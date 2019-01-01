بالفيديو: الشيخ عبدالباقي المكاشفي يخرج من قبره ويجري عملية إخراج غدة لفتاة ويرجع قبره في اليوم التالي

[JUSTIFY][SIZE=5]نشر نشطاء علي موقع التواصل الإجتماعي فيديو نال إهتمام الكثيرين بعد أن تم نشره في الأيام القليلة الماضية.
إثارة الفيديو جاءت من عنوان الخبر نفسه والذي يحكي عن قصة تعد ضرباً من ضروب الخيال كما وصفها البعض وتعد من كرامات شيوخ السودان كما وصفها البعض الاخر.
تفاصيل الفيديو الذي تحصل عليه موقع النيلين تعود لشاب حكي عن أسرار وخفايا مرض زوجته والتي عجز الأطباء عن علاجها.
وبحسب ما روي هذا الشاب فان زوجته كانت تعاني من (غدة) وفشلت كل مساعيهم الرامية لعلاجها, الا أن حدثت المفاجأة, عندما أخبرت الزوجة زوجها بزيارة الشيخ عبدالباقي المكاشفي لها, واخبرها بعلاجها في (الشكينيبة) والتي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لمدينة المناقل وعلي بعد تسع كيلو مترات منها.
وبالفعل ذهب الزوج بزوجته للشكينيبة وقد أجري لها الشيخ المكاشفي العملية الجراحية والتي تكللت بالنجاح وقد ظهر الشيخ المكاشفي لهذه الزوجة فقط أي أنها فقط هي التي تستطيع رؤيته دون غيرها.
وهو ما وصفه البعض بالكرامة التي تحكي عن كرامات مشايخة الطرق الصوفية في السودان, بينما أعتبره البعض الأخر بأنها نسيج من الخيال.
ولم يقف الرجل عن سرد التفاصيل بل قال أن الشيخ المكاشفي جاء لزوجته مرة أخري وأجري لها (غيار) جرح العملية والذي يعقب العملية بيوم او يومين.
وطلبت الزوج من زوجها الخروج من الغرفة وإغلاقها لان الشيخ عبدالباقي طلب منها إغلاق الغرفة لانه يريد إجراء (الغيار) وبالفعل قام الزوج بإغلاق الباب, وعندما أراد فتحه لم يستطيع لسر يعلمه الله.
وبعدها قامت الزوجة بالكشف عن مكان إجراء العملية وسط صيحات وتهليل (الحيران) والذين سعدوا بسماعهم لهذه الكرامة كما وصفها بعض النشطاء علي موقع التواصل الإجتماعي.
وقد علق الناشط عادل النيل: (الرجاء من اﻷخوة الكرام التزام اﻷدب في تسطيح الواقعة واﻹساءة الى جدنا الشيخ المكاشفي فهو مرب فاضل وظل في رباط على الذكر والصﻻح بما يشهد له به القاصي والداني..وإذا انجرف محبوه وغالوا في محبته وامتنانهم له فذلك لبس موجبا للانتقاص منه وهو الذي ظل يقول لمريديه(تجمعنا الطاعة وتفرقنا المعصية) كما أنه ليس من مسوغ للتعالي على الشيخ واتباعه وكأن هؤﻻء أعلم وأفقه من الشيخ طيب الله ثراه..أكرر نرجو التزام اﻷدب قدر اﻹمكان فاﻹساءة ﻻ تأتي إﻻ من سفيه أو ناقص).
بينما علق الناشط أبوبكر عمر قائلاً: (غايتو ناس داعش لو جو البلد دي حيقتلو ناس كتيرة).
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[URL= https://www.alnilin.com/video/12735]
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ياسين الشيخ _ الخرطوم
النيلين [/SIZE][/JUSTIFY]
46 تعليق
امة ضحك من جهلها الجهلاء
هههههههههههههههههه
انا مستغرب لقى الشاش وين …؟؟؟؟ حكى بتاع حبوبات ، ودجل وكضب ياخي قوم لف ..
