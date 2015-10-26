بالفيديو والصور .. أحدث صيحات الاحتيال بالخرطوم ..عصابة سيارة اللافيتا تطلب المال وتتعهد بإرجاعه.. ورواد مواقع التواصل يكشفون الحقائق

كشف عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود عدد من الشباب يتجولون داخل شوارع العاصمة السودانية الخرطوم بغرض الاحتيال.
ويقوم هؤلاء المحتالين باستخدام سيارة ماركة (لافيتا) في تنفيذ عملية الاحتيال والتي تبدأ بحسب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء.
وكشف شاهد عيان أن هؤلاء المحتالين يطلبون من المارة بالشوارع مبلغ بحجة نفاذ الوقود من السيارة ولديهم ظروف صعبة أجبرتهم علي طلب المال وأن حوجتهم للمال هي التي دعتهم للتوقف وطلب المساعدة المالية.
وأكد أكثر من شاهد عيان رفضه مساعدة هؤلاء المحتالين لعلمه التام بنية النصب, وأكد أن هؤلاء الشباب استطاعوا جمع كمية من المال في وقت وجيز.
وواصل شهود العيان سرد تفاصيل عملية الاحتيال وذكروا أن هؤلاء الشباب يعلمون أن الشعب السوداني شعب متعاطف ويسعي لعمل الخير ومساعدة الآخرين لذلك وأصل المحتالون تنفيذ احتيالهم لفترة قاربت الأربع سنوات.
وبحسب الفيديو الذي تحصل عليه موقع النيلين وقام بنشره احد رواد مواقع التواصل (بشيركبير) فقد ذكر احد المحتالين أن ظروف مرض والدته وإجرائها لعملية جراحية هي التي دعته لطلب المال.
وتعهد بإرجاع المبلغ حال وصوله المنزل عن طريق (الرصيد), ويبدو أن الناشط يعلم بنوايا المحتال والذي مر عليه من قبل وحاول إثبات احتياله بتصويره بالفيديو ونشره لقروب ( احترس أمامك كشة) والذي ينشط علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وناشد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المواطنون بضرورة أخذ الحيطة والحذر, كما طالبوا المواطنون بالتبليغ عن هذه الشبكة حال تم رصدهم في أي مكان.
وذلك للقضاء علي هذه الظاهرة الدخيلة علي مجتمعنا السوداني.
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ياسين الشيخ _ الخرطوم
النيلين
22 تعليق
فضيحة بجلاجل
مفروض الناس كلهم تكشف الاشكال دي كده وتشهر بيهم لان الحركات دي بتقلل المروءه من الناس
هؤلاء من الشرطة نفسها
طبعا عملية التصوير دي مخالفة للقانون والزول بتاع اللافيتا دا من حقو يشتكي الزول الصورو دا ويطالب بتعويض كمان . مفروض قبل ما ينشر الفيديو كان يستفسر عن قانونية نشرو .
شكلك انت بتعمل نفس الحركات دي – دة مفروض بعد التصوير دة يتم القبض عليهو فوراً وفضحه لانو قالو الاسرة دي ساكنة دار السلام المغاربة والوضع بطال شديد
الواضح خليك واضح انت واحد منهم ولا شنو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ياخ دا محتال ماف كلام وزيه كتير ونوع الاحتيال دا صعب اثباته بالقانون امكن احسن طريقة تصويرهم عشان يخافو
أن بعض الظن اثم
نعم ان بعض الظن اثم – ونسأل الله ان يتوب عليهم لان هذا مرض
سبحان الله لاقانى نفس الشخص ونفس العربية ومعاه أمه ومرتين حسب زعمه ونفس القصة انه عايز وقود والله.فى ام درمان شارع الزبير
وأنا وقفني قبل أكثر من سنتين بطريق العيلفون (حي النصر) بالتحديد بجوار معرض السيراميك وأنا متجه للخرطوم وقال عايز حق بنزين ولأن السيارة التي يمتطيها جديدة ( أكسنت بيضاء ) ومعه آخرون داخلها شككت في هيئة الرجل وقلت أن من الإستحالة لايكون لديهم حق جالون بنزين فقلت له أركب معي أوصلك طلمبة السوق المركزي الجديد الذي يبعد خطوات بالسيارة حتى أشتري لك جالون بنزين يوصلك لوجهتك ( إختباراً له )… فوجئت بانسحابه وصدقت توقعاتي .
