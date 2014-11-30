منوعات
صورة نادرة للرئيس السوداني عمر البشير عريساً !!
وظهر الرئيس البشير شباباً وسيماً يشع حيوية ونضارةً بجانب عروسته ابنة عمه فاطمة خالد البشير بالزي الذي كان شائعاً للعروسة السودانيّة في ذاك الزمان .
ويذكر أن الرئيس السوداني المشير عمر البشير قد تزوج زواج ثانٍ في مارس 2002 على أرملة اللواء ابراهيم شمس الدين وزير الدولة السابق بوزارة الدفاع واصغر اعضاء مجلس قيادة ثورة الانقاذ 1989 الذي أستشهد في حادث طائرة ابريل 2001 م .[URL=http://www.sudanas.com/p=54549] سوداناس
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19 تعليقات
الحصول على صورة شئ، والحصول على الاذن بنشرها شئ آخر
أوعكم تعلقو
ما شاء الله تبارك الله ولكنها خصوصيات لا داعي لنشرها حتي لو كان العريس هو رئيس الدوله زي ما اي واحد فينا ما عاوز ينشرو صورته وزوجته يوم زواجه فكذلك الناس لا ترضاها لانفسها فكذا رئيسنا لا يرضاها فلنتقي الله في انفسنا و رؤسائنا .
0 مهما كانت معارضتنا لهم الميزان في كل شئ هو الشرع والدين
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ما شاء الله
ما لقيتوا ليه صورة وهو رئيس ؟
قال ليها املنا كبير في حكم البلد دي
أعتقد بأن هذه صورة شخصية جداً ولا يصح إظهارها في صحيفة
هل فينا من يرضى ان تنشر صورة الخاصة
والليييييييله عمو بشه حايقاضيكم وكلابو حاتعضيكم
عيييييييب كبير والله ..
تعديتم بنشر صوركم لخصوصيات البشير
بالله ما بشبه الامريكي الزنجي مارتن لوثر كنج البطل المناضل الذي حرر السود العبيد في امريكا والله كانو اخوه قال عربي قال
مادايرين دى دايرين الصور الشمسية واللبيب بابراهيم يفهم
العريس حلاتو
جرت العادة سابقا أن تقوم العروس بتوزيع صورة الزواج إلى صديقاتها وأهلها؛ فلا غرابة أن يتم تداول صور زواج ما قبل تسعينيات القرن الماضي
هذه ليست اخلاق الشعب السوداني
التشهير باعراض الناس ..
هذا عمل قذر من نفس قذرة لا تحب الخبر للناس
تلاحظ ان كل أخبار سوداناس قذرة
وكان الأجدر ان يطلقوا عليها وكالة
Dirty Nas
لانادره ولاغيرو حنستفيد شنو منها ارتقوا شويه
على العموم من التعليقات عرفنا الكوز من الكباية بغض النظر عن صحة او خطأ المنشور .
اتقوا الله في عمر م كفاكم الحصل في البلد
دمار شامل كامل للمواطن الظلم ظلمات يوم القيامة
كان عريساً تعيساً ..ثم صار رئيساً تيساً ..و الأن لصاً حبيساً