اكت شيخك دا بعالج السودان مكسر بالمرضى والدواء المافي دا ( محايات سااااااااي هههههههههههههههههه ) قام من قبروا وعمل عملية جراحية ولفاها بالشاش ( اكان اخليها ساكت ) تبرى براها تاعب نفسوا لي
جهل والمصيبه الصحف تنشر هذه الخرافات اكرم البشر ما عالج شخص بعد مماته يجي شيخ مخصوص لعلاج هولاء اللهم لا تؤاخذنا مما فعله الجهلاء منا
ربنا يرجعكم لصوابكم
ياعلم دى خرافات انحنا اذا صدقنا الكلام ده معناه كذبنا كلام ربنا سبحانه وتعالى لانو ربنا سبحانه وتعالى فى سورة المؤمنين (ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ (15) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ (16) يعنى البعث يوم القيامة فقط وليس قبل ذلك وإلا نكون كذبنا هذه الاية فهل نصدق كلام الناس ونكذب كلام ربنا سبحانه وتعالى فعلى الكل ان يختار .
بحيك من ماقمت بحبك ياسودان همى اشوفك عالى ومتقدم طوالى ومابخطر على بالك كم بذرف عشانك وعموم اهل اسودان نيلك ارضك زرعك قبرك ناسك اهلك شيخك فكك فكك انا من البلد دى انا من البلد دى
اذا صح الخبر فده جني متلبس المره دي فلقد سبق من الله تعالي انهم اليها لايرجعونوالطب يقدر يحدد عما اذا كانت موجوده من قل وموثقة طبيا وتمت ازالتها واثبت الطب ذلك بعد داك الناس تتكلم والجن والشياطين تأتي بماهو خارق عن مقدرة البشر اما قصة الشيخ يقوم ويعالج وتاني يرجع الرسول الكريم وصحابته الغر الميامين لم يثبت عنهم هذه الكرامة او المعجزة فخلوا عنكم الجهل والتخلف ده
جهل تخلف عبط
من قفل الباب والزوج قلبو يدخل ده جني صعليك
نفس القصه نشرت قبل سنوات هذه الخرافات لا تزال موجوده رغم التقدم والوعي الدينى شيخ جراح أتى من العالم الاخر ليجرى عمليه دقيقه ويعود الى قبره مشكورا ،،، صفات لم يمنحها سبحانه وتعالى حتى للأنبياء والرسل ولم نسمع بذلك الى فى السودان لتجعل العالم من حولنا يضحك علينا ،،، رحم الله الشيخ المكاشفى واسكنه فسيح جناته وحمانا الله من هؤلاء السذج والمفترين عليه
ما الحصل في السودان ؟ هذه مهازل ومسخرة ، تضحكوا علينا الشعوب .
ابتلينا بمحن ما ليها حد
بلة الغائب + شيخ الأمين+ الشيخ العضاض + عمر البشير
وبخضوص هذه الفضيحة أقول إنها
من عمل الشياطين
فالشيطلن يتلاعب بالإنسان الضعيف :
يقول ابن تيمية عن تلاعب الشياطين بالإنسان تطير الشياطين ببعض السحرة كما ذكره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، قد تطير ببعض الناس في يوم عرفة في الحج وتوصله إلى عرفة +؛ لأنه ما أحرم ولا طاف ولا سعى، وكونه يذهب في عرفة ويرجع في يومه لا يفيده شيئا، وكذلك الشياطين تطير ببعض الناس وتغوص في البحار، تأتى ببعض المطالب، هؤلاء ليسوا أولياء لله، بل هم أولياء للشيطان، أولياء الشيطان.
