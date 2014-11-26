مقطع بيت في إحدى قصائد الشيخ البرعي يثير جدلاً وإنتقاداً كثيفاً !!

أثار مقطع بيت في إحدى قصائد الشيخ المتصوف عبدالرحيم البرعي جدلاً كثيفاً وحاداً بمواقع التواصل الإجتماعي حيث جاء ضمن قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم بعنوان أرني وجهك يقول مطلعها أرني وجهك يارسول الله المعدوم شبهك في المخلوقين إلى أن يقول في البيت المثير للجدل روضة قبرك أفضل من عرش الله وأبرك ، مما عده البعض غلو وتطرف في وصف المصطفى عليه الصلاة والسلام يدخل في دائرة المحظور والمنهي عنه ، خاصة وأنا البرعي قد بالغ في وصف الروضة الشريفة قائلاً انها أفضل من عرش الله عزو جل و أبرك ، على حد قول المنتقدين للبيت .
وكان البرعي قد أكد قصده لهذا الوصف في حاشية أسفل القصيدة مستنداً على ماجاء في شرح الإمام الملا علي بأن الروضة الشريفة أفضل من عرش الله جل جلاله ( على حد ماجاء بالحاشية ) .
وعُرف الشيخ البرعي رحمه الله بمدحه وحبه للرسول صلى الله عليه وسلم وورعه وحرصه على تحفيظ القرآن الكريم حيث إنتشرت خلاويه وخرجت عدداً من حافظي القرآن .
سوداناس
13 التعليقات
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2014/11/27 at 12:40 ص (UTC 2) رابط التعليق
طيب ألبرعي لمن كان حي. ما انتقدتوهو ليه. ؟ و بعد ان مات و لأ. نجد في قبره الا العظام يا دوب الناس بدات تنتقد و الله حيرتونا
2014/11/27 at 3:01 ص (UTC 2) رابط التعليق
في داعي يابرعي لكلام زي ده ؟ بتكتب قصائد تفضح دجلك وجهلك مالك ،،، كلامك ده مافي زول سبقك ليه في السودان ،،، والله جماعه أنصار السنه ديل اصدق ناس وماسمعناهم يوم جابو زي دجلك ده ،،، ربنا يرحمك و يغفر ليك علي علي تطاولك وجهلك
2014/11/27 at 8:33 ص (UTC 2) رابط التعليق
البرعي تحت رحمة ربه الآن ، ان كان هو القائل حسابه وصله كاملا دون نقص علينا النأي بالبعد عن تلك القصائد التي لا تمت بالاسلام باي صفة لان البيت فيه كفر صريح والشريعة لها بالظاهر والظاهر يقول بيته هذا مرفوض جملة ويجب سحبه من القصيدة الآن ،
رحمة به يا اهل الحل الربط ،
ما قال منافيا للدين بلا شك والجاهل اذا قرا او سمع ذلك البيت لاستنكره.
المطلوب سحب ذلك البيت من القصيدة وانتهى الأمر
حساب شيخنا عند الله ولسنا مسئولين عنه الآن وهو تحت رحمة ربه .
اللهم الرحمه وكل متوتى المسلمين .
2014/11/27 at 6:05 ص (UTC 2) رابط التعليق
لم نسأل انفسنا طوال قرون ماذا قدم شيوخنا الأقطاب و الاوتاد الاجلاء لأي من علوم الدين لخدمة الاسلام و المسلمين سوى المديح النبوي !
لم نسمع عن مجلد او كتاب الفه احدهم قد صار مرجعا” في السودان او العالم الاسلامي !
و لكن كل ذلك متوقع , فذاك منتهى علمهم !!
اللهم اصلح احوالنا و توفنا و انت راض عنا .
2014/11/27 at 8:46 ص (UTC 2) رابط التعليق
المشكلة فى فهم الوهابية والظاهر ان اعتقادهم ان العرش مستقر لربهم وتفسيرهم الاعوج لاّيات الاستواء يشوش عليهم كلام الشيخ البرعى فى افضلية الروضة الشريفة والمنبر والبيت والقبر التى وردت فيها الاحاديث الصحيحة انها روض من الجنة ….
اما افضليتها من العرش وغيره فحسبنا كلام علمائنا الاعلام ومنها :
“وفي حاشية البجيرمي على الخطيب (1/122) [قال الرملي في شرحه: ومكة أي وكذا بقية الحرم أفضل الأرض للأحاديث الصحيحة التي لا تقبل النزاع كما قاله ابن عبد البر وغيره، وأفضل بقاعها الكعبة المشرفة ثم بيت خديجة بعد المسجد الحرام، نعم التربة التي ضمت أعضاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع ما مر حتى من العرش] هـ”
وقال المناوي في شرحه المسمَّى فيض القدير [والخلاف فيما عدا الكعبة فهي أفضل من المدينة اتفاقا خلا البقعة التي ضمت أعضاء الرسول صلى الله عليه وسلم فهي أفضل حتى من الكعبة كما حكى عياض الإجماع عليه] اهـ فيض القدير ج 6 ص 343
2014/11/27 at 7:12 ص (UTC 2) رابط التعليق
هذا البرعي هو من نفس طينه الحلاج وابن عربي وابو سبعين ومحمود محمد طه وكل الحلولين والذين يؤمنون بوحده الوجود والذين يؤمنون بالاتحاد مع الله وهذه المسميات موجوده في اليهوديه والنصرانيه …كما قال الحلاج ) مافي الجبه الا الله ….وايضا قال …ما الكلب والخنزير الا الهنا …هؤلاء شطحوا ونطحوا واتوا بما يدخل في الكفر والعياذ بالله ….وابن الفارض لم يقل بما قال البرعي …هل البرعي يحب الرسول عليه افضل السلام اكثر من حسان بن ثابت ؟؟؟؟هذا كفر والعياذ بالله ومن هو الملا علي الذي استند عليه ؟؟؟؟
2014/11/27 at 7:45 ص (UTC 2) رابط التعليق
العندو علم باللغة والدين يتكلم ويفتينا … لأن الموضوع كبير ومحل نقاش فقط للمتخصصين والعلماء …
اما الناس العاديين زي حالتنا وحالة موقع النيلين .. اتفرجوا وامسكوا عن الفتاوي العابرة للقارات ..
