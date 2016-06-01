الفريق “عمر محمد الطيب”: دخلت على “نميري” ووجدته يبكي في مكتبه !
نفى النائب الأول لرئيس الجمهورية الأسبق رئيس جهاز أمن الدولة الفريق أول دكتور “عمر محمد الطيب”، نفى بشدة أن يكون الرئيس المشير “جعفر نميري” يسيء معاملة وزرائه ومستشاريه ويستخدم العنف معهم كما ظل يردد البعض. وقال إن ذلك محض شائعات روجتها المعارضة لنظام (مايو) في تلك الفترة. وسألت (المجهر) الفريق “عمر”: هل صحيح ما قيل عن أن “النميري” كان يضرب الوزراء ؟ فرد نائبه ونبرته ترسم الأسف على ترديد هذه الفرية: (والله يا ولدي .. لو كان نميري ما بحترمنا .. ما كان اشتغلنا معاه يوم). وأضاف: (ما حصل دخلت على الرئيس “نميري” في مكتبه ما قام على حيلو وسلم علي: أهلاً شيخنا عمر).
وروى النائب الأول لرئيس الجمهورية الأسبق في حديث خص به (المجهر) بعد صمت طويل امتد لـ(30) عاماً، أنه دخل ذات يوم على الرئيس “نميري” في مكتبه ووجده يبكي، فتعجب وسأله: المات منو يا ريس؟ فحول له الرئيس عرضحالاً مؤثراً من سيدة أرملة تقطن حي “السجانة” بالخرطوم، طردت من بيت الإيجار. فقال “النميري” لـ”عمر”: ( نعمل شنو .. نمشي من حساب ربنا وين؟). فرد عليه نائبه: (قبل ما تعرف .. أنت ما مسؤول، لكن من الليلة أنت مسؤول من السيدة دي). وتكفل “عمر محمد الطيب” بحل مشكلة المرأة وذهب إليها بنفسه في دارها ووجه بتوفير سكن لها وأسرتها فوراً، وأعطاها رقم هاتفه الخاص قائلاً: (لو رأسك وجعك .. تتصلي بي).
المجهر السياسي
15 تعليقات
كان رجل ومات شريف الله يرحمه ويغفر ليه
رحمك الله يا جعفر النميري
زمن كان جميل و البلد بخيرها
نميري عاش نظيف ومات شريف الله يرحمه رحمة واسعة … فترة السبعينات كانت من أجمل مراحل حياتنا … كنا نتغدى عند الجيران إذا ما حصلنا الغداء في بيوتنا … كانت أبواب الجيران مفتوحة تستقبلك بكل حفاوة ومحبة كأنك في بيتكم .. والجارات كانن برفعن الصحن والصينة لبعضهن بالحيطة بكل تكافل ومحبة… لكن الآن كل زول قافل بابو عليهو. واحتمال جارك ما تعرف اسمو واحتمال تلاقيهو في المناسبات فقط … الله المستعان
نمشي من ربنا وين ؟؟؟ عبارة ذات دلالات عميقة . لكن ناس قريعتي راحت بمشو من ربنا وين ؟ أنا عايز القيامة تقوم هسه عشان نشوف ربنا بعمل فيهم شنو
لو قامت القيامة اسي يامغبون ما حتشتغل بيهم الشغلة (لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه )
اللهم اعف عنا وعن الجميع
واغفر لنا وله
كان رجل بمعني الكلمه تشرف به السودان
اين نحن الان ؟
لا حوله ولا قوة الا بالله
كانت في ايامه علاقاتنا مميزه مع كل العالم قبل ان ياتي تجار الدين , ويرقص رئيسنا اليوم فرحا بما فعله من خراب ودمار اخلاقي
عليه رحمة الله
إنه ابعاج وكفى!!!
صدقت والله يكفى انه ابعاج .نسأل الله ان يجعل قبره روضة من رياض الجنة
كان الشيوعيون يحرضونا على قذف موكب نميري بالحجارة عند أي من زياراته وكنا نحمل الحجارة ونختبيء خلف الحشود ولما يظهر نميري وهو يلوح بيديه من خارج عربته كنا نترك الحجارة ونصفق له بحرارة .. إنها الكاريزما .. والله زي الأسد .. مش زي ناس أبو دليبة
ياسلام ياسلام الله يرحمه ويغفر له كان شريفا وإنسانا عاش نضيف ومات نضيف . نعم المعارضة كضابةبمختلف ألوانها ومدمرة
لثروات البلاد ومضيقة على العباد من أجل الحكم واللهط حسبنا الله ونعم الوكيل.
قبل ما تعرف .. أنت ما مسؤول، لكن من الليلة أنت مسؤول من السيدة دي >>>
ديل بطانة السوء … هاك الفتوى دى …
كلكم راع وكلكم مسئول من رعيته .. ماترجموها العرف حالها مسئول منها … والماعرف حالها ما مسعول منها ..
وين قروووووووووووووووووش الفلاشه يا عمر ود الطيب
الله يرحم أمواتنا واموات المسلمين جميعا . وهكذا نحن ما يموت رئيس أو مسؤل الا ننصفه بعد موته والله يرحمك يا عبود ويا نميري ويا كل من مات من رؤساء السودان والله بطول في عمر عمر البشير لانه لو حصل ليه اي مكروه حنبكي ونقول والله كان رجل بمعني الكلمه -وبعدين دي واحده حلوا ليها مشكلة سكنها فما بالكم بالاف المواطنين اللذين حلت مشاكلهم بالاسكان في كل مدن السودان – واحد قال لي والله أنا لو في محل عمر البشير كنت أمسك جلابيتي في خشمي وأقوم جري
بس أمره واحده دا دمر وطن كامل بقوانين ٨٣ والحاصل في الوطن سببه انقلاب ١٩٦٩ سيبو النفاق