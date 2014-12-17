بالصورة: المطربة إنصاف مدني ترتمي في أحضان شريف الفحيل وتقبله في حفل زواج الغزال !!

أثارت صورة متداولة حفيظة مرتادي مواقع التواصل الإجتماعي ، رصدها موقع ( سوداناس ) الإلكتروني ، تظهر فيها المطربة السودانية إنصاف مدني وهي تحتضن الفنان الشاب ( شريف الفحيل ) وتُقبله أمام حشد من الحضور في ليلة زفاف نجم الهلال السوداني ( مهند الطاهر ) الشهير بالغزال .
وتعود تفاصيل الواقعة بحسب متابعات موقع ( سوداناس ) أن المطربة إنصاف مدني قد فأجات المدعوين لحفل زفاف نجم الهلال بصالة بركة الملوك الثلاثاء بالعاصمة السودانية الخرطوم ، لتحضن ( الفحيل ) وتقبله أثناء أدائه لوصلة غنائية ، مما أثارت حفيظة المدعوين الذين تعالت أصواتهم بالإستنكار ، كما لاقى المشهد إنتقاداً واسعاً بمواقع التواصل الإجتماعي .
وقبلها تناقلت مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً ، تظهر فيه إحدى الفتيات وهي تعتلي خشبة المسرح وتطبع قبلة على خد الفنان حسين الصادق خلال أدائه لوصلة غنائية .
سوداناس
30 التعليقات
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2014/12/17 at 11:04 م (UTC 2) رابط التعليق
[SIZE=3]ياااااااااااااااااساتر [/SIZE]
2014/12/18 at 7:43 ص (UTC 2) رابط التعليق
عادي ذي حبوبتو وبعدين ايه هي انصاف مدني قرية ولا مدينة واين تقعو؟وبعدين البت اقصدالولد الاسمووووو مين كدا الفحيل دا هو شنو الاخر فعلا الطيور علي اشكالها تقع ههههههههههه قوم بلاانصاف بلا فحيل
2014/12/18 at 3:20 ص (UTC 2) رابط التعليق
ياخى هى فى عمر والدته….وين المشكلة…
الظاهر الناس بردانه ساى
2014/12/18 at 3:42 ص (UTC 2) رابط التعليق
زي ود بتها .. ما مشكلة
2014/12/18 at 3:44 ص (UTC 2) رابط التعليق
الحبة ما بتجيها
2014/12/18 at 3:50 ص (UTC 2) رابط التعليق
مافيها شي زي جدو
2014/12/18 at 4:21 ص (UTC 2) رابط التعليق
وين المشكلة ؟؟؟ أثارت حفيظة الحاضرين … الحاضرين يغضوا بصرهم .. فأصحاب الشأن لا أظنهم يكترثون لمثل تلك الأمور … سيبوا الناس في خالها … طبعا دي شمارات الوتس اب
2014/12/18 at 4:23 ص (UTC 2) رابط التعليق
[SIZE=6]من هي انصاف مدني أليست غناية وليست فنانة وليست بروف وهذا شئ طبيعي بالنسبة لها واعلامنا مع الارزقية هم من جعل لها شأنا [/SIZE]
2014/12/18 at 4:36 ص (UTC 2) رابط التعليق
الظاهر الجنا ده مجرم حرب نوع البقول ياخالتي ويكون كاتل الجدادة وخامي بيضها
2014/12/18 at 4:39 ص (UTC 2) رابط التعليق
[SIZE=7]ما عندكم موضوع[/SIZE]
2014/12/18 at 4:44 ص (UTC 2) رابط التعليق
[SIZE=4]أكيد ما ح يقدروا غير الاستنكار، الراجل ما كان يصلها، عشان عينو ما تشوف الا النور !
المرة دي عفوية خالص وأكيد ما قاصدة حاجة، رغم (استنكارنا !!) لمثل هذه الأشياء.[/SIZE]
2014/12/18 at 4:46 ص (UTC 2) رابط التعليق
ما دام العناق مع إنصاف مدني مافي أي مشكله ، يعني كأنه بعانق ليهو عمود في برنده
2014/12/18 at 4:47 ص (UTC 2) رابط التعليق
الحدث شيء عادي فنعتبرها حضن وقبلات أم لإبنها فالمطربة في الخمسين والمطرب في العشرينات فلا تحملوا الأحداث أكثر مما يجب فنحن في السودان اعتدنا علي قبلات الخالات والجيران في مناسبات عديده فلنعتبرها احدي تلك القبل
2014/12/18 at 5:11 ص (UTC 2) رابط التعليق
يا ناس الرجاء حسن الظن
شريف الفحيل دا صاحب ولد المغنية انصاف مدني السادس واسمو منصف مدني وعمره تقريبأ 30 سنة وطوااااالي مع شريف الفحيل والحاجة إنصاف بتعتبرو زي ولدا منصف وبتحبهم الاتنين
يعني ما في داعي خيالكم يمشي بعيد
2014/12/18 at 5:23 ص (UTC 2) رابط التعليق
[SIZE=5][COLOR=#3C9E25]اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرِضُونَ[/COLOR][/SIZE]
2014/12/18 at 7:40 ص (UTC 2) رابط التعليق
ما فيها حاجه يا ناس انتو حسيتو به حاجه وما تخافوا ساي كل حاجه في مكانه صدقوني …. أقولكم دعوها سليمه
2014/12/18 at 5:32 ص (UTC 2) رابط التعليق
حنان الام يا ناس
2014/12/18 at 5:44 ص (UTC 2) رابط التعليق
عادي جدا ام بتسلم على ابنها فيها حاجة …
2014/12/18 at 5:47 ص (UTC 2) رابط التعليق
انتو ناس معقدين . اكيد ما قاصدة حاجة كعبة . والظاهر بتفتشو لمواضيع اثارة .