2014/11/27 at 8:00 ص (UTC 2) رابط التعليق
منذ فترة طويلة بين الشيخ الدكتور / عارف الركابي وفقه الله أن شعر البرعي فيه من الشركيات ما يخرج من الملة وفيه كفر صريح ، وقد تعب قلمه من كثرة التبيان ولكن الشعب السوداني لا يقرأ وبعضهم إذا قرأ لا يفهم ، وسيطرة المنهج الصوفي الضال واضحة في حياة الكثير من أبناء الشعب السوداني وعندما توضح لهم ببيان لا لبس فيه وفيه من الأدلة الشرعية البينة الواضحة كأنما يقول لك هذا ما وجدنا عليه آباءنا ويقولون أيضا من أين أتيتم بهذا نحن لم نعرف هذا أبدا ونحن منذ متى ومتى مسلمون هل أتيتم بدين جديد ، وهذا من قلة الاهتمام بالعلم الشرعي المبني على فهم السلف الصالح المستمد من الكتاب والسنة وهدي الخلفاء الراشدين ، وسيظل هذا الحال مستمرا ما لم نرجع لهذين الهديين
2014/11/27 at 9:40 ص (UTC 2) رابط التعليق
[SIZE=4]معروف عن البرعي أنه يكتب اشعاره اقتباسا من القرآن والسنة وقصص الصحابة مثال :ابلنا ي معشر مية واربعتاشر (عدد سور القرآن)..الناهي وأمر خر له القمر ….بر والديك لكي ابنك يبرك وهكذا[/SIZE]
2014/11/27 at 11:55 ص (UTC 2) رابط التعليق
[B][SIZE=3]الصوفية والروافض وجهان لعملة واحدة فكلاهما يؤمن بما يسمونه الأولياء وكذلك بالقبور والطواف حولها والتبرك بهما سواء أن كان التبرك هذا بتراب أو ببول أو بغائط أو بماء أستحمام أو حتى ماء أستنجاء …الخ الصوفية والروافض قاتلهم الله يلغون العقل ثم الكتاب والسنة وكل أدلتهم عندما حلم الشيخ رأى الحسين فى المنام رأى الرسول فى المنام وقال لى وقلت ليهوا ولمن يكونوا دايرين يفوكوا قنبلة يقولوا ليك الشيخ حلم بها عندما خلد للراحة فى المسجد النبوى “بين قبر النبى والروضة النبوية الشريفة” الشيخ أحمد ديدات رحمه الله وجعل الجنة مثواه وجزاه الله عنا خير الجزاء بما قدمه لدين الله طلب مناظرة أحد جباهزة الروافض وأصر أن تكون المناظرة داخل “حسينية” فأكتظت الحسينية بالمئات وعندما دخل وضع نعليه بين أبطيه ثم ألقى عليهم السلام “بدون أن يصافح” وجلس فى كرسيه (يضع نعليه خلف خلاف تحت أبطيه)فقال له المعمم الذى يرتدى العمامة السوداء يعنى من ال البيت حسب تصنيف الشيعة فقال له المعمم يا شيخ ليش داخلت المسجد وطابى نعالك تحت أبطيك فقال له سمعت أن الشيعة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يسرقون النعال عند باب المسجد فقال له المعمم بس يا شيخ زمن الرسول “ماكوا” شيعة يعنى لم يكن يوجد شيعة ثم قال الشيخ ديدات رحمه الله ولم يكن يوجد شىء أسمه “حسينيات” فقال له المعمم مظبوط فقال لهم جزاكم الله خيرا أنتهت المناظرة فقالوا له أجلس قال ألم يقر ويعترف معممكم هذا أن زمن الرسول لم يكن هنالك شىء أسمه شيعة وحسينسات فقالوا نعم قال أظن لماذا المناظرة أعتقد أن هذه القصة تصلح أيضا للصوفية وقبابهم [/SIZE][/B]
2014/11/27 at 12:05 م (UTC 2) رابط التعليق
” لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ” ، مُتَفَقٌّ عَلَى صِحَّتِهِ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، هكذا قال عليه أفضل الصلاة والتسليم فلم الغلو إذا؟
2014/11/27 at 5:12 م (UTC 2) رابط التعليق
لقد راى المسلم الروضة فهل راى العرش اعتقد في يوم انشاء قصيدته كان في الروضة ويفكر في ماما امينه في عهدنا
عمر الشيخ الملیح
2019/05/29 at 9:44 ص (UTC 2) رابط التعليق
اظن ان المناظرة كانت بين الإمام أحمد بن حنبل وليس احمد ديدات يا أمير الظلام وجزاك الله الف خير