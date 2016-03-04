محمد إبراهيم في قائمة اثرياء العالم.. هل هو السوداني الوحيد الذي يملك مليار دولار؟
رجل الأعمال السوداني محمد ابراهيم ، المشهور باسم “مو” في بريطانيا، حيث يقيم ويحمل الجنسية البريطانية. عمره 69 سنة وضع إسمه ضمن قائمة مليونيرات العرب وأفريقيا وترتيبه 1577 دوليا ، وثروته 1.1 مليار دولار.
جاء ذلك في لائحة مجلة “فوربس” الأميركية الخاصة بأصحاب المليارات في العالم، وصدرت يوم الأربعاء للعام 2016، ومصدر ثروت محمد ابراهيم العمل في مجال الإتصالات.
ويشير محرر موقع النيلين، أنه في العام ،2007 أطلق محمد إبراهيم جائزة “مو إبراهيم للإنجاز في القيادة الإفريقية”، التي تمنح لرؤساء الدول الإفريقية ذوي الحُكم الرشيد الذين وفروا الأمن والصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية لناخبيهم وقاموا بنقل السلطة بشكل ديمقراطي إلى من جاء بعدهم . وتُعد جائزة “مو إبراهيم” هي الأكبر في العالم، حيث تتألف من مبلغ 5 ملايين دولار كدفعة أولى، إضافة إلى مبلغ 200 دولار سنوياً مدى الحياة، وبهذا تفوق جائزة نوبل للسلام التي تبلغ قيمتها 3 .1 مليون دولار .
ولد محمد إبراهيم في العام 1946 في مدينة “حلفا القديمة” بالسودان قبل أن يتم إغراقها بمياه بحيرة السد العالي الذي أقامته مصر، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الإسكندرية، ثم هاجر إلى بريطانيا، وهناك نال درجة الماجستير في الإلكترونيات والهندسة الكهربائية من جامعة “برادفورد”، ودرجة الدكتوراه في الاتصالات من جامعة “برمنغهام” .
وفقاً لقائمة “فوربس” للمليارديرات عن العام ،2011 فقد بلغ صافي ثروة محمد إبراهيم 8 .1 مليار دولار، ما يضعه في التصنيف 692 عالمياً، كما تم اختياره ليحل في قائمة مجلة “تايم” لأقوى 100 شخصية في العالم في العام 2008 . ويعني ذلك أن ثروته نقصت في خلال ال 5 سنوات الأخيرة.
الخرطوم/النيلين/معتصم السر
32 تعليقات
ماذا نستفيد من غنى مو ابراهيم او فقره ..هل جنسيته فعلا سودانية ام انه من اصول سودانية ..ماذا قدم للسودان و فقراء السودان ..من يملك اجابة فليفدنا او رجاء تركه في حاله و لا نحتاج للفخر بملياراته اذن.
يا زول استغفر ربك
الزول دا عامل مستشفي لسرطان الثدي جنب عفراء فى الخرطوم
للاسف نحنا كشعب سوداني عندما نصل الى درجة الغناء ننسى السودان ونمسح طموحات التي كنا نحلم بها ونحققه
سوداني 100% وحلفاوي من القريه 13 حلفا الجديدة
من قال إنه الملياردير السوداني الوحيد ؟
وأنا قادم بقوة ووأسعى حثيثا ….لكن بخطط تجعل تلك المليارات تذهب في السبل التي جعل الله المال من أجلها
قولو آآآآمين
الاخ احمد عبدالكريم . فعلا الرجل ليس له اسهام في وطنه الام بل حتي ليس له خير في اهله في حلفا . وقال جائزة الحكم الرشيد في افريقيا .لو الخمسة مليون دولار سنويا دي انفقها علي اهله في حلفا لما بقي فيها فقير .دا زول ما فيهو خير سيبوه في حالو
منو القال ليك ما ساعد اهله
***إسمه/ محمد إيراهيم (اللقب مو) مافيها شئ اللقب والكنية (مو)
سبحان الله ربنا رزقه من عنده ليه الكلام دا هو كون ثروته من تعبه وهو حر في ماله اما حكايه اين انفق قروشه دي حقت ربنا اساله من الناس البتاكل حق الشعب عينك ياتاجر
كريم أدى غشيم – جائزه نوبل يتم تمويلها من مبيعات الاسلحه – نوبل اكتشف المتفجرات -يتم بيع المتفجرات الى الدواعش في الشرق الأوسط بي مليارات الدولارات و يتم صرف هذه الأموال لرفاهية الشعب السويدي – ومن توفير سكن مجاني مع راتب شهري بدل عاطل عن العمل — و ما تبقى من الأرباح يتم صرفه في جايزه نوبل و هو مبلغ زهيد جداً مقارنة مع أرباح بيع المتفجرات – في السودان يتم تمويل جايزه الطيب صالح من ضرائب ستات الشاي و أطفال الدرداقات – و هذا (مو ) الغشيم. كان الأفضل ان يكون ريس نادي سوداني و يدعمه ماديا كما فعل رئيس نادي مازيمبي رجل الاعمال الثري -و سوف يحاسبك الله على هذا المال لانك تصرفه على النصارى و الكفار – هكذا دايما المسلمين يحرمون شعوبهم و ينفقون اموالهم على الكفار – و سوف تنقلب عليه حسره و ندامه يوم لا ينفع مال و لا بنون
