الناشط محمد حسن بوشي ينشر صور زوجته ونشطاء يصفونه بالديوث

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر عقد قران الناشط السياسي بحزب البعث العربي المهندس / محمد حسن بوشي يوم الجمعة الماضي بالخرطوم وقد كتب الناشط تفاصيل القصة على حسابه الرسمي على فيسبوك ونشر مجموعة من الصور تجمعه مع زوجته وكتب.
(حققنا احلامنا .. وكل عاشق عقبالو ..
بالنسبه للناس البتسال عن سر اختفائي الفتره الفاتت ..
..
انا عقدت .. او بمعني اصح .. انا بقيت راجل متزوج ..
..
طبعا انا كنت مختفي الفتره الفاتت دي عشان الحنك ده
بالجد انجاز الملف ده كان بتطلب قدر من الاختفاء
لكن طبعا ما كنت متخيل انو حيبقي بالشكل ده وبالسرعه دي
..
طبعا مشينا قولة خير وتعارف قامو الاهل قررو يعقدو وفجاءة لقيت روحي بقيت متزوج
يعني بقيت راجل مره ..
طبعا انتو ما حتصدقو صح ؟؟
والله انا زاتي ما مصدق ومخلوع للدين .. بس ياهو ده الحصل والله .. انا الان زوح العظيمه جدا جدا جدا
.. اريج علي محجوب ..
الصامده معاي الصابره علي قرفي وعوارتي لاكتر من 12 سنه هي عمر قصة حبنا انا وهي منذ ان كنا برالمه في كلية الهندسه جامعة النيلين خلينا بعض فيها اكتر من مره واخر مره استمرت القطيعه لاكتر من سنتين والان عدنا بعمق واصرار وصدق والعود احمد ..
شكرا الانسانه النبيله الجميله ..
اريج علي محجوب علي محمد عبدالقادر دهابه
..
وبالجد انا اسعد زول
ووالله العظيم ده اصح قرار انا اتخذتو في حياتي ..)
وإستنكر العديد من نشطاء فيسبوك تصرف العريس بوشي بنشر صور زواجه التي تظهر العروس متبرجة ووصفوه بالديوث.
الخرطوم/معتصم السر/النيلين
39 التعليقات
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استرالي مغبون
2015/10/27 at 5:22 ص (UTC 2) رابط التعليق
مبروك يا زول
بيت رخاء وبنين
ALI
2015/10/27 at 5:50 ص (UTC 2) رابط التعليق
CONGRATULATIONS, BUT YOUR LANUAGE IS SO POOR
دار حامد
2015/10/27 at 6:10 ص (UTC 2) رابط التعليق
واللة يا جماعة من عنون الخبر بقينا نعرف الزول دا ينتمي لاي حزب او لاي فئة يا سادة خلو الناس في حالها. اقسم باللة لو كان هذا من بن كوز ما كنتو تفوهتو بكلمة لكن نقول شنو حتي في الاعراس بقت تدخل السياسة الغزرة طيب ما الجماعة ديل يوما صور خليعة وبلاوي حاصلة لية من بتنتقدوا بالطريقة الهسي دي.
ياخي سيب الناس في حالها ربنا يصلح حالهم بغص النظر عن الصور هو داير كدة انت مالك ماك شايف الصالات دي البحصل فيها دا شنو هو نحن في باريس ولا في السودان .خلينا من دا هسي مرت الوزير العملت مشكلة في المطار ديك وطيرو فيها الملازم المسكين داك حصل فيها شنو خلاص كدة يعني ماتت كدة ولا شنو يا جماعة الخير
محمد ادريس
2015/10/27 at 7:06 ص (UTC 2) رابط التعليق
بيت مال وعيال بس يا ناس النيلين ما اتوفقتوا فى العنوان لانو كده قذف عديل وإشانة سمعة
فضل الله بله
2015/10/27 at 7:50 ص (UTC 2) رابط التعليق
والود ده انا بعرفوا عرفني ليهو اعلامك الغير موزون اولأ وقفتوا مع نافع وعرسو ده اقول ليهو الف الف مبروك الله يهنيكم انشاءالله وبعدين الغريب شنو الا الخبر ده العرس الطبيعي اصبح في اغلب مدن السودان يوم الزفاف العروس بتجي بي ملابس غريبه والناس عاديه ومناسبه يمشوا قولت خير ويتم العقد ده في روقوا المنقه كفانه هزل
عمدة
2015/10/27 at 9:22 ص (UTC 2) رابط التعليق
“مخلوع للدين”!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
قلبي علي وطني
2015/10/27 at 9:48 ص (UTC 2) رابط التعليق
الف مبروك وان شاءالله بيت مال وبنين وتقوي ودين وربنا يستركم ويغتيكم ويكفيكم شر الحساد.
