الكاتبة السودانية “ايمان حموري” تضع شروط ساخرة للزواج من بنتها وتشعل فيسبوك
بعد أن نشرت الكاتبة السودانية “ايمان حموري” صورة لبنتها الصغيرة مرفقة بمنشور ساخر يستعرض العديد من المشاكل الإجتماعية السودانية والمعيشية، ضجت صفحات التواصل في السودان بمحاكاة لمضمون منشورها الذي أشعل نقاشات متعددة خصوصاً المغالاة في المهور والبذخ في حفلات الزواج.
وقالت الكاتبة ايمان حموري (الي السادة العرسان الراغبين في نسبي والزواج من ابنتي الوحيدة “اهداء” نحن بنتزوج بالفاتحة بس ولكن عندنا شروط بسيطة لكم الشروط.
1- ان يكون المتقدم سوداني الجنسيه 2- جامعي خريجي ( الرباط ومامون حميدة ينظر في امرهم ) يفضل حملة دبلوم الفضاء او ان يكون متدرب في مركز ناسا خبرة سنتين 3- ان يكون حامل ميداليه ذهبية في اي نوع من انواع المناشط الرياضية (ناس اليوسي ماس يمتتنعون ).
وأضافت الكاتبة أيضاً المزيد من الشروط بحسب ما نقل محرر موقع النيلين منها(4- اجادة اربعة لغات تفضل اليونانية والصينية 5- ان لايكون المتقدم اصيب بمرض التايفويد ابدا 6- ان يكون المتقدم صاحب موهبة فنيه (ناس نجوم الغد واغاني واغاني عليهم مقابلة الادارة)
7-ان تكون نسبه البوش والفته في دمه نسبة 43 برسنت 8- ان يكون المتقدم حسن المظهر ( الداقين سيستم والمبرمين شعرهم يستبعدوا من المنافسة) 9- ان يكون المتقدم مشجع لي كرة القدم (الافضلية لي مشجعي الامل عطبرة وهلال كادوقلي) .
وأضافت مزيداً من الشروط الساخرة(10- ان يكون المتقدم من مشتركي سوداني او ام تي ان 11- توزع الاستمارات خلال كاس العالم في العام 2022 بدولة قطر علي الراغبين ملاها للاستفسار الاتصال علي ام العروس ايمان حموري ملحوظة في زول جاب ليكم سيرة مهر دهب وشيلة.
وقد حظيت الصورة والمنشور بمئات الإعجابات وعشرات التعليقات .
محمد عثمان
النيلين
63 تعليقات
الشروط موجوده بس سوداني من عالم تحت الارض بنفع, غايتو مع نشر الصوره استحاله اخفاها لقيت ليك نسابه ماهينين بنتصل بيك قبل ميعاد التقديم ولوجاهزه نسوانا بجوك قريب
اموضوع هزار عادي انا ماقصدت شي علي العموم شكرا ليكم ايمان حموري
ولاَ يهمك يا استاذه بس ياخ المجتمع الذكوري تردى لدرجه لايمكن توقعها الا من رحم ربي ، عشان كده دائماً خلو خصوصياتكم وسيط اهلكم و احبابكم فقط . بالمناسبه انا هسا نزلتا تطبيق لتعليم اللغه اليونانيه والعافيه درجات هههههه .
صدق القال القلم ما بيزيل بلم … هسي في داعي لنشر الصورة بتاعت المسكينة دي مع وجود مرضى التحليل و الافتراضات و الخوض في اعراض و عذارء و ما عذراء و بتحب و ما بتحب … مثل هذه الصور يستخدمها عشرات المرضى و بكرة حتلاقو مليون حساب فيس باسماء وهمية و فساد و كذب و خوض في اعراض و الفاظ و الام جاهله
يا جماعه نشرت هذا من باب المزاح لاغير واصلا ماكنت فاكراه حايكون خبر علي العموم انا اسفه واي حد اساء لينا حقي بلقاه يوم الموقف العظيم شكرا للاساءة وكلو سلف ودين ايمان حموري
مواقع التواصل ليس مكانا للمزاح في الاعراض ،، هدانا الله واياك
أ. إيمان
من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه
وأنت مش حمتي …أنت دخلتي عدييييل
فلا تلومي إلا نفسك
وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة.
