظيم العائد.
المصدر – النيلين[/JUSTIFY]
3 التعليقات
2014/08/04 at 3:58 م (UTC 2) رابط التعليق
الكيزان ديل كرهونا العيشة ياخ اي مشروع تنموي لازم يكون في نهر النيل كأن السودان هو نهر النيل تبا لكم ولجهويتكم اللعينة ياأخوان الشياطين
2014/08/05 at 4:36 ص (UTC 2) رابط التعليق
[SIZE=4][HIGHLIGHT=#FFFF00]انت يا (سوداني وافتخر)، تفتخر علي عنصريتك !! بعيدا عن السياسية، ما هي المشاريع التي تم تحويلها لنهر النيل ؟ نهر النيل والشمالية الكبرى بصفة عامة، فيها قرى لا تزال تعبر النيل بالمراكب البدائية وتشرب من النيل وتضئ منازلها بلمبات الجاز، والي وقت قريب جدا لم يكن هناكك كبري علي النيل في كل الشمالية الكبري من الخرطوم وحتى حلفا. ناس الشمالية الكبري الخدمة المدنية والتعليم قام علي أكتفاهم، لأنهم بيشربوا موية ويشتغلوا وانت بتشرب …. وتنوم. جاتك نيلة !![/HIGHLIGHT][/SIZE]
السودان الامن
2019/08/24 at 9:47 م (UTC 2) رابط التعليق
بغض النظر عن تجاذبات الشمال و الجنوب و الغرب و الشرق نثمن الخطوة من شركة سامسونج و ندعو الشركات السودانية لحذوها حذو الكوريين وخليكم من دعم الهلال و المريخ و شوفوا مصلحة المواطن وين