لو كلو زول عاين للجزء المليان من “الكوز” ما كان بتقولوا كلامكم دا. الراجل عرس وفرحان للطيش قولوا ليه مبروك وادعوا ليه بالخير مش من شاكلة “إذا استمر هذا الزواج عام قابلوني”. ياخ ان شاءالله يستمر مائة سنة وغصب عنك. ربنا قال : “أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا”
كلا والف كلا ياخالد عبدالحليم.
عقبال لكم ياعذابة
shms
2015/10/29 at 2:34 م (UTC 2) رابط التعليق
الكأس ياقلب .. سيب الكيزان فى حاله .. مبروك يابوشى
زيكو
2015/10/27 at 9:55 ص (UTC 2) رابط التعليق
من ستر مسلما ستره الله يا اعلام – ارتكبتم اثم عظيم بنشركم الخير والصور
كايدهم
2015/10/27 at 10:38 ص (UTC 2) رابط التعليق
بالله عليكم دا مستوى شخص يكون ناشط ان يكون ريادي ويقود تفكير ضحل ، مستوى ثقافي صفر احترام الزوجية غير موجود الغيرة زيرو وكمان هبالة في الكلام والسرد
طارق عبداللطيف سعيد
2015/10/27 at 4:23 م (UTC 2) رابط التعليق
الأخ العزيز / أحمد
السلام عليكم ، قول للرجال مبرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروك
mohammed
2015/10/27 at 11:58 ص (UTC 2) رابط التعليق
علبك الله ناس ” مخلوع للدين ” دا منو رجا ؟؟؟؟ ما اظن…..
طارق عبداللطيف سعيد
2015/10/27 at 1:38 م (UTC 2) رابط التعليق
***مبروك وألف ألف مبروك وبيت مال وعيال
كتاحة
2015/10/27 at 3:11 م (UTC 2) رابط التعليق
بيت مال وعيال وسير ي مناضل وعين الله ترعاك
ما تعبرش لاحد
meen
2015/10/27 at 7:05 م (UTC 2) رابط التعليق
ياشباب قولو لي الزول مبروك وبس الكتب العنوان دا كوووز ولى شنو الزول هسى مالووو وانت المدعو كايدهم مالك على الزول كان لى موضوع السرد انت اعلم لو قام على السرد كم مره اعتقل وانت قاعد مرطب خلف الكيبورت لمن مرض الزول دا انت عملت ليهو شنو بس فالح في التنظيير قم لف انت واسيادك الكيزان دييل
مافي اعلام
2015/10/27 at 7:45 م (UTC 2) رابط التعليق
عيب عليكم يا ناس النيلين
النشر تم في صفحته في الفيس بوك
وامكن لي معارفه واهله والناس المضافة عنده واكيد كلهم حضرو المناسبة
ومافي داعي تسحبو الصور من حسابه الخاص في فيس بوك وتنشروها في الاعلام
ان شاء الله يعمل ليكم قضية نشر صور خاصة
مافي اعلام
2015/10/27 at 7:47 م (UTC 2) رابط التعليق
ويكفيه انه قال كلمة الحق نيابة عن الشعب امام اكبر راس في السودان
عندما خاف الشعب ومازال خائف من العساكر
ودخل السجن في قول الحق برضو نيابة عنكم
الصابر على بلاوي الزمن الغابر
2015/10/27 at 7:59 م (UTC 2) رابط التعليق
مخلوع للدين!
استغفر الله العظيم
ود نخل
2015/10/27 at 9:05 م (UTC 2) رابط التعليق
البعث العربي قال .. اول شيئ اثبتوا عروبتكم امام العراقيين والسوريين واللبنانيين تلك الدول التي مازالت تشك في عروبتكم وبعد ذلك اتبعوا بعث مشيل عفلق الذي بعث عندهم . عسى اهل الحوار الوطني ان يجدوا لنا هويه .
