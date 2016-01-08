25 صورة تحكي عن الحب الكبير بين شعبي “وادي النيل”.. اعلام السودان ومصر تزين شوارع القاهرة

نظم”صوت الجالية” بالتعاون مع “Cyclers” لقيادة الدراجات الهوائية و “NEXT”” للألعاب المائية يوم “وادي النيل” في إطار تدعيم الدبلوماسية الشعبية بين شعبي “وادي النيل”.
شهد اليوم حضورا مميزا من الجانب المصري والسوداني حيث بدأ بسباق دراجات انطلق من منطقة العباسية في وسط البلد إلى مركز التنمية الرياضي بمساكن شيراتون المطار وسط أجواء حماسية وتفاعل كبير من الجمهور في الشارع مع هتافات الشباب وأعلام مصر والسودان التي كانت تزين السباق.
واستكمل برنامج اليوم في مركز التنمية الرياضي بيوم “ثقافي ـ ترفيهي” شمل عدد من الألعاب الرياضية، بالإضافة إلى فقرات للتعريف بالثقافة والفلكور السوداني منها استعراضات راقصة ومشروبات وحنة سودانية وأغاني تفاعل معاها الجمهور المصري والسوداني باهتمام وحماس كبير.
ووجه نائب رئيس المركز التهئنة للشعب السوداني لاحتفاله بأعياد الاستقلال الـ 60 من خلال شباب “صوت الجالية”، مؤكدا على عمق العلاقات بين البلدين وفخر واعتزاز المركز باستضافة الأشقاء السودانيين في مثل هذا اليوم التاريخي للسودان.
الجدير بالذكر أن العلاقات المصرية السودانية شهدت توترا في الأشهر الأخيرة وتعد هذه الفعالية هي الأكبر والأكثر انتشارا بين شعبي البلدين منذ نشوب الأحداث حيث حظت بحضور مصري مميز.
كتب ـ صوت الجالية / تصوير ـ أسامة إبراهيم ـ أحمد سعد
27 تعليق
من يهن يسهل الهوان عليه
ده القدرتو عليه الله لا كسبكم
والله المصريين اوسخ شعب في الدنيا دا شعب اول جعان تاني مفتري علي السودانين
دا عبط… الناس ديل بالشلوت بس.. ماترجعونا تاني لي نقطة الاستهبال…
طالما عندنا ناس لسه بتتحكحك فيهم مافى فائده تب
ليت بيننا وبينهم محيط ،،
يا ريت على الأقل ما نلاقيش ملايين السودانيين ف شوارع القاهرة
ي اخوانا حسنوا الالفاظ الاساءة ما بالطريقة دي
برضه مع سد النهضة . . .
طز في اولاد بمبة، وطز في عيالنا(المسخ المشوه) المتلصقين فيهم، وطبعا ملاحظين الطبطبة الشغالين فيها المصاري من دعوة وزير الخارجية الى مهرجان الشفع ديل لما شافوا الناس قبلوا عليهم، وبدأ الشعب يفتح الملفات الوسخة رغم أنف حكومة الانبطاح، أعوذ بالله!
اوسخ شعب شعب السودان ولاد الشحتين والبوابين لازم يتركو مصر ولاد الزباله واسخ وانجس شعب شعب السودان كلاب العرب
يا ابن الرقاصة ايه الجابك هنا ؟؟ ووين قابلك سوداني شحاد .. ماتوا على الارصفة لانهم لا يرضون يمدوا يدهم ولمن لذليل حقير زيكم كدا .. وبعدين .. اسوانين لم نقول سودانين تقوم الدنيا ولا تقعد ولم يكون شحادتين تنسبون للسودان .. تعال يا ابن الوسخة شوف المصريات بيعملوا شنو في اطهر بقاع الارض وشوفي المدينة جوار قبر الرسول عليه الصلاة والسلام شوف مين بيعمل مسخر ومين بيشحد يا ابن الكباريه .. انت عندك لسان تتكلم انت كلك نواقص .. اولها انك تغلق الباب في وجه امك وابيك ,, وتطفوا النور عشان تاكلو الفرخة .. والله الشايفنه هنا من المصريين لايمكن الواحد يصدق في شعب كدا .. يا اخي اول علموا اهلكم كيف يتنظفوا ويستحموا ويسوكوا خشومهم الزبالة دي .ز المصري ممكن يقغد شهر ما يستحمى ولا يغسل خشمه ,, ودي شوفة عين وكلامهم بنفسهم لاني سالت مرة واحد افتكرته متعلم من هندامه فلقيته تعليم جامعي وجاهل حياة قلت بتستعمل شنو من المعاجين الاسنان قال لي لا دا نحن مابنستعملش المعجون اصله ضار بالسنان اتخيلوا جامعي .. ونحن عندنا عامل الورنيش بيستعمل المعجون يعجنوك زبال ياابن الزبالة
فمن الذي قال ان مصر سيئة وان شعبها سيئ بل هم شعب يحب الاخر وتستطيع ان تعيش هنالك بكل حرية وليست مصر او شعبها كما رسخ في الذهن والعقل من خلال المسلسلات وبعض الحكاوي بأنهم حرامية واصحاب مصلحة وكذا وكذا نعم توجد فئة من هؤلاء ولكن ليس كل الشعب كما نتصور لذلك يجب تصحيح المفاهيم لأن هؤلاء يوجد بهم الصالح والطالح .