2014/12/18 at 6:27 ص (UTC 2) رابط التعليق
هذه قمة الانحطاط الاخلاقي يبدو ان المسلسلات التركية بدات ثمارها تظهر وهولاء الفسدة يريدون ان يثبتوا هذه العادات الفاجرة والماجنة على مجتمعناواذا لم تتدخل الحكومة في هذا الامر الجلل على المجتمع السوداني السلام ونسال الله كل من اراد ان ينشر الفساد ان يقصمه
2014/12/18 at 6:46 ص (UTC 2) رابط التعليق
(( المطربة إنصاف مدني ترتمي في أحضان شريف الفحيل وتقبله في حفل زواج الغزال !! ))
إنتو النسوان ديل هايجات كده مالهم؟.. ده حالتهم كده .. أمال لو
كانت الواحده فيهم ( سليمة ) كانت تعمل شنو ؟
2014/12/18 at 9:31 ص (UTC 2) رابط التعليق
المهم انو بعد الحفل مايكون طلعوا مع بعض .
2014/12/18 at 12:48 م (UTC 2) رابط التعليق
شريف الفحيل وانصاف مدنى الاتنين جايين من الارياف الجزيرة وكردفان وهذه مناطق منبع للطيبة والبساطة والعفوية فإذا شاهدت حبوبتك او عمتك او اى واحدة من خالاتك تحتضنك وتسلم عليك فهذا شئ عادى فمازالت هذه العادات موجودة للان والدنيا لسع فيها الناس الطيبين ولكن دائما اغلب الناس بتفتش وتجرى ورا الشئ الكعب والظن السوء.. ليست من معجبى شريف الفحيل ولا انصاف مدنى ولكن ما لاحظته ان كل ما ظهر شريف الفحيل فى موضوع هنا إلا وكالو عليه الشتائم والنقد ودائما اغلب الناس تنظر إلى الجزء الفارق من الكوب فى حين انهم قد يكونون سعداء اذا اكتفوا بالنص الملئ من هذا الكوب.
تااللببيييي
2015/04/17 at 1:41 ص (UTC 2) رابط التعليق
اي زول قال مافيها حاجه زول ديوث ساكت وشكلو في بيتهم امو بتبوس اصحابو عادي واصحاب ابوه كمان برضو ما عادي .
وبعدين يا ديوث خالتك عمتك ..حبوبتك ديل اسمهم في الشريعه القالت عنك ديوث بيسموهم محارم .
ملاك..
2015/09/14 at 11:50 ص (UTC 2) رابط التعليق
زي ولدها ..قولو بسم الله ..
كاواي
2016/01/04 at 12:55 م (UTC 2) رابط التعليق
والقاليكم منو دى انصاف؟؟؟؟؟
مواطن سودانى
2017/03/17 at 8:15 م (UTC 2) رابط التعليق
هو يا اخونا الفحيل متين يبقى فحل و يريحنا
Ali sdeeq
2018/05/12 at 12:12 م (UTC 2) رابط التعليق
تخرجت أنصاف مدني من كمبو الحصاحيصا سكر وشراب ودعاره واميه يعني منتظرين منها شنو غير الأفعال الساقطة
عادل محمد علي مسلم
2019/10/11 at 4:08 م (UTC 2) رابط التعليق
إذا ساء فعل المرءِ ساءت ظنونه.وعدم الموضوع أصبح هاجساً أدَّىٰ إلى هذا الخواء الفكري.أين الخطأ في هذه الصورة، وما الدليل على أن هذه الصورة هي لإمصاف مدني .
(غايتو الوسائط بقت مليانة جنس مرض)، الكل عالِم زمانو، الكل محلل سياسي وإجتماعي ورياضي وكلو.
ادم
2019/10/23 at 10:32 ص (UTC 2) رابط التعليق
هذه ليست من شيمنا ولا عاداتنا نحن السودانيون…لابد من محاسبة كل من يجرأ على الشيم السودانية الأصيلة..ويحاول يشوه صورتنا بحجة الحرية…