سفارة مصر بالخرطوم: تشغيل نظام التاشيرات الاكترونية





[SIZE=5]تهدي سفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم اطيب تحياتها وتتشرف باعلام السادة المواطنين السودانيين بانه قد تم بالفعل تشغيل نظام التاشيرات الاكترونية بالنسبة للسفارة٫ ،وبهذه المناسبة يسعد البعثة بان تنوه بان منح تاشيرة الدخول الي الاراضي المصرية عن طريق السفارة يتطلب الاتي:١- استيفاء نموذج طلب التاشيرة بكامل تفاصيله وبكل دقة.٢- ارفاق عدد (٢) صورة بخلفية بيضاء علي ان تكون الاذنين واضحتين.٣- يستغرق منح تاشيرة الدخول بالنسبة لجوازات السفر السودانية الاكترونية ثلاثة ايام عمل اعتباراً من تاريخ استيفاء الشروط.٤- فيما يتعلق بجوازات السفر السودانية اليدوية٫ يرجي الاحاطة بان استخراج تاشيرة الدخول عليها يستغرق خمسة ايام عمل اعتباراً من تاريخ استيفاء الشروط٫ علماً بان السفارة تعتذر عن قبول جوازات السفر اليدوية المذكورة اعتباراً من الاول من يناير المقبل.٤- تمنح التاشيرات مجاناً بدون اي مصاريف تذكر٫ وترجو السفارة من السادة المواطنين التعامل مع البعثة بشكل مباشر وبدون اي وسطاء.

الموقع الاعلامي لسفارة جمهورية مصر العربية بالخرطوم[/SIZE]