وأما مثل هذه المهرجانات التي تسيء اكثر مما تصلح فلا فائدة منها لانها تعد من باب الترفيه وليس التواصل بين الشعوب فتيان وفتيات متجبصات من اجل ممارسة الرياضة والرقص ………..!؟
ده كلام فارغ حب مع اولاد بمبة ديل اخر من يحبو
الرد الرد .. السد السد
قالوا الاضينة دقو واعتذر ليهو .
اولاً يااخونا المسمى نفسو رقراق .. اي شعب بيعكس نفسو عبر المسلسلات والافلام وغيرها فلذلك كل ماتراها هي حقيقة لامجاز ..
الرقصة المنتسبة لشرق السودان انا شائف ماتشبه السودانيين وهي رقصة حبشية الاصل .
انا ما شايف في داعي للأنفعال الزايد و الكواريك و الموضوع أسهل من كده بي كتير .
المصريين جيارننا و بيناتنا مصاهرة و عيش و ملح زي ما بيقولوا, و للجيرة حقوق زي ما عارفين , يزورونا و نزورهم و نبرهم ونقسط اليهم .
الشعب المصري كبقية الشعوب فيها الصالح و فيها الطالح و ليس صحيحا” انهم جميعا” يكرهون السودانيين
فيما يختص بحقوقنا و أمننا القومي فمن حقنا ان نتخذ من الاجراءات و الخطط ما يضمن حقوق الشعب السوداني و مصالحه أولا” و قبل كل شئ وهذا يشمل ارضنا المحتلة في حلايب و شلاتين و حقوقنا المائية في نهر النيل .
الاحترام المتبادل هو السبيل الوحيد لخلق علاقة مستقرة بين البلدين ….
مايجب ان يقوم به المصريون هو الانتقال وبسرعة من الاكليشهات المملة والمحفوظة كابناء النيل وحبايبنا والاسمراني وخلافه… الي تكامل ندي وحقيقي… تتصدره من مصر انابيب غاز وابراج كهرباء وطرق معبدة وسكك حديدية ومشاريع زراعية مؤثرة تخدم البلدين… ومن السودان لحوم ومواد غذاىية وتعاون حقيقي في الترويج السياحي العالمي المشترك للبلدين… اي شئ غير هذه مله السودانيون ولايرغبون فيه…
علمنا مقلوب ولا انا محوص ؟!!
المصريين ديل مصلجية وما منهم أي فائدة … فكونا منهم الله يرحم والديكم
نأمل من الحكومة والخارجية رد الإعتبار للشعب السوداني في أي تجاوزات قام بها المصريين والتعامل معهم بسياسة خد وهات بدون مجاملات
واه دا كلام ساي هو نحن اصلا م عندنا مشكلة مع الشعب المصري مشكلتنا فيمن يحكم مصر لكن حركة دا م كويس جلدن كتل مراته عشان بليلة
برضو حلايب سودانىة
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى صحبه الكرام حلايب سودانيه حلايب مصريه البسمع الجوطه دى يقول خلاص شنو يعنى حلايب قول خلاص حلايب رجعت للسودان وبعدين ؟؟ ده عدم موضوع منكم واصلا الحكومه فتحت الموضوع ده الان عشان تلفت نظر الناس وتشغلهم من الحاصل في البلد السودان كلو ضاع مش حلايب بس البشير وجماعتو ضيعوا السودان خلاص / كلو واحد قاعد يشتم في المصريين بالفاظ نابيه وغير محترمه علما بان الشعب المصرى ده افضل واحسن واكرم شعب والدليل اكثر من 5 مليون سودانى عايش في مصر بكل احترام ومتزوجيين من مصريات الواحد لو نايم ما يحلم يتزوج مصريه وهى حقيقه واقعه ( سودانى جاهل ومتخلف ودميم الشكل متزوج من مزه فرسه ) سيبو المصريين ديل اخوه لنا وشوفوا البشير باعكم للوهابيه الملاعين وبقينا نحن السودانيين فعلا زباله وشحاديين ودى حقيقه البشير مسح بكرامه كل سودانى الارض وقصر رقابنا مع الشعوب الاخرى بقينا ذنب للسعوديه
استشيروا سكان حلايب ما حتلاقى واحد منهم عايز السودان على الاقل حاليا في عهد الانقاذ
اعوا معاى وقولوا امين اللهم اهلك البشير ومن معه اللهم ارنا فيهم ماسرنا ويسر كل سودانى اللهم اهلكهم اللهم اوقع بينهم الفتنه حتى يقتلوا بعضهم بعض اللهم امين
شنو الكل عمال يهاجم مصر سواء رضيتم ام ابيتوا هناك رباط دم ولي ام مدفونا هناك وربنا وصانا بصلة الرحم وهو احد الايمان والان اصهار وانساب ولا نيل ولا حلايب نقدر تقطع هذه العلاقات انتم ما تتنابذوا لان اذا احد رد ما بترضوا والبادي اظلم زي ما يترضوا احد ينبذ السودان ايضا هم لا يرضون المعاملة بالمثل والمثل بيقول كل اناء ينضح بما فيه
والله عفارم عليك يا المجنون كفيت ووفيت
شكرا لكل سودانى محترم سب وشتم فى مصر…احنا كده عرفناكم وان شاء الله سيكون مردود ذلك عليكم وخيم ..هناك ملايين السودانيين فى مصر نعاملهم أحسن معاملة ..والآن بعد أن انكشفت الحقيقة أدعو الحكومة المصرية عل فرض قيود على دخول السودانيين لمصر…كما أدعو المصريين إلى التعامل مع السودانيين فى مصر كجنسية غير مرغوب فيها…عن نفسى لن أتعامل مع بائع سودانى فى مصر ..لن أتعامل مع السودانى بالشكل الذى كنت اتعامل به سابقا..