الأم و ان أخطأت بنشر صورة بنتها، و لكن كلامها لم يتعدى الهظار البرئ ..
تجي انت يا ty تتكلم كلام فاضي زي دا واساءات بالكوم .. البنت واضح أنها صغيرة .. اذا كان انت حللت البنت من ملامح وجها .. أنا بعمل ليك تحليل من كلامك دا و بدون مجهود بقول انت واحد أهبل !!!
ام جاهلة مهاما نالت من علم الدنيا شى ، وكان واجب عليها ان كانت تريد الشهرة أن لا تكن بنتها موضوع لشهرتها ، اصحاب التعليقات الساذجة هم جهلاء ولا ينتمون الى وطن يحترم الكبير والصغير ، ولا يطعن فى عروض الناس ،، اتقوا الله يا اهل الاعلام مثل هذه المواضيع يجب ان لا تعلق فى صاحايفكم ، حتى لا تعلق وتكن من ذنبوبكم وانتم تلاقون الله يوم الحساب …
محمد و ودجعل ومبارك عفارم عليكم كلامكم عين العقل أشاطركم الرأي.
شكرا للاساءة ابنتي طفله صغيرة بريئه وكان الموضوع من باب المزاح انتم ترتكتم الموضوع ومسكتم في الصورة علي العموم حقي بلقاه يوم الموقف العظيم
(على نفسها جنت براقش) أرجو أن يكون ذلك عبرة لك بالإبتعاد عن الخوض في مثل هذه المواضيع وننتظر منك الكتابات الهادفة والمفيدة ففي هذه المواقع يوجد الغث والسمين فلك العتبى وفي إنتظار الجاد من كتاباتك للإنتفاع بها وربنا يحفظ اطفال المسلمين.
عــــيـــب والله عـــيـــب .. دي طفله ياخ
حرام والله يا ايمان تعرضي البراءة دي كلها لجهل صعاليك التواصل قومي بسحب الموضوع والصورة أن استطعت والله يكون في عونك
والله ماكان قصدي كنت بهظر ليس الا معاك حق
TY انتبه لما تكتب لا تسيء لاعراض الناس الكلام بهذه الجراءة القبيحه غير مقبول لكن العتب على الدولة التي طلقت العنان لكل من هب ودب يكتب ويقال صحفي فقط ينشروا في اعراض الناس وفي رجال بقوا جلاليب بطالة المراة تكتب وتنشر في الفيس الواتساب مشتركة في قروبات زميل الجامعه قمة الدياسة ديوس
ياااااا ايمان
( اذا تركتى العسل مكشووووف فلا تلومى الذباب ان يقع عليه )
اعجبنلى
مع الأسف لقينا عقليتك متواضعة جداً جداً لأنك لا تعرف معنى السخرية ..
استفسار ناس البنغوو كيف؟؟؟
انت مالك يا ty
مين القالك حلفاوية يا حمااااااااااااااااااااااار
والله أللي اسمه ty دا لو لقيتو أعطيه في نص راسه ، عامل فيها محلل وعامل فيها الوفد بيعرف أي حاجة وهو ما عارف أي حاجة ولو عندي خمسين بنت وبقى هو آخر راجل ما بديه واحدة دا يفقع المرارة
اسف يا جماعة
انا كنت مركب مكنة جدادة الكترونية وظنيت هذه الطفلة بنت عرمان او بنت يوسف الكودة لان الموقع درج على ايراد صور بنات المعارضين ثم يدخل الجداد الالكتروني بساقط القول
هل تذكرون حينما نسرت صور بنات عرمان ويوسف الكودة؟
واسف كمان على العذر الاقبح من الذنب
انا ضد نشر صور اي كان عرمان ولا فاقان العملية مبدأ في الاخر سودانيات واي سودانية لا نقبل فيها ليس مسمحوح باسم السياسة حاكم او معارض نهتك اعراض الناس لا دين لا عرف يقبل هذا ..قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ { النور: 19}. الغلط يتحمله معك الصحفيين الذين ينشرون يكتبون ويجهلون ما يكتبون الشطارة بقت انا صحفي بنشر يساوي فهمه ونشره مع صحفي امريكي اوربي لا دين ولا عقيدة له انت بتحكمك عقيدة لا تتخطاها .. طيب هسع لو واحد قال الملاريا كذبه لا يوجد شيء اسمه ملاريا هل ينشر له هل يصدق يقبل منه نفس الوضع زول يسيء للاسلام ينشروه
وسط الزهور مصور !!!