[B][SIZE=4]هنالك كتاب شيق جدا للكاتب المصري انيس منصور يسمى الذين هبطوا من السماء فيه العجب العجاب من امثال هذه القصة ، وقد قام الكاتب بدمج شئ من الواقع والحقيقة مع الخيال والخرافة . عموما الواقع العلمي والتقدم الفكري يجذم بخيال القصة ,,, هي دعوة للمعلقين لقراءة الذين هبطوا من السماء والكتاب الأخر الذين عادوا الى السماء[/SIZE][/B]
نسأل الله الهداية للجميع .. معقول ان يصل بنا الجهل الى هذا الحد و نحن فى هذا القرن الواحد و عشرون
هذه القصة نشرت قبل سنين عديدة ارحمونا من هذه الخزعبلات يرحمكم الله
المرة دي ماتكلمت عن نفسها وقالت حصل لي كذا وكذا لماذا؟
الحهل مصيبه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاه والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وطريقه والصالحين من امته
اما بعد :-
أحي الاخ عادل النيل الذي تمنى إلتزام الأدب حتى لا يذهب المعلقين بالاساءه لابونا المكاشفي الذي انتقل الى جوار ربه مغفور له بإذن الله
بكل آسف هؤلاء هم الذين أساءو إلى الصوفيه وجهلهم أصبح سندا ودليلا قاطع لمن أراد أن يعكس صوره سألبه عن الصوفيه الذين رحلوا وما تركوا لنا من يريينا حتى نحافظ على ذاك الإرث والأدب والتواضع وعدم إفشاء مثل هذه االاسرار أن وجدت وكنت أتمنى من الاخ عادل النيل قبل أن يطلب عدم
الاساءه أن يرد على من ادعى مثل هذه الخرافات ردآ يليق بالجهله امثاله وان
يقول له هذا حال شياطين الشكينيبه عندنا أما حالنا فظننا أن علاقة ابونا
5الشيخ المكاشفي مع ربه احسن مما نعلم
قال بعض العارفين من أهالي بلخ لصاحب له كيف حالكم يا أهل بخارى؟ قال نحن قوم إذا وجدنا أكلنا، وإذا فقدنا صبرنا، فقال البلخي حال كلاب بلخ هكذا، فقال وكيف حالكم يا أهل بلخ؟ قال نحن قوم إذا وجدنا آثرنا وإذا فقدنا شكرنا.
وهؤلاء لعمري هم أهل الله العارفون الصادقون، وهؤلاء هم الصوفية الذين هم حقيقة صوفية لا متصوفه زماننا هذا
السؤال الذي يطرح نفسه … رجع ليه
درس الطب فى هارفارد و ﻻ اكسفورد و ﻻ طب الخرطوم
كذب لجمع القطيع للانتخابات و من يحشد اكثر يدفع له اكثر و يحصل على تسهيﻻت اكبر … اللهم احيتا على سنة نبيك و امتنا على ملته
امة متخلفة الا من رحم الله المستشفيات في السودان مليئة بالاحزان والماسي وقد فتكت بالناس كل الاوجاع فاين المكاشفي والسودان كله مشاكل وكل يوم في مشكلة جديدة وفي خبيثة ووخيمة وتابفويد وماخفي اعظم ، صحافة متخلفة تستخف بقراء احسب انهم علة مستوى من الوعي الان يخرجوا علينا كل يوم بخرافة جديدة يوم العضاض ويوم بالكوي ويوم فرية كبيرة قام من بين اكوام الطين والتراب والروح عند بارئها فكيف باحد ان يتجرأ على الله ويقول بهذ البهتان الكبير اللهم ارحم امة السودان التي فيها من الجهل ما اقعدها عن ركب الحضارة وفيها من التخلف ما جعلها امة واهية
يازول الكان مع مرتك ده منو بعد تسعة شهور استقبل ود الشيخ
بسم الله والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة لكافة الخلائق
كل من وقع في عرض الفتاة فليستغفر ويتوب فقد فسق اكثر من علق على ماجاء في المقال ،،،،،،،،،،بغض النظر عن ماجاء فيه (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة أبداًوأولئك هم الفاسقون).
صدق الله العظيم
اللهم إنا نعوذ بك من الجهل والجهلاء.
أولا: لايستطيع أحد أن يقوم من موته مهما عمل من الأعمال الصالحة وإلا لكان الرسول صلي الله عليه وسلم وصحابته أولي من بعدهم بهذا .
ثانيا: المكاشفي دا جاب الديتول والشاش من وين. لو قدر يقوم من الموت كان يمسحها ويبريؤها من غير ديتول ولا شاش وليه يتعب نفسو يجي يعمل غيار كمان هههههههههه.
ثالثا: القصة هذه مختلقة ويبدو ان هذه المراة بالإتفاق مع هذا الكذااااب فلسوا وعاوزين ليهم فلوس من الناس الجهلاء اللي بيصدقوا كلامهم..((من كلامو مفلس)).
