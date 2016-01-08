25 صورة تحكي عن الحب الكبير بين شعبي “وادي النيل”.. اعلام السودان ومصر تزين شوارع القاهرة

نظم”صوت الجالية” بالتعاون مع “Cyclers” لقيادة الدراجات الهوائية و “NEXT”” للألعاب المائية يوم “وادي النيل” في إطار تدعيم الدبلوماسية الشعبية بين شعبي “وادي النيل”.

شهد اليوم حضورا مميزا من الجانب المصري والسوداني حيث بدأ بسباق دراجات انطلق من منطقة العباسية في وسط البلد إلى مركز التنمية الرياضي بمساكن شيراتون المطار وسط أجواء حماسية وتفاعل كبير من الجمهور في الشارع مع هتافات الشباب وأعلام مصر والسودان التي كانت تزين السباق.

واستكمل برنامج اليوم في مركز التنمية الرياضي بيوم “ثقافي ـ ترفيهي” شمل عدد من الألعاب الرياضية، بالإضافة إلى فقرات للتعريف بالثقافة والفلكور السوداني منها استعراضات راقصة ومشروبات وحنة سودانية وأغاني تفاعل معاها الجمهور المصري والسوداني باهتمام وحماس كبير.

ووجه نائب رئيس المركز التهئنة للشعب السوداني لاحتفاله بأعياد الاستقلال الـ 60 من خلال شباب “صوت الجالية”، مؤكدا على عمق العلاقات بين البلدين وفخر واعتزاز المركز باستضافة الأشقاء السودانيين في مثل هذا اليوم التاريخي للسودان.

الجدير بالذكر أن العلاقات المصرية السودانية شهدت توترا في الأشهر الأخيرة وتعد هذه الفعالية هي الأكبر والأكثر انتشارا بين شعبي البلدين منذ نشوب الأحداث حيث حظت بحضور مصري مميز.

كتب ـ صوت الجالية / تصوير ـ أسامة إبراهيم ـ أحمد سعد



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