عابد
2015/10/29 at 4:49 م (UTC 2) رابط التعليق
لا تعليق كفو يا ود نخل واحد اهبل مغفل يقول ليك انا شيوعي واحد بعث عربي تاني ناصري ارجعوا وافحصوا هذه المسميات وارتباطها بالسودان
شافوه هابوه خلوه
2015/10/27 at 9:30 م (UTC 2) رابط التعليق
اى علم واى نشاط تتحدث عنه وتزين به شخصيتك المنحطة وماذا تعرف انت عن حزب البعث وماذا يقول هذا الحزب عن الوجود وعن الله وعن الاسلام اليس وجها اخر للشيوعية الماركسية فى قالب خداع مزيف ? ده انت ما قادر تركب مجرد خمسة كلمات لتكون جملة مفيدة ومنطقية لها معنى ومغزى وطعم
الا تستحى من نفسك ولا من الناس والحياء من الايمان
الا تسحى من الله فتعرض صور زوجتك للعالم شوفناها جميلة ملحمة مشحمة وياليتك عرضت صورها وهى واقفة ولا بتشيل حاجة من الارض مش حقول راكعة فى الصلاة لانها مش وش صلاة
على كل حال اقول لك الشوفة مش زى الذوقة
ومن يشوف العسل يغتر بلونه وبشكل الاناء الى فيه ويسيل لعابه ولكنه لايتذوق طعمه وحلاوته بمجرد الشوفة كتر خيرك زغللت عيونا بشوفة مراتك بس نريد المزيد بخرها ودخنها وحننها ووريها لنا بالمايو نتمتع اكتر بشوفة طقاطيقها ونتصبر الى ان يجينا الوقت الى حتسمح لينا نذوقها والله لو كانت لى عليها سلطان لنزعتها منك ولجلدتك ضربا وعريتك فى الشارع تف عليك
يخس يخس عليك ولو انك سودانى بمولدك وبمستنداتك احلف للملا انك لست سودانيا فى صفاتك
السودانيون اعظم رجال العالم وشهامة و رجولة وكرم ودين وخلق يشهد لهم بها العالم
دى حتى نساء غير السودانيات يشهدن للسودانيين على عظمتهم ورجولتهم وحيائهم وشهامتهم وانهم قدوة الرجولة والمرجلة حقا
فاين انت من السودانيين ?
abumahmoud
2015/10/28 at 10:23 ص (UTC 2) رابط التعليق
السودانيون اعظم رجال العالم وشهامة و رجولة وكرم ودين وخلق يشهد لهم بها العالم دى حتى نساء غير السودانيات يشهدن للسودانيين على عظمتهم ورجولتهم وحيائهم وشهامتهم وانهم قدوة الرجولة والمرجلة حقا
فاين انت من السودانيين ?
حقيقة فأين أنت مما ذكرت عن السودانيين قذفت الرجل في عرضه وخضت في زوجته فهل هذه من الرجالة والشهامة التي تتحدث عنها واللا هي من الدين !!!!!!!!! فصن لسانك يا أخي فإن الرجل لينطق بالكلمة لايدري لها بالاً فتهوي به في نار جهنم سبعين خريفاً فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده . هدانا الله واياك .
ِالجعلي الحر
2015/10/28 at 10:55 ص (UTC 2) رابط التعليق
يازول يا أبو محمود مالك حارق دمك وأعصابك فوق شنو. هو بعثي فماذا ترجو منه وهو ما البركة الما جابها حاجة ثانية … بالنسبة لأمثال هؤلاء تعتبر دي محجبة ولابسة خمار …
الله يسترنا
2015/10/27 at 10:42 م (UTC 2) رابط التعليق
الصامده معاي الصابره علي قرفي وعوارتي لاكتر من 12 سنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اصدق ما قلت .
بس نحن مين اللي اصبرنا على الاعلام السطحي .