رابعا: نرجوا من موقع النيلين إبعاد هذه الخرافات (وكل الأشياء التي لا تمت لدين الله عز وجل بصله ) من موقعهم ((من دعا إلي هدي كان له من الأجر مثل إجور من إتبعه لاينقص ذلك من اجورهم شيئا ، ومن دعا إلي ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من إتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا))…وإذا كان الغرض التوعيه فنرجوا حذف غير المناسب مع توضيح الغرض والتعليق عليه وعدم ترك الحبل علي القارب…
اولا اقول للاخ عادل النيل الكلام ما في جدك اللي يقوم من قبره ويعمل عمليات .. الكلام في الزول الطير ده اللي صدق مرتو يازول امشي شوف اللي كان مع مرتك منو ؟ انت زول اهبل وزول طيرة بالجد … اصلا يا غبي شيخك ده لو بيعمل عمليات ناجحة بالشكل ده كان عمليات لا حصر لها في حياته وهو حي يرزق وكان ناس عادل النيل من اغنى اغنياء العالم
الحمد لله بسبب هذه الكرامات نحن فى مصاف الدول المتقدمه فى العالم …ربنا يديم لينا نعمة الجهل هذه
[B]في ناس تريد كسب مادي تريد ان تستعبد عقول الناس انا واثق مما اقول وقلت هذا عدة مرات سبب نكثة وضياع الاقتصاد السوداني هم هؤلاء غالب الاسر تنفق الاموال لجيوب هؤلاء يلعبون بها ووو وارجعوا لغالب من ما يسمون مشايخ تجدهم يسافرون لشتى دول العالم تجده ذهب لامركا لجميع دول اوربا ويقول لك انا عندي مريدين بهذه الدول اتحداه لو يقدر يقدم خدمة لهذا البلد وامشي ابعد من ذلك اشك بانهم عملاء لمخابرات هذه الدول زي ديل من يصنع ويخلق الفتن والمشاكل ( صوفي – انصار سنه ) (وطلبت الزوج من زوجها الخروج من الغرفة وإغلاقها لان الشيخ عبدالباقي طلب منها إغلاق الغرفة لانه يريد إجراء (الغيار) وبالفعل قام الزوج بإغلاق الباب, وعندما أراد فتحه لم يستطيع لسر يعلمه الله. محل المحك يقال سر يعلمه الله هنا التضليل. في ضابط سابق بالشرطة قام ومع افراده بمداهمة منزل من ما يسمون مشايخ متخصص في النسوان والله قال نط السور والى ان وصل لهذا الدجال لم ينتبه اليه والمحزن وجده يزنى بالمراة قال لي ضربته في ظهره بعدها التفت لي يزعل من يزعل ويرفض من يرفض اقول لكم الحقيقة اي زول يودي امراته ويتركها لهؤلاء سوف يزنى بها . واي طبال وواهم خليه يعرف مصيره في يوم الدولة لم تقوم بحماية المجتمع انتشر الدجالين المشعوذين الساسة يستقلونهم للبقاء على مكانته ({ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمِروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً} [النساء: 60]. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من أتى كاهناً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً )) وجاء في السنن : (( من أتى كاهناً أو عرافاً فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد )[/B]
ياااااا الله غفرااانك .
لم يقم الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من قبره ليعالج سبطه وسيد شباب الجنة من جرحه ومرضه حتى توفى فيه . وكان احوج مايكون الناس له لانه درأ الفتنة . التى كانت عصفت بالمسلمين .
يقوم ابوك عبد الباقى المكاشفى . لو الشيوخ ديل بقومو ما يقومو يحلو لينا مشاكل البلد زى ما بقو اطباء يبقولينا مهندسين يطلعو لينا بترول ودهب . عشان المنفعة تكون عاااامة .
ودى الشافع لى حبوبتو وخلاك يا الطيرة برا وقفل عليك الباب وانت فرحاااان .
خرافات ودجل فيما يبدو هذا جن ولا شئ غيرة يتلبس بمن ضعف ايمانهم نسال الله لنا ولكل المسلمين السلامة
قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (18سورة الأعراف الآية 188
{ قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (18 }
في تفسير ابن كثير رحمه الله
أمره الله تعالى أن يفوّض الأمور إليه، وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب، ولا اطلاع له على شيء من ذلك إلا بما أطلعه الله عليه، كما قال تعالى: { عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا .[ إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ] } [الجن:26، 27] (1)
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(1) زيادة من م، أ.
