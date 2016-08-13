بالصور.. تعرف على حقيقة زواج مدير مكتب الرئيس السوداني من وزيرة موريتانية ودفع أغلى مهر في التاريخ 50 مليار أوقية

امتلأت مواقع التواصل السودانية في اليومين الماضيين بشائعة شغلت الكثير من متابعي هذه المواقع.

الشائعة المتداولة بكثافة تقول أن مدير مكتب الرئيس السوداني الفريق طه عثمان الحسين طلب يد وزيرة في حكومة الوزير الأول الموريتاني المهندس يحي ولد حدمين , أثناء تواجده في نواكشوط الأسبوع الماضي رفقة الرئيس البشير لحضور القمة العربية . الرواية المتداولة قالت أن الوزيرة وافقت على الزواج من الفريق طه عثمان الحسين لكنها شرطت مهرا قدره 50 مليار من الأوقية .



وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فإن الشائعة لا أساس لها من الصحة حسبما ذكر سعادة الفريق طه عثمان الحسين في تصريح لبعض المصادر الصحفية.

ويشير محرر موقع النيلين أيضاً إلي أن الصور التي تم نشرها ضمن الشائعة ليست صور الوزيرة إنما هي صور لفتاة موريتانية لا علاقة لها بالوزارة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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