بعد إستحقارك وعدم فهمك نتمنى ليك الخير نحن شباب بلدك(انشاء الله ربنا يجعلا من المستورات)
شكرا جزيلا
اللهم امين
والله يا ايمان فتحتىى ليكى موضوع , والردود حاتنشف ريقكك و تردى على دا ودا احرسى الموقع للردود والفاضين كٌثر . وانا ما معاكى فى طريقتك للمزاح. لو سمحتى بعيداَعن اسرار العائله. فضولى مع كل الاحترام.
بعد إستحقارك الشديد نتمنى لبتك الخير (إنشاء الله ربنا يجعلا من المستورات )ونحن شباب بلدك
جنس كواريك وجوطه صوتكم واصل تاني شارع من موقع النيلين ،، انا طبعا افتكرت قصدها بهدف مهور وتكاليف الزواج وكدا يعني يا تدفع تقيل وتقوم بجميع امور الزواج من والى يا كمان تكمل الشروط دي كلها والتي تفوت حد تكاليف الزواج المسبقه ! يا احتمال يكون تحليلي دا غلط وما عارف القصد شنو ،، لكن كون انك تقولي بمزح ما اكتر ما كان في داعي وخصوصا اضافه صورة خاصه لكم
والله الصورة صورة طفلة انا ماشايفه فيها حاجه علي العموم شكرا
العفوا نحن ما قصدنا حاجه يا مدام ايمان وعارفين دي طفله لكن الزمن ده الناس بقت ما بتريح وما بتفرز ده من ده ولا بتعرف المزح والهزار وآسفين جدا لو تعليقنا ورأينا زعلكم
يا بني وطني القصد بري …….. ما تعقدو الامور الله يرحمكم
ربنا يحفظها ليكم وتكبر وتبقي ليكم دكتورة..شروطك دي دحين ما احسن منها المهر والدهب والشيلة ..غايتو نحنا نبقا مارقين .
انا بحب التعليقات بس ما شايف حاجة تستحق التعليق
نشوف الراي الكيزان و الشيخ جكسي
الأخت …. نعلم بأن الدافع هو فرحة الأم ببنتها . ولكن هذا لا يمنع أن يتحسس المرء موطأ قدميه قبل ان يخط إلى الأمام . ماكان ينبغي ذلك ( وكمان في الأخبار المثبتة ) . لسنا في المدينة الفاضلة .محيط الخطاب لم يعد محدودا. أنت تخاطبين العالم . فيهم الصالح وفيهم الفاجر وفيهم من يحسن الظن وفيهم من يسيئ . اجعلي محيط المزاح ضيقا . وقديما قالوا : اعط الكلام من المزاح بقدر ما تعطي الطعام من الملح . ولكل جواد كبوة.
الاخت ايمان كان يمكن ان تسخرى فى ماوصل اليه حال البلد والشباب وغلاء المهور الذى نتج عنه عزوف الشباب عن الزواج فى اى موضوع دون ان تلجى من باب الزواج وتستخدمى ابنتك وكمان تضعى صورتها وانت لاتضمينين مايفعل بالصورة من متلاعبى الفوتوشوب والفيس وتصبحين انتى التى اعطيتهم مفتاح بيتك عن طريق ابنتك ربنا يحفظ الامورة .
ربنا يحفظ ليك الامورة ويا اخوتي إيمان اعتذرت ليكم ونحب شعب لا يتقن ثقافة الاعتذار لذلك نحييها من علي البعد وخلو روحكم رياضية وانا حاخطب الامورة خلاص
دمها خفيف الام دي
السلام عليكم
راي شخصي
في اخيار الزوج ( اذا جائكم من ترضون دينه و خلقه ف.. )
في اختيار الزوجة ( تنكح المراة لاربعة )
هذا هو المعيار و المزان
هذا مع الشكر
الناس دي ما ممكن تكون بالسزاجة دي. الزولة بتهظر وهظار عادي جدا والصورة لطفلة بريئة مافي زول ممكن يستخدمها استخدام سيء الا في خيالكم المريض شفاكم الله
ااااااااااخر الزمان هو : نكشف عوراتنا بأنفسنا ….!!! إذا علينا أن لا نلووووووووووووووووم أحد.