وفي تفسير الطبري
قول في تأويل قوله : { قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (18 }
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل، يا محمد، لسائليك عن الساعة: “أيان مرساها؟” =(لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًّا)،
لْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (18
يقول: لا أقدر على اجتلاب نفع إلى نفسي، ولا دفع ضر يحلّ بها عنها إلا ما شاء الله أن أملكه من ذلك، بأن يقوّيني عليه ويعينني (1) =(ولو كنت أعلم الغيب)، يقول: لو كنت أعلم ما هو كائن مما لم يكن بعد (2) =(لاستكثرت من الخير)، يقول: لأعددت الكثير من الخير. (3)
* * *
ثم اختلف أهل التأويل في معنى “الخير” الذي عناه الله بقوله:(لاستكثرت من الخير). (4) فقال بعضهم: معنى ذلك: لاستكثرت من العمل الصالح.
* ذكر من قال ذلك:
15494 – حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حجاج قال: قال ابن جريج: قوله:(قل لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًّا) قال: الهدى والضلالة =(لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير) قال: “أعلم الغيب”، متى أموت = لاستكثرت من العمل الصالح.
15495 – حدثني المثنى قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا شبل، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد، مثله.
15496 – حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد، في قوله:(ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء)، : قال: لاجتنبت ما يكون من الشرّ واتَّقيته.
* * *
وقال آخرون: معنى ذلك: “ولو كنت أعلم الغيب” لأعددت للسَّنة المجدبة من المخصبة، ولعرفت الغلاء من الرُّخْص، واستعددت له في الرُّخْص.
* * *
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(1) انظر تفسير (( ملك )) فيما سلف 10 : 147 ، 187 ، 317 .
(2) انظر تفسير ((الغيب )) فيما سلف 11 : 464 ، تعليق : 2 ، والمراجع هناك .
(3) انظر تفسير (( استكثر )) فيما سلف 12 : 115 .
(4) انظر تفسير (( الخير )) فيما سلف 2 : 505 / 7 : 91 .
وفي تفسير السعدي
قلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (18
{ قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } .
{ قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا } فإني فقير مدبر، لا يأتيني خير إلا من اللّه، ولا يدفع عني الشر إلا هو، وليس لي من العلم إلا ما علمني اللّه تعالى.
{ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ } أي: لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تنتج لي المصالح والمنافع، ولحذرت من كل ما يفضي إلى سوء ومكروه، لعلمي بالأشياء قبل كونها، وعلمي بما تفضي إليه.
ولكني – لعدم علمي – قد ينالني ما ينالني من السوء، وقد يفوتني ما يفوتني من مصالح الدنيا ومنافعها، فهذا أدل دليل على أني لا علم لي بالغيب.
{ إِنْ أَنَا إِلا نَذِيرٌ } أنذر العقوبات الدينية والدنيوية والأخروية، وأبين الأعمال المفضية إلى ذلك، وأحذر منها.
{ وَبَشِيرٌ } بالثواب العاجل والآجل، ببيان الأعمال الموصلة إليه والترغيب فيها، ولكن ليس كل أحد يقبل هذه البشارة والنذارة، وإنما ينتفع بذلك ويقبله المؤمنون، وهذه الآيات الكريمات، مبينة جهل من يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه لحصول نفع أو دفع ضر.
فإنه ليس بيده شيء من الأمر، ولا ينفع من لم ينفعه اللّه، ولا يدفع الضر عمن لم يدفعه اللّه عنه، ولا له من العلم إلا ما علمه اللّه تعالى، وإنما ينفع من قبل ما أرسل به من البشارة والنذارة، وعمل بذلك، فهذا نفعه صلى الله عليه وسلم، الذي فاق نفع الآباء والأمهات، والأخلاء والإخوان بما حث العباد على كل خير، وحذرهم عن كل شر، وبينه لهم غاية البيان والإيضاح.
وفي تفسير الجلالين”
قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (18
{ قُل لآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا } أجلبه { وَلاَ ضَرّاً } أدفعه { إِلاَّ مَا شَآءَ الله وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الغيب } ما غاب عني { لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الخير وَمَا مَسَّنِىَ السوء } من فقر وغيره لاحترازي عنه باجتناب المضارّ { إن } ما { أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ } بالنار للكافرين { وَبَشِيرٌ } بالجنة { لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ}.
وفي تفسير الشنقيطي:
قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (18
قوله تعالى : { وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الغيب لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الخير } الآية .
