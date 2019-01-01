بالفيديو: الشيخ عبدالباقي المكاشفي يخرج من قبره ويجري عملية إخراج غدة لفتاة ويرجع قبره في اليوم التالي

[JUSTIFY][SIZE=5]نشر نشطاء علي موقع التواصل الإجتماعي فيديو نال إهتمام الكثيرين بعد أن تم نشره في الأيام القليلة الماضية.

إثارة الفيديو جاءت من عنوان الخبر نفسه والذي يحكي عن قصة تعد ضرباً من ضروب الخيال كما وصفها البعض وتعد من كرامات شيوخ السودان كما وصفها البعض الاخر.

تفاصيل الفيديو الذي تحصل عليه موقع النيلين تعود لشاب حكي عن أسرار وخفايا مرض زوجته والتي عجز الأطباء عن علاجها.

وبحسب ما روي هذا الشاب فان زوجته كانت تعاني من (غدة) وفشلت كل مساعيهم الرامية لعلاجها, الا أن حدثت المفاجأة, عندما أخبرت الزوجة زوجها بزيارة الشيخ عبدالباقي المكاشفي لها, واخبرها بعلاجها في (الشكينيبة) والتي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لمدينة المناقل وعلي بعد تسع كيلو مترات منها.

وبالفعل ذهب الزوج بزوجته للشكينيبة وقد أجري لها الشيخ المكاشفي العملية الجراحية والتي تكللت بالنجاح وقد ظهر الشيخ المكاشفي لهذه الزوجة فقط أي أنها فقط هي التي تستطيع رؤيته دون غيرها.

وهو ما وصفه البعض بالكرامة التي تحكي عن كرامات مشايخة الطرق الصوفية في السودان, بينما أعتبره البعض الأخر بأنها نسيج من الخيال.

ولم يقف الرجل عن سرد التفاصيل بل قال أن الشيخ المكاشفي جاء لزوجته مرة أخري وأجري لها (غيار) جرح العملية والذي يعقب العملية بيوم او يومين.

وطلبت الزوج من زوجها الخروج من الغرفة وإغلاقها لان الشيخ عبدالباقي طلب منها إغلاق الغرفة لانه يريد إجراء (الغيار) وبالفعل قام الزوج بإغلاق الباب, وعندما أراد فتحه لم يستطيع لسر يعلمه الله.

وبعدها قامت الزوجة بالكشف عن مكان إجراء العملية وسط صيحات وتهليل (الحيران) والذين سعدوا بسماعهم لهذه الكرامة كما وصفها بعض النشطاء علي موقع التواصل الإجتماعي.

وقد علق الناشط عادل النيل: (الرجاء من اﻷخوة الكرام التزام اﻷدب في تسطيح الواقعة واﻹساءة الى جدنا الشيخ المكاشفي فهو مرب فاضل وظل في رباط على الذكر والصﻻح بما يشهد له به القاصي والداني..وإذا انجرف محبوه وغالوا في محبته وامتنانهم له فذلك لبس موجبا للانتقاص منه وهو الذي ظل يقول لمريديه(تجمعنا الطاعة وتفرقنا المعصية) كما أنه ليس من مسوغ للتعالي على الشيخ واتباعه وكأن هؤﻻء أعلم وأفقه من الشيخ طيب الله ثراه..أكرر نرجو التزام اﻷدب قدر اﻹمكان فاﻹساءة ﻻ تأتي إﻻ من سفيه أو ناقص).

بينما علق الناشط أبوبكر عمر قائلاً: (غايتو ناس داعش لو جو البلد دي حيقتلو ناس كتيرة).

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[URL= https://www.alnilin.com/video/12735]

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ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين [/SIZE][/JUSTIFY]