ربنا يهديكي يا……… (أستاذة).
اذا بتعرفى محمد عثمان دة والا ناس النيلين ديل خليهم يحذفو الموضوع دة علشان ما تسمعى اكتر من كدة… صلحى خطأك
ماشاء الله، الله يحفظها ليكم يااستازة ايمان،، ولكن أنا أقول خلينا في المهر والشيلة
ثلاثة جدهن جد وهزلهن هزل الزواج والطلاق والعتاق
هداك الله ماكان لك ان تقحمى هذه البريئة فى المياه العكرة .العالم اصبح مفتوح فحذارى من نشر الصور والخصوصيات .أوصى جميع ابناء وبنات بلدى بذلك .
ماشاء الله تبارك الله .. ربنا يحفظها ويجعلها من السمتورات .. أتمنى أن تحصني بنتك تحصين كويس من العين .. وإنتي عملتي الموضوع ده في شكل هزار ومزح وبكل براءة أكيد . بس سبحان الله – المجتمع ما رحمك . ربنا يغفر ليك ولينا جميعا . ويهدي كل من علق تعليق جارح أو لا يليق وبراءة الطفلة التي لا ذنب لها . ولك التحية يا أستاذة
عملتوا من القصة برنامج ….يا جماعة الزولة دي حرة ما اتعدت على واحد ولا اساءت لي احد …من حقها تعمل اكتر من كدا
انا مع حرية الرأي وحرية التعبير …الواحد يمشي السعودية يوميين يسمع ليهو خطبة خطبتين ويربي الدقن يجي يعمل لينا فيها
عمر بن الخطاب وهو حي الله حي الله يمكن يلحق ابو جهل والعياذ بالله….يا أستاذه ما تعتذري ولا حاجة
البنت بنتك ومن حقك تنشري صورتها في اي مكان والما عاجبه يلحس المكواة
نسأل الله إن يهدي الآنسة إيمان و يهدينا جميعا
أنا ما بلوم ام حوري او جوري (والله عارف اسم الامورة ماشاء الله -ماتميت الخبر قاصد- او بنتها لكون الموضوع عادي مافيه أي كلاش والبت إن شاء الله تلقى أحسن من البتتمناهو ليها امها وكلو والد ووالدة -وإن شاء الله يديني بت عسولة زي الكيوتة دي-
أنا بلوم (اللفح الخبر) وعمل منو موضوع وبالبونط العريض وفي قائمة المواضيع المثبتة بالأعلى!
وكالعادة هو كما أسميه (العاطل) محمد عثمان
للمرة المليون ياولدي شوف ليك شغلة توديك لي قدام انت علاقتك بالصحافة زي علاقة الروصيرص بي طاحونة الجاز!!!!!!!!!!!!!!!
أصلا ماف علاقة
غلطااااااااااااااااااااااااااااااااااااانه يا حموري وكان بالامكان نشر الموضوع بلاصوره.
يا أخت إيمان انا أكاد أشك انك نشرت الموضوع من باب السخرية واﻻ لماذا صورة بنتك كان ممكن تختى أى صورة عموما أن كان قصدك عريس لبنتك فأنا مستعد من الألف لمائة الف ريال وشقة جاهزة فى برج الرواد خلصت أقساطها قريب والحمدلله بس انتى أشرى بيدك ،،،،،
انا عندي المواصفات دي ياريت تتصلي هنا عشان اوريك شروطي ونتفق 0969825915
كثرة الهرج والمرج في الموضوع ده ان دلت فإنما تدل على انه الناس بقت فارغة وما عندها شغلة تقضاها
يا اخوان واحدة بتهاظر مع اصدقائها .. ودي صورة بنت صغيرة ما بلغت الحلم .. ما في داعي يا اخوان للكلام ده كله
بقيتو ناس عجيبين والله .. لا والاعجب كمان انه الاخت ايمان حموري بترد عليهم .. مما زاد الطين بلة وخلى اللي ما يشتري يتفرج
ايمان ابردي واعملي نايمة لانه لمن تردي الموضوع ح يطول ويتمط ويسل روحك ساي ..