وهذه الآية تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم من الغيب إلا ما علمه الله ، وقد أمره تعالى أن يقول إنه لا يعلم الغيب في قوله في « الأنعام » : { قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ الله ولا أَعْلَمُ الغيب } [ الأنعام : 50 ] الآية ، وقال : { عَالِمُ الغيب فَلاَ يُظْهِرُ على غَيْبِهِ أَحَداً إِلاَّ مَنِ ارتضى مِن رَّسُولٍ } [ الجن : 26-27 ] الآية ، وقال : { قُل لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي السماوات والأرض الغيب إِلاَّ الله } [ النمل : 65 ] الآية . إلى غير ذلك من الآيات .
والمراد بالخير في هذه الآية الكريمة قيل : المال ، ويدل على ذلك كثرة ورود الخير بمعنى المال في القرآن كقوله تعالى : { وَإِنَّهُ لِحُبِّ الخير لَشَدِيدٌ } [ العاديات : 8 ] ، وقوله : { إِن تَرَكَ خَيْراً } [ البقرة : 180 ] ، وقوله : { قُلْ مَآ أَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ } [ البقرة : 215 ] الآية . إلى غير ذلك من الآيات .
وقيل : المراد بالخير فيها العمل الصالح كما قاله مجاهد وغيره ، والصحيح الأول لأنه صلى الله عليه وسلم مستكثر جداً من الخير الذي هو العمل الصالح ، لأن عمله صلى الله عليه وسلم كان ديمة ، وفي رواية كان إذا عمل عملاً أثبته .
منقول من المكتبة الشاملة من كتب تفسير القرآن
نفعنا الله وإياكم .
اها والغيار الجاىى بيجى يغيرو .. ولا اداكم ليهو في كيس !!!
ناس جاهله شيخ بتاع شنو الشيوخ الفي السودان ديل كلهم ناس المحايات والورق كلهم دجاليين بتعاملو مع الجن , الحي منهم والمات ربنا يغفر ليهم والاحياء ربنا يهديهم .ويهدي الناس المتخلفة البتاريهم لي هسي (في هذا العصر الحديث) ويقوي ايمانهم الضعيف
ياسلام — الشيخ مالو تاعب نفسه وقام– أكان يخليها تجي لي عندو !!!
[[FONT=Arial Black]SIZE=5]بلد يغنى فيها الشباب يا بلال على ,, وتغنى النساء بردلب أقع ماغريب أبدا أن يخرج شيخا من فبره ويتحول إلى طبيب جراح ويخلو بإمرأة ويعمل لها عمليه ,و كمان يغير لها الجرح بعد كم يوم ,, (أبشر أخى البشير بطول إقامه ) يأ اسفى على وطنى الذى ضاع !!!![/SIZE][/FONT]
نسال الله العفو والعافية من هذه القصص الوهمية التي يكررها اصحاب المصالح والحيران وذلك لمنفعة دنيويةوحتى ينتشر الخبر وياتي اصحاب القلوب المريضةوجلبوا المال والمرضى لينتفع منها من نشر الخبر ومع كامل احترامي لهذا الوقع الرائع كيف ينشر هذا الخبر ولكم منى كل احترام وتقدير
لا تعليق,,,,,
[B][SIZE=4]حقيقى امة ضحك من جهلها الجهلاء[/SIZE][/B]ء
شيخ ميت عندو كرامة تقومو من قبرو وتخليهو يعمل عملية جراحية ( من اختصاص الاطباء الجراحين) لا وكمان يجي بعد يومين يعمل غيار للجرح… اكيد الشاش االمستخدم في العملية والغيار ده شاش حبشي
والله انكم لفي ضلالكم القديم
فى الحقيقة ،،
الصوفية مثل شقيقها التشيع ،، فيه من الخزعبلات و الشطحات و المخالفات التى تصل احيانا الى الشرك و ربما الكفر ما الله به عليم
و المشكلة انك لو تناقش احدهم يقول لك تلك شطحات و انا لا اخذ بها
طيب
يا صوفى يا عاقل يا من لا تاخذ بالشطحات ،، لماذا انت صوفى اذن اصلا ؟؟ اليس الاضمن و الاسلم و الاحوط ان تقتفى خطى من حطوا رحالهم فى الجنة و فازوا؟؟ لماذا تغامر بمصيرك الابدى فى خطى اناس الله بهم عليم؟؟
اسال الله الهداية للجميع
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اللهم ارزقنى شهادة فى سبيلك و اجعل موتى فى حرم رسولك صلى الله عليه و سلم
اطالب المريضه وزوجها بأن يخاطبو الشيخ عبد الباقي ويطلبو منه تخصيص يوم من كل شهر لإجراء عمليات جراحية متنوعة قلب عيون ولادة طهور قضروف حبن بواسير مخ واعصاب واهم شئ اصابات الملاعب بمستشفيات السودان المختلفه ويقوم لينا كل اربع سنوات ويلعب مع الفريق القومي في كأس العالم لمدة اربعين سنة ونكون اول دولة تحرز كأس العالم عشرة مرات متتالية …اذكرو محاسن موتاكم . المريضه وزوجها اغترفو جرم عظيم تجاه الشيخ .