مستر مو جلب ثروته من تطوير التقنية التى توصلت لصناعة الهاتف السيار و باع براءة اختراعه لشركة اركسون بمعنى اي موبايل في الارض عنده فيه نصيب . اسست زوجته مركز الخرطوم للاورام وهو شبه مجاني خدمة لبلدها قرر في تسعينات القرن الماضي تحديث جميع ورش كليات الهندسة و المعاهد الفنية خدمة لبلده الا ان الايادي الخفية كرشته فهم عايزين قروشه و ليس علمه فهذا الرجل كان موظف باللاسلكي اراد دين لبلده و لكن هيهيات و لا زال يبحث عن الحكم الرشيد و بالمناسبة تحديث الورش كان سيكون مجانا
المستشفي براهو كفاية
الزول دا ما قصر مع السودان
بس فى ناس همها الحسد
هو ناس حكومتك عملو شنو للبلد والشعب كم وكم مليار استلموها من الصين ومن قطر اسالهم مشت وين ؟؟؟؟؟
هداه الله يستحى من اسمه محمد فيغيره الى ( مو ) ارضاءا للغرب !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
***إسمه/ محمد إيراهيم (اللقب مو) مافيها شئ اللقب والكنية (مو)
مصيبتنا كسودانيين دائما نسيس الامور ونقع في الاختلاف نحن هنا لا نتكلم عن حكومة ومعارضة نتكلم عن رجل لديه مليار دولار يعني النار ما تاكلا واهله في حلفا مساكين . يعتي كم يتكلف بناء مستشفي علي مستوي عالي وجلب اطباء عالميين ليعالجوا اهله هل تكلف 5 مليون ؟؟ لكن لما الزول ربنا يعمي بصيرتو من عمل الخير بيكون ما داير بيه خير ويفكر في حكام افريقيا . وانتو اتكلموا في الحكومة . في زول عمل خير لي اهلو الحكومة منعتو ؟؟كل شي سياسة ودا المأخركم
يا زول انت عاقل ولا ما عاقل
الزول دا عامل المستشفي الحديث البتقول عليه دا
ولا بس فالحين فى النبذ
سيبك منو هو انت يا الواضح قعد تساعد المحتاجين من حولك علي قدر استطاعتك ولا بس انتو تلقو زول اجتهد واشتغل وربنا رزقو تقعدو تنتقدو فيهو ؟
انت خليك في نفسك اتصدق انت وما عليك بالخلق ربنا رزقو وهو اعلم بعباده انت هسة عارف لو الراجل دة بتصدق ولا لا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
انا ما عايز اكتر واضايق نفسي في الكلام زيكم بس عايز اقول الزول ده فايتني بحاجه بسيطه
يا شباب قالوا ليكم ( حلفاوي )
قالوا واحد حلفاوي شغال في محل
المهم عنده مناسبة بتاعت زواج .. عزم أصحابه ألفي المحل ..
العرس كان في نادي الضباط
أصحابه جو زعلانين زعل شديد
قالوا الفنان حلفاوي .. بغني رطانة بس ..
والحفلة ما فيها عشا.
بايخه
ربنا يزيده
بس حقو ما ينفق ولا ريال لاهل الكفار ( الانقاذ)
اخوانى الاعزاء قالو شجرة العوليق بتظلل عند الجيران
أسامة دوؤد الماسك آلاف الأسر ،،،، جازيتوهو كيف
دايرنو يجيكم عشان تسرقوهو……
رضيتو ام ابيتو….
الزول دا فخر للسودان…
وقروشو دي …
جابها براسو ….
زي وزي بل جيست…
بعد توفيق من الله….
بعدين الحسد دا شنو….
مالكم و مالو قروشو هو حر فيها…..
الحكومة تاكل في قروشكم بعيون قوية وانتو تعاينو في قروش الناس !!!!!!!!!
***المال مال الله ، وربنا رزقه وخصه بهذا المال وهو حر في ماله ، المطلوب منه شرعا الذكاة (ده موضوع مابيخصنا)
يقول الله تعالى في سورة آل عمران ” قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26) تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (27)”.
اللَّهُمَّ اكْفِنِى بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِى بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ .
الله يزيده ويبارك له .. المهم انه رجل عصامي عمل قروشو وبجهوده الخاصة وما سرق عرق الشعب السوداني زي حرامية الانقاذ الذين خربوا السودان خراب سوبا وما زال النهب والتخريب مستمرا على قدم وساق. خلو الراجل في حالو وشوفو خلاصكم من الحرامية القريبين منكم.
اعوذ بالله من الغيرة والحسد والحقد ،، ما بتعرفوا تقولوا كلمة طيبة؟
ماذا نستفيد نحن من ثروته … حزنت لمحاربة رجل الاعمال الوطني … المخلص … الناجح
اسامة داؤود … الذي اراح العباد والبلاد من مشاكل الدقيق والخبز … آه ثم آه لمحاربة الناجحين في بلادي
وبمجرد ان رفع الرجل يده … ظهرت مشاكل الخبز والدقيق …
أننا نقط أكفنا … بأيدينا ؟؟؟؟؟؟؟ !!!!!!
شي جميل انو نسمع بسوداني يمتطي صهوه الشهرة بين الشعوب ويذيدنا فخرا ان يكون غير منكر لاصله ويفتخر به وهذة محمدة
##ولكن لابد من انجازات ملموسة محسوسة يتحسسها من يعرفة ويعرفه بها من لا يعرفة
قله ثقافة او درايه بواقع حالنا جعلنا لانجتهد لنعرف من يمكن ان يكون له دور في هذا السودان#ومن يمكنة ان يقدم لهذا البلد واهلة الطيبين #
لكن الله وحدة يعلم بنوايا عبادة وهو الذي جعلهم مستخلفين فيما اعطاهم فما هي الا سويعات حتي يسؤلون فيما انفقوه##
وحقيقة ايضا ان هناك بعض الخيرين الذين ينفقون سرا دون جهرا لهذا لاضير
فاللهم ذدهم واعط شعبنا كثيرا مثلهم
اتعجب من دولةتعجزعن توفيرالدقيق للشعب