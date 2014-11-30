صورة نادرة للرئيس السوداني عمر البشير عريساً !!





[SIZE=5]حصل موقع ( سوداناس ) الإلكتروني على صورة نادرة للرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير وهو عريساً قد يعود تاريخها إلى مطلع سبعينيات القرن الماضي .

وظهر الرئيس البشير شباباً وسيماً يشع حيوية ونضارةً بجانب عروسته ابنة عمه فاطمة خالد البشير بالزي الذي كان شائعاً للعروسة السودانيّة في ذاك الزمان .

ويذكر أن الرئيس السوداني المشير عمر البشير قد تزوج زواج ثانٍ في مارس 2002 على أرملة اللواء ابراهيم شمس الدين وزير الدولة السابق بوزارة الدفاع واصغر اعضاء مجلس قيادة ثورة الانقاذ 1989 الذي أستشهد في حادث طائرة ابريل 2001 م .

[URL=http://www.sudanas.com/p=54549] سوداناس[/URL][/SIZE] [IMG]http://www.sudanas.com/wp-content/uploads/2014/12/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B3.jpg[/IMG]