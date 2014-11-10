منوعات
سفارة مصر بالخرطوم: تشغيل نظام التاشيرات الاكترونية
١- استيفاء نموذج طلب التاشيرة بكامل تفاصيله وبكل دقة.
٢- ارفاق عدد (٢) صورة بخلفية بيضاء علي ان تكون الاذنين واضحتين.
٣- يستغرق منح تاشيرة الدخول بالنسبة لجوازات السفر السودانية الاكترونية ثلاثة ايام عمل اعتباراً من تاريخ استيفاء الشروط.
٤- فيما يتعلق بجوازات السفر السودانية اليدوية٫ يرجي الاحاطة بان استخراج تاشيرة الدخول عليها يستغرق خمسة ايام عمل اعتباراً من تاريخ استيفاء الشروط٫ علماً بان السفارة تعتذر عن قبول جوازات السفر اليدوية المذكورة اعتباراً من الاول من يناير المقبل.
٤- تمنح التاشيرات مجاناً بدون اي مصاريف تذكر٫ وترجو السفارة من السادة المواطنين التعامل مع البعثة بشكل مباشر وبدون اي وسطاء.
الموقع الاعلامي لسفارة جمهورية مصر العربية بالخرطوم[/SIZE]
8 تعليقات
بالله الناس دي فاكره عندهم دوله
تلوث زحمه غش نفاق اغذيه فيها اسمده مسرطنه
شقق معفنه و الاساس منذ زمن الملك فاروق
كلامهم كتير و خيرهم قليل تجمعهم الطبل و تفرقهم العصا و كمان الايام دي جابت ليها حقاره للسودانيين و نهب مسلح ف الشارع و البيت
و بعد ده كلو اقولو ليك 3 ايام و 5 ايام عمل للتاشيره
فاكرين نفسهم امريكا و لا ايه ؟
مالزيا ام دنيا ام مصر السوداني بتدخل ليها من غير فيزا
حكمه و الله و حكايه
قال 3 ايام قال
مافي زول امشي مصر
انت قليل الادب روح ماليزيا فى الف داهية مالك ومال مصر يا معفن
افيدك بان البعثه تتعمد تاخير التاشيره حتى تمر عبر السماسرة والذين هم نفسهم اعضاء البعثه – القنصليه- طالما تم تنفيذ اتفاق الحريات الاربعه لماذا التاشيرة من اساسو؟؟؟؟؟؟
المصريين يبدؤا فى الشحده والقلع من تقديمك للتاشيره بالخرطوم الى ان تركب طائرة العوده من القاهرة وضباطهم منظرهم مخجل وهم يشحتون
ونحن بنفس القدر يجب على المصرى الحصول على تاشيرة دخول مسبقه قبل القدوم للسودان وماتقولوا لى اتفاقيات اربعه وهبل دى مطبقه من طرف واحد
كمان يجب على المصرى الحصول على تاشيرة دخول مسبقة قبل الدخول للسودان والحكومة تقول ليك حريات اربعه بلا هبل اصرار غريب للحط من قيمة البلد انشاالله انقلاب مايخلى فيكم واحد
والمصريين ها يجوا السودان لية انت فاكر ان السودان دى بلد
والهيلمانه العملوها في افتتاح الطرق البريه لزومه شنو اذا كنت حانتظر تلاته ايام عشان استلم تأشيره . قال تكامل قال