الإعلامية لوشي .. نجمة سودانية “24” : شهرة الوالدة وخطوبتي ساهمتا في ظهوري

في ظاهرة نادرة الحدوث برزت الإعلامية ونجمة الإعلانات لوشي المبارك في وسائل التواصل الاجتماعي عبر تطبيق (انستغرام) عندما نشرت صوراً لها مصحوبة بنصائح غالية للفتيات، الأمر الذي جعلها إحدى أهم مشاهير تلك الوسائط.

دخلت لوشي سوق الإعلان من أوسع أبوابه وباتت الخيار الأول للشركات والبيوتات التجارية ما جذب إليها الأنظار بشدة، ليس ذلك فحسب، فتألق النجمة الجديدة أفضى إلى دخولها لمجال الإعلام من أوسع الأبواب، حيث تعاقدت معها قناة (S24) مذيعة في تجربة جديدة آثارت جدلاً واسعاً عند النقاد قبل بداية مسيرتها.. (اليوم التالي) أجرت حواراً شاملاً مع لوشي كما تتابعون في المساحة التالية:

• من هي لوشي المبارك؟

أنا آلاء مجدي السيد أحمد المبارك، ابنة خبيرة التجميل سوسن الخفجي، ولدت بالمملكة العربية السعودية وأكملت مرحلة الابتدائي والثانوية هناك، ثم انتقلت أنا وعائلتي إلى السودان لدراسة الجامعة، و(لوشي) هو اسم دلع وانتشر حتي اصبح اسم الشهرة.

ظهورك الإعلامي، هل هو ظهور مصطنع؟

ظهوري الإعلامي جاء عن طريق الصدفة، ولم أكن أقصد الظهور في وسائل الإعلام، وكل الحكاية كنت بنزل صوري في (السوشل ميديا) عادي زي أي زولة عادية، فجأة لقيت كل الناس بتقول لوشي، وبتتسائل: من هي لوشي؟ فحبيت أخلي الناس تعرفني عن قرب، وقمت بتقديم نصائح تجميلية للبنات عبر الانستغرام ووجدت نفسي في الحتة دي والبنات أخدو طابع إنو الزولة دي حتتها وده مكانها الطبيعي.

• هل درستي الإعلام أم تخصصتي في مجال آخر؟

– درست (ملتي ميديا) بحيث أكون خلف الكواليس، لكن الصدفة قادتني لكي أكون في الشاشة، ولم أخطط لذلك، وكل شيء تم عن طريق الصدفة والقدر.

• هل أنتِ متخصصة في الدعاية والإعلان؟

– لا، أنا أرفض التخصص في شيء واحد، بالعكس أنا زولة شاملة وأي حاجة لقيت فيها نفسي وحبيتها بعملها.

• يقال إنك جمعتي ثروة طائلة من عائد الإعلانات؟

– أكيد الإعلانات فيها كم هائل من المال.

• وهل استقلت لوشي موهبتها وجمالها من أجل المال عبر الإعلانات؟

– أنا لم أقدم الإعلانات من أجل المال، وهناك عروض كثيرة قمت برفضها، ولم يكن الرفض بسب المبلغ المالي، ولكن لأن المعلنين يتعاملون مع لوشي كـ اسم ووجه إعلاني جاذب وناجح بعيداً عن المقدرات الشخصية التي أملكها لذلك أرفض.

• تعاقدتي مع (قناة سودانية 24) مذيعة أم نجمة إعلانات؟

– نعم تعاقدت معهم ـمذيعة، وسبق أن قُدم لي كثير من العروض في قنوات أخرى ولم أقبلها، وقبلت بالعمل في ( S24)، لأن فكرتها جديدة وغير تقليدية مثل بقية القنوات.

• حدثينا عن العمل مع الوالدة؟

– كنت أعمل معها وأنا عمري (16) عاماً في العطل المدرسية، وفي الفتره الحالية فصلت أعمالي عنها تماما.

• الارتباط والزواج بالنسبة لك، وما هي مواصفات فتى أحلامك؟

– الارتباط حاليا خارج حساباتي وما بفكر فيه، سبق لي أن ارتبطت بشخص، وكانت علاقتنا مستمرة سبع سنوات، وصلنا مرحلة الخطوبة ولم يحصل نصيب، من المفترض أن أتزوج وأشوف حياتي بس شايفه أنه شغلي في الفترة دي أهم من أي شئ، وبالنسبة لمواصفات شريك حياتي لابد أن يكون زول متعلم وفاهم وذا خلق ودين، في الفترة الحالية أغلب الشباب بفتكروا انه (القروش كل شي) الحاجة دي غلط القروش ما بتمسك بيت أهم شيء الأخلاق والدين، وبالنسبة لي الاختيار صعب خصوصاً بعد تجربتي السابقة.

• هل شهرة الوالدة ساهمت في ظهورك؟

– أكيد طبعا، بس موضوع خطوبتي كان له دور ورواج كبير، “ولو ما الحاجتين ديل ما كان ظهرت للناس وعرفوني”.

• علاقتك بالفن والرياضة والمسرح والسياسة؟

– لا توجد علاقة بيننا، وكل اهتماماتي تتعلق بمجال التجميل فقط.

• الحجاب بالنسبة لك؟

– الحجاب حشمة، أتمنى ربنا يهديني إليها.

• كيف تتعامل لوشي مع النقد؟

– في نقد بناء بستفيد منه في مسيرتي وبنبهني إلى حاجات ما كنت شايفاها، وفي نقد آخر لا أعيره اهتماماً، ووصلت لبرود تام بخصوص الهجوم البتوجه لي من قبل الحاقدين، وفي الآخر الناس بتعرفني من وراء شاشة و(المابعرفك بجهلك).

• ما لا يعرفه الناس عن لوشي ؟

لوشي زولة بسيطة وخجولة جدا،عكس الشخصية الظاهرة للناس عبر الشاشة ومواقع التواصل الاجتماعي، وفي الواقع زولة جرسة.

• محطة الظهور الإعلامي هل ستكون آخر طموحاتك أم أن هناك مفاجآت أخرى؟

– بالتأكيد لا، لن تكون آخر طموحاتي وأكبر أهدافي أن أضع بصمة في السودان وأتمنى أن أساهم في تغيير مفاهيم المجتمع ونظرته للمرأة، وهناك مفاجآت لكن لن أفصح عنها.



الخرطوم – منهاج حامد حمدي

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