الله المستعان بلد لحقت امات طه
ابن بطوطة
2015/10/28 at 7:27 ص (UTC 2) رابط التعليق
سيأتي يوم نخجل فيه مما ننشره لصور زوجاتنا ( يعيس المرؤ ما استحيا بخير )
محمد عثمان
2015/10/28 at 7:50 ص (UTC 2) رابط التعليق
نسال الله ان يسترنا ويمحي ذنوبنا من أمثال هولاء ,,,
ود مرزوق
2015/10/28 at 10:41 ص (UTC 2) رابط التعليق
مبروك وربنا يستر عليك وعلى عرضك
محمد ابراهيم عبد الرحيم السنوسي
2015/10/28 at 10:54 ص (UTC 2) رابط التعليق
ويبارك للعرسان في زواجهما ويهديهم ويستر عليهم ويهديهم سبل الرشاد
الله يهدينا جميعا
حجرم ،،،،،
عابد
2015/10/28 at 4:28 م (UTC 2) رابط التعليق
ياجماعة اي زول بيعرف الشيوعيه غالبهم ناس منحرفة اخلاقيا واجتماعيا … لكن الاهم وهذه نصيحة لا تنشروا مثل هذه الاخبار نتمنى نشر سارق حرامي حق الشارع البنط او المسؤولين بالامس سمعنا مدير الجمارك سرق 85 مليار اليوم تمت تبرئته نسمع كلام منو نخلي منو الكذاب منو والصاح منو توهتونا لكن الاقرب السرقة صح عشان البلد حالها واقف
الضو اسماعيل
2015/10/28 at 6:56 م (UTC 2) رابط التعليق
سبحان الله شوف السودان ماشى الى اين ؟؟؟؟ وشوف تعليقات اسماء التمكين والتقسيم وبيع الوطن وستقول لى من هم فانا اقول لكم هم الاتية اسمائهم وراجعو تعليقاتهم ( عابد وابن بطوطة والجعلى الحر والله يسترنا والشافوه خلوه هابوه وودنخل والصابر كلها اسماء تدل على العنصرية والجهوية والبغيضة التى حتما اخذة السودان الشمالى ليكون شمالى بحت فكيف تبغضون ابن جلدتكم امس القريب عمل استفاء عشوائى لابناء الجنوب للعودة الى ما قبل الانصال ماذا كانت النتيجة ……فاليتحدو الشمالين عندها سناتى اليكم …….اتقو الله ومافى داعى لحكاية دا بعثى ودا حزبى شوفو وين الذين عبثو بوطن باكمله حتى مزقوة كفاية جهل باركو له وبس
مندوكورو
2015/10/29 at 12:15 م (UTC 2) رابط التعليق
انت بتقول الجنوبيون يشترطون !! متى و أين تم هذا الاستفتاء ؟ في مخيمات اللجوء داخل حدود السودان !!
الجنوبيون ندمانين (ندامة الكسعى) علي الانفصال .. والدليل عودتهم بمئات الالاف كلاجئين محدودي الحركة .. طيب ما تعمل لينا استفتاء زي دا وسط الشماليين وشوف رأيهم شنو في عودة الوحدة .. ح يرفضوا بنسبة (98%)
عابد
2015/10/29 at 4:35 م (UTC 2) رابط التعليق
هل اسم عابد عنصري الم اصدق القول عندما قلت الشيوعيه البعث يكرهون الاسلام منحرفين اخلاقيا اي حزب لا ياخذ فكره من الاسلام باطل وصاحبه هو التافه المنحرف
عثمان الاهليه
2015/10/28 at 11:42 م (UTC 2) رابط التعليق
شعب بقي تافه ومنحط..والله اي زول بنتمي لي اي جهه خليك من البعث ولا الشيوعي اشرف من الاسلامويين العايشين بينا..بعدين زوجته التبرج العليها وينو؟؟والله اشرف من اي مره بتنتمي للنبت الشيطاني الاسمو الاسلام السياسي بتاعكم ده..كلهم عاهرات في المكاتب والكيزان بغتصبو فيهم ليل نهار..احي الاخ المناضل بوشي ومبروك ولزوجته المسلمه ويجعل الله بيتهم ملئ بالسعاده..
sahaby1958
2015/10/29 at 12:34 ص (UTC 2) رابط التعليق
بالرفاء والبنون انشاء الله ونسال الله بان يؤلف بين قلبيكم ويسعدكم ويخليكم لبعض
ياسر الازرق
2015/10/29 at 12:17 م (UTC 2) رابط التعليق
الف مبروك المدام قمة الاناقه الناس البكتبو المرؤ ديل ما ترجو منهم عافيه الموضوع ليس حزبه هل تعرف هل هو افضل ام انت عند الله
خنساء
2017/02/17 at 9:08 ص (UTC 2) رابط التعليق
السلام عليكم …يا جماعة بوشي دا بس زول طيب وعلى نياتو “مع شوية عوارة بكر ” زي ما قال ، وما اظن بقصد شي من نشر الصور…والناس ياريت تحسن نواياها قبل نل تفكر بشكل سلبي…ويمكن كمان يكون عايزكم تشاركو فرحتو …دمتم …وربنا يتم الفيه الخير.
darbaka 017
2017/03/21 at 9:40 م (UTC 2) رابط التعليق
ليس بعد الكفر ذنب ياجماعه
معاذ
2018/03/14 at 7:24 ص (UTC 2) رابط التعليق
(( وما من قول إلا لديه رقيب عتيد ))..
إخوانا بالله لا تحصدوا الذنوب مجانا .. فإن شئتم أن تعلقوا فيكفيكم تنبيه الرجل لتحصدوا ثواب النصح وتؤجروا عليه ويضاعف لكم ..
جلكسي اصلي
2019/01/03 at 7:29 م (UTC 2) رابط التعليق
ي معاذ، الله يهدينا ويهديك، نيتك طيبه وانت زول حلو لكن مجمجت الآيه جنس مردغه (مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد)…..تحياتي