ودمتم بخير .. والله يهديكم ويهدينا
ما تزعلي نفسك ،، واي واحد اساء ليك انما اساء لنفسه ،، المزح والهزار ما بنفع مع الناس دي، ما شايفة البلد وصلت وين؟ لا اخلاق ولا ادب ولا حتى ذوق ما عندهم والله يعينك
الزول العندو همه و عند مروة كل نساء السودان بناتو و اخواتو و خالتو.
يا رجال البلد خليكم قدر المسؤليه و اعراض المسلمين امانه فى رقابنا
السلام عليكم اللهم يا أحد يا فرد يا صمد يامن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اجعل الأمر كأن لم يكن لصاحبة الموضوع وبنتها وللجميع اجعله كأن لم يكن اجعله كأن لم يكن وليس على الله ببعيد من له ما في السماوات والأرض وهو حافظهما اللهم أزل الأمر من قلوب وعقول الجميع أمها وبنتها وكل القراء واحفظ الجميع .
ومن جانبي صراحة سعدت بالمزاح اللطيف فلا لوم على صاحبته وأرجو ان يكون فيه خير للجميع والله من وراء القصد والله المستعان
والله نفسي اقابل اي زول علق تعليق سيء في حق البنت البريئة الصغيرة دي
الله يسامحك …نحنا فى السودان ما عندنا شروط ولكن انتى بتهزرى ….بس الموضوع ما كل الناس بتعتقد ذلك ….المهم الله يهديك ….هزارهن جد وجدهن جد هو موضوع الزواج ….موضوع خطر ؟؟؟؟؟ بعض الهزار بيكون جد فى ذلك الموضوع …..انتبهى اختى العزيزة ….راعى مشاعر الشباب الغلبان والبسيط …ربنا يحقق لهم امانيهم ويرزقهم ببنت الحلال …عندنا فى السودا الزواج بيتم من ترضونة دينه فزوجو ….الاخلاق والدبن والباقى على الله …وفى الختام المعزرة اذا اخطأت فى حقك يا بنت البلد …
الاخت ايمان قدمت اكثر من خمسة تعليقات بتعتذر فيها عن مزحه على ما يبدو لم تكن مدروسه كفاية. لكن زي ما قال احد الاخوان: القلم ما بيزيل بلم و الموضوع لا يستحق كل هذا ال خد و هات.
السلام عـْليگم ٌّ:ﯙرحـّمَة ٱللـّہ ۈبٌرگـّاتہ
استغرب من الناس مسكت في صوره بنت صغيره وبقتها قصه شرف وسيك وعيك وهلماجر
والواحد تلقاه شرف بيتو ما سال فيه لسان طويل علي الناس قصير في ذكر •اللّـہ̣̥ والاستغفار
بعدين هي حره تشرّط زي ما عاوزه ليـّۓ بنتها وحقيقة بزمنا ده اخير نتشرّط بس شروط في الاخلاق والادب والفهم مش شروط في المال والنسب اتقوا ربكم واعلموا انكم اليه ترجعون
وقسم بالله بنتي ما بعرسها لي اي زول وده م̷ـــِْن حقي ومسؤل منو
.. الواحد تلقاه يسف ويسجر ويشرب كلو وشايف نفسو زول ياخ انت ابليس ما زيك وتجي تنفخ في راسك
كدي امشوا شوفو البلد واتكلموا في الشئ المفيد وخلو الفارغه حقتكم دي
احمد صديق مؤذن ام ضوابان
والله الموضوع ما بيستحق كل هذا الهجوم،ولا يستحق كل هذا الاعتذار،اظنها حبت تغير للناس من الاخبار السلبية الناجم عن تفشى كورونا والركود الاقتصادى والتضخم ومآلات اضطراب الشرق والتطاحن القبلى فى غربنا الحبيب وجنوب كردفانا الجريح وترقب الفيضان الذى يلوح فى الأفق