بالفيديو والصور .. أحدث صيحات الاحتيال بالخرطوم ..عصابة سيارة اللافيتا تطلب المال وتتعهد بإرجاعه.. ورواد مواقع التواصل يكشفون الحقائق

كشف عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود عدد من الشباب يتجولون داخل شوارع العاصمة السودانية الخرطوم بغرض الاحتيال.

ويقوم هؤلاء المحتالين باستخدام سيارة ماركة (لافيتا) في تنفيذ عملية الاحتيال والتي تبدأ بحسب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء.

وكشف شاهد عيان أن هؤلاء المحتالين يطلبون من المارة بالشوارع مبلغ بحجة نفاذ الوقود من السيارة ولديهم ظروف صعبة أجبرتهم علي طلب المال وأن حوجتهم للمال هي التي دعتهم للتوقف وطلب المساعدة المالية.

وأكد أكثر من شاهد عيان رفضه مساعدة هؤلاء المحتالين لعلمه التام بنية النصب, وأكد أن هؤلاء الشباب استطاعوا جمع كمية من المال في وقت وجيز.

وواصل شهود العيان سرد تفاصيل عملية الاحتيال وذكروا أن هؤلاء الشباب يعلمون أن الشعب السوداني شعب متعاطف ويسعي لعمل الخير ومساعدة الآخرين لذلك وأصل المحتالون تنفيذ احتيالهم لفترة قاربت الأربع سنوات.

وبحسب الفيديو الذي تحصل عليه موقع النيلين وقام بنشره احد رواد مواقع التواصل (بشيركبير) فقد ذكر احد المحتالين أن ظروف مرض والدته وإجرائها لعملية جراحية هي التي دعته لطلب المال.

وتعهد بإرجاع المبلغ حال وصوله المنزل عن طريق (الرصيد), ويبدو أن الناشط يعلم بنوايا المحتال والذي مر عليه من قبل وحاول إثبات احتياله بتصويره بالفيديو ونشره لقروب ( احترس أمامك كشة) والذي ينشط علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وناشد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المواطنون بضرورة أخذ الحيطة والحذر, كما طالبوا المواطنون بالتبليغ عن هذه الشبكة حال تم رصدهم في أي مكان.

وذلك للقضاء علي هذه الظاهرة الدخيلة علي مجتمعنا السوداني.

لمشاهدة الفيديو علي قناة فيديو النيلين أضغط هنا

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين

شارك الموضوع :



