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صورة نادرة للرئيس السوداني عمر البشير عريساً !!

2014/11/30
19
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[SIZE=5]حصل موقع ( سوداناس ) الإلكتروني على صورة نادرة للرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير وهو عريساً قد يعود تاريخها إلى مطلع سبعينيات القرن الماضي .

وظهر الرئيس البشير شباباً وسيماً يشع حيوية ونضارةً بجانب عروسته ابنة عمه فاطمة خالد البشير بالزي الذي كان شائعاً للعروسة السودانيّة في ذاك الزمان .

ويذكر أن الرئيس السوداني المشير عمر البشير قد تزوج زواج ثانٍ في مارس 2002 على أرملة اللواء ابراهيم شمس الدين وزير الدولة السابق بوزارة الدفاع واصغر اعضاء مجلس قيادة ثورة الانقاذ 1989 الذي أستشهد في حادث طائرة ابريل 2001 م .

[URL=http://www.sudanas.com/p=54549] سوداناس
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2014/11/30
19


‫19 تعليقات

  3. ما شاء الله تبارك الله ولكنها خصوصيات لا داعي لنشرها حتي لو كان العريس هو رئيس الدوله زي ما اي واحد فينا ما عاوز ينشرو صورته وزوجته يوم زواجه فكذلك الناس لا ترضاها لانفسها فكذا رئيسنا لا يرضاها فلنتقي الله في انفسنا و رؤسائنا .

    0 مهما كانت معارضتنا لهم الميزان في كل شئ هو الشرع والدين

    9

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  11. بالله ما بشبه الامريكي الزنجي مارتن لوثر كنج البطل المناضل الذي حرر السود العبيد في امريكا والله كانو اخوه قال عربي قال

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  14. جرت العادة سابقا أن تقوم العروس بتوزيع صورة الزواج إلى صديقاتها وأهلها؛ فلا غرابة أن يتم تداول صور زواج ما قبل تسعينيات القرن الماضي

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  15. هذه ليست اخلاق الشعب السوداني
    التشهير باعراض الناس ..
    هذا عمل قذر من نفس قذرة لا تحب الخبر للناس
    تلاحظ ان كل أخبار سوداناس قذرة
    وكان الأجدر ان يطلقوا عليها وكالة
    Dirty Nas

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    1. اتقوا الله في عمر م كفاكم الحصل في البلد
      دمار شامل كامل للمواطن الظلم ظلمات يوم القيامة

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