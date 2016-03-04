محمد إبراهيم في قائمة اثرياء العالم.. هل هو السوداني الوحيد الذي يملك مليار دولار؟





رجل الأعمال السوداني محمد ابراهيم ، المشهور باسم “مو” في بريطانيا، حيث يقيم ويحمل الجنسية البريطانية. عمره 69 سنة وضع إسمه ضمن قائمة مليونيرات العرب وأفريقيا وترتيبه 1577 دوليا ، وثروته 1.1 مليار دولار.

جاء ذلك في لائحة مجلة “فوربس” الأميركية الخاصة بأصحاب المليارات في العالم، وصدرت يوم الأربعاء للعام 2016، ومصدر ثروت محمد ابراهيم العمل في مجال الإتصالات.

ويشير محرر موقع النيلين، أنه في العام ،2007 أطلق محمد إبراهيم جائزة “مو إبراهيم للإنجاز في القيادة الإفريقية”، التي تمنح لرؤساء الدول الإفريقية ذوي الحُكم الرشيد الذين وفروا الأمن والصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية لناخبيهم وقاموا بنقل السلطة بشكل ديمقراطي إلى من جاء بعدهم . وتُعد جائزة “مو إبراهيم” هي الأكبر في العالم، حيث تتألف من مبلغ 5 ملايين دولار كدفعة أولى، إضافة إلى مبلغ 200 دولار سنوياً مدى الحياة، وبهذا تفوق جائزة نوبل للسلام التي تبلغ قيمتها 3 .1 مليون دولار .

ولد محمد إبراهيم في العام 1946 في مدينة “حلفا القديمة” بالسودان قبل أن يتم إغراقها بمياه بحيرة السد العالي الذي أقامته مصر، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الإسكندرية، ثم هاجر إلى بريطانيا، وهناك نال درجة الماجستير في الإلكترونيات والهندسة الكهربائية من جامعة “برادفورد”، ودرجة الدكتوراه في الاتصالات من جامعة “برمنغهام” .

وفقاً لقائمة “فوربس” للمليارديرات عن العام ،2011 فقد بلغ صافي ثروة محمد إبراهيم 8 .1 مليار دولار، ما يضعه في التصنيف 692 عالمياً، كما تم اختياره ليحل في قائمة مجلة “تايم” لأقوى 100 شخصية في العالم في العام 2008 . ويعني ذلك أن ثروته نقصت في خلال ال 5 سنوات الأخيرة.

الخرطوم/النيلين/معتصم السر