لا اله الا الله محمد رسول الله … يا عالم يا طير ما صاح انوا نتكلم كده في الشيخ المكاشفي لانو اشرف منكم ومن اهلكم كلهم انتو حيوانات ولا شنو يا صعاليك انتو ما بتعرفوا الشيخ المكاشفي لكن بتعرفوا السيستم والكباية وطه سليمان وطلال الساته الصعاليك الزيكم ديل والله انتوا البتعلقوا ديل يكون صلاة ما بتصلوا …. دي كرامات اولياء الله الصالحين … وما صاح تتكلموا في المرة بالصورة دي … انعل ابو اهلكم وابو العرفكم النت ذاتو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نامل من الاخوة القائمين على الموقع البعد عن هذها الدجل والخرافات زتعمون ان الموقع يتطلع عليه الاف المسلمين منهم العلماء وغيرهم اتمني ان لا ينشر الموقع مثل هذه الخرافات ويكفى ما يقال عنا فى بعض الدول الاسلاميه دمتم
الحمد لله
لست عالما ولك الذي أعلمه هو أنه لا رجوع بعد الموت إلا يوم البعث “ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون” سورة المؤمنون، ولكن هو الشيطان القرين للشيخ يتمثل به حتى يبقى ابناس على الشرك ودعاء الموتى، والله أعلم ينبغي سؤال الثقات من أهل العلم لإ بداء الرأي الشرعي فيها، حتى تستبين سبيل المؤمنين، وحبذا لو فعلت النيلين ذلك، والسلام
اخواني هذا كلام حقيقي لان الله سبحانه وتعالى قال (اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وانا عندما كنت مريضا ذهبت إلى جميع الدكاتره عندما وصف لي احد العلماء ان اذهب الى الشيوخ وذهب فوصف لي علاج بلدي بعد قرات الايات القرانية فيه وبعد اسبوع اصبحت بصحة جيدا ويجب عليكم ان تصدقوا هذا الكلام
يا قوم انتو قلتو الميت ما بنفع كيف طيب سيدنا الرسول صلي الله عليه وسلم لما اسري به لقي منو فوق؟ لقي سيدنا موسي عليه السلام الصلاه الكانت مفروضه كم ؟ 50 صلاه طيب سيدنا موسي قال لسيدنا رسول الله اسال ربك يخفف لهم فرجع سيدنا النبي صلي الله عليه وسلم وسال المولي الله عز وجل عن التخفيف فخفف له الله تعالي الي 5 ركعات طيب سيدنا موسي حي ولا ميت؟ متوفي كان طيب المرحوم مش بنفع
كذب وضلال واستخفاف بعقول الأمة
يا جماعة شفتو زول مات رجع تاني للحياة.خرافة بامتياز. الجهل مصيبة. المكاشفي لا ينفع إلا نفسه.
نستغفر الله ونتوب اليه اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لاتسلط علينا بذنوبنا ا
لا تعجب هذا هو اللوبي الذي يشقي معه المسؤولون .ويحرسه امثال محمد الفاتح قريب الله وهو مدير جامعة الاسلامية (تعيين طبعا)قال في كتابه يستنبؤونك ان الولي يخرج من قبره ليقضي حاجات الناس ويعود.
أتقو الله تعالي ولاتنشرو هذه الخرافات فكيف لميت العودة للحياة وإجراء عملية جراحية كمان وحتي لو هي حي ماعلاقته بالطب.
واولاد الشيخ المزعوم نفسه بسافرو خارج السودان للعلاج فكان اولاده أولي برعايته