آآآآآآآخ ما يلاقوني ديل، اقول ليه أرح الطلمبة أعبي ليك تنكيك بنزين وكمان أناولك الفيها النصيب وفي الطلمبة أخلي بتاع الطلمبة يعبي ليه التنك وأنا أزوغ منه وخلي بتاع الطلمبة ي ….ه النملة، يا تاب يا بقى أميتاب ذاته
ديل حلب الحاج يوسف المغاربة ساكنين القبة وفعلا كان عندهم اكسنت بيضاء وليهم سنيين بمارسوا النصب دا
يا أخي هؤلاء كارثة في المجتمع السوداني بالشحاته بنوا عمارات في قلب بحري والان كم اسرة منهم موجوده في جده وفي باب شريف بالذات ويمارسون نفس المهنه بالنصب والاحتيال انا مقطوع وواحده تقول ليك اختي عندها سلطان( سرطان) وانا قاعده اعالج فيها وفي بحري بالذات واحدين يلفون علي الاحياء ويبحون عن مواقع الولائم او المناسبات والواحد يكون فيهم لابس بدلة وكرفته ويشبكوهو ليك يا دكتور فلان وهاك ياو ونسه وقرقره حت ميعاد الاكل وعلي طول يخرج ويرفع السماعة لبقية الشلة التي تحضر ممتطيه برادو ويستقبلوهم اهلا اهلا اهلا دز فلان وعلان وكانهم من طرف احدى الاسر صاحبة الوليمة يضربوا تمام وويحلون ومن ثم تنطلق بهم البرادو الي موقع آخر هذه شلة السفسة والله الواح رقبتو ما يقطعها سيف عنتره هذا بلاء الله يجيرنا منهم.
دايرين واحد كمان يصور لينا بتاعين المرور ديل بالثابتة .
ديل رشايدة
لا حول ولا قوة الا بالله . الزول الشحاد دا صحتو زي الفل . دا ياكل الخروف براهو . وكمان ليهو فقرة بشوية تدريب ينفع يكون مصارع احسن ليهو من الشحدة . واتمنى يقابل المصارع بق شو عشان اديهو لكمة في كضمو السمين دا .
فعلا نفس الرجل الشحاد قابلته منذ سنوات في الحاج يوسف وكتب عنه الصحفي عثمان ميرغني وشكله معروف ، هل يترك يمارس الاحتيال والنصب بنفس الطريقة؟؟؟ من المؤكد أنه سيغير طريقته لطريقة اكثر اجراما وتعقيدا …دا لو ما بقى مستثمر واشترى اراضي من ولاية الخرطوم
دى النوعيه موجوده في مدينة جدة بيشحدو ويستعطفوا الجنسيات الأخرى ويعكسوا صورة سيئه عن البلد بلبسهم الجلاليب السودانية ، وهذه الظاهرة من مدة طويلة يعنى اي واحد من الاخوان في الخارج من المؤكد قابلهم ، وعملية الشحد بسيارة دى معروفه في دول الخليج من جنسيات مختلفه من زمن بعيد يعنى الشخص دى 100% كان خارج البلاد.
القال عملية التصوير دي ماقانونية ده…بدل يدين الاحتيال يقول قانوني ماقانوني…اها انت رأيك ف الاحتيال ده شنو؟؟ قانوني؟؟ ي (الواضح)
والله انا شالوا مني 20 جنيه حق بنزين هههه في كافوري هو مع حاجة كبيرة بنفس العربية
الثلاثاء 21/1/2020
نفس الموقف باختلاف الشخصية دي لكن نفس القصة … اعتقد العصابة دي عادت تظهر على السطح مجدداً .. او عصابة بتستغل نفس السيناريو ا
… بعد حصل لي الموقف دا امس الثلاثاء حكيته لي زميلي و حكى لي القصة دي و قال لي فتشها في النت عشان تتاكد
بس ما نفس الشخص الفي الصورة .. اطول و انحف و لابس على الله بيجية