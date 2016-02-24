الكاتبة السودانية “ايمان حموري” تضع شروط ساخرة للزواج من بنتها وتشعل فيسبوك





بعد أن نشرت الكاتبة السودانية “ايمان حموري” صورة لبنتها الصغيرة مرفقة بمنشور ساخر يستعرض العديد من المشاكل الإجتماعية السودانية والمعيشية، ضجت صفحات التواصل في السودان بمحاكاة لمضمون منشورها الذي أشعل نقاشات متعددة خصوصاً المغالاة في المهور والبذخ في حفلات الزواج.

وقالت الكاتبة ايمان حموري (الي السادة العرسان الراغبين في نسبي والزواج من ابنتي الوحيدة “اهداء” نحن بنتزوج بالفاتحة بس ولكن عندنا شروط بسيطة لكم الشروط.

1- ان يكون المتقدم سوداني الجنسيه 2- جامعي خريجي ( الرباط ومامون حميدة ينظر في امرهم ) يفضل حملة دبلوم الفضاء او ان يكون متدرب في مركز ناسا خبرة سنتين 3- ان يكون حامل ميداليه ذهبية في اي نوع من انواع المناشط الرياضية (ناس اليوسي ماس يمتتنعون ).

وأضافت الكاتبة أيضاً المزيد من الشروط بحسب ما نقل محرر موقع النيلين منها(4- اجادة اربعة لغات تفضل اليونانية والصينية 5- ان لايكون المتقدم اصيب بمرض التايفويد ابدا 6- ان يكون المتقدم صاحب موهبة فنيه (ناس نجوم الغد واغاني واغاني عليهم مقابلة الادارة)

7-ان تكون نسبه البوش والفته في دمه نسبة 43 برسنت 8- ان يكون المتقدم حسن المظهر ( الداقين سيستم والمبرمين شعرهم يستبعدوا من المنافسة) 9- ان يكون المتقدم مشجع لي كرة القدم (الافضلية لي مشجعي الامل عطبرة وهلال كادوقلي) .

وأضافت مزيداً من الشروط الساخرة(10- ان يكون المتقدم من مشتركي سوداني او ام تي ان 11- توزع الاستمارات خلال كاس العالم في العام 2022 بدولة قطر علي الراغبين ملاها للاستفسار الاتصال علي ام العروس ايمان حموري ملحوظة في زول جاب ليكم سيرة مهر دهب وشيلة.

وقد حظيت الصورة والمنشور بمئات الإعجابات وعشرات التعليقات .

محمد عثمان

النيلين