بالصور.. تعرف على حقيقة زواج مدير مكتب الرئيس السوداني من وزيرة موريتانية ودفع أغلى مهر في التاريخ 50 مليار أوقية

امتلأت مواقع التواصل السودانية في اليومين الماضيين بشائعة شغلت الكثير من متابعي هذه المواقع.
الشائعة المتداولة بكثافة تقول أن مدير مكتب الرئيس السوداني الفريق طه عثمان الحسين طلب يد وزيرة في حكومة الوزير الأول الموريتاني المهندس يحي ولد حدمين , أثناء تواجده في نواكشوط الأسبوع الماضي رفقة الرئيس البشير لحضور القمة العربية . الرواية المتداولة قالت أن الوزيرة وافقت على الزواج من الفريق طه عثمان الحسين لكنها شرطت مهرا قدره 50 مليار من الأوقية .
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فإن الشائعة لا أساس لها من الصحة حسبما ذكر سعادة الفريق طه عثمان الحسين في تصريح لبعض المصادر الصحفية.
ويشير محرر موقع النيلين أيضاً إلي أن الصور التي تم نشرها ضمن الشائعة ليست صور الوزيرة إنما هي صور لفتاة موريتانية لا علاقة لها بالوزارة.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
25 تعليق
وحات ربى تستاهلى المية مليار لكن.
تقولو لى انجلينا ولا جن
هو راتبوا كم ………عشان يكون عندوا المبلغ ده .
ديل حراميه صعاليق ساكت .
اللهم رحم السياسين السودانين المخضرمين امثال محمداحمد المحجوب و احمد خير المحامي .
وديل رافعين حاجات تانيه حامياني .
ان شاء الله نحاسبكم بكل مليم استوليتوا عليها همبته ز
شكلك انت متلغف إشاعات ، وقعت سب وشتم في الراجل والناس ديل ، خاف الله ياخي ……
والله الميديا والصحافة السودانية شغالة بالامور الفارغة وكذب كمان وتلفيق رغم الظروف التى يعيش فيها الناس مما يدل على خواء فكرى
يعني بالمنطق لايمكن هذا الأمر وزيرة من مدير مكتب ومن جهات سيادية مختلفة يمكن يحدث في الاعراف التقليدية يعني ناس عادين بس في الاعراف الدبلوماسية غير مممممكن.تكهم إعلام ليس إلا.
في واحدة عاملة لينا قلق هنا تعال خدها ب 50 جنيه فقط
شوفوا السماحة دي . اتي يا يمه سماحة البنات .
أييييييييويييي مبروك يا خسااااارة وناس مريم وسودانية البورة طلعت عينهن يا خسارة …لكن الكلام دا ما بيكون كضب لانو انتو اصلا عندكم تعدد الزوجات لكن على حسب البحث طلع الراجل دا صاحب فلان القبضوه فى الامارات وسجنوه وهو قال فى البى بى سى سجنونى بدون سبب لكن نحنا هنا فتشنا ولقينا الاماراتين قالو الراجل دا بتاع المسيد بتاع امدرمان سجناه لاننا لقيناه بخط الحنة للنسوان وعلى حسب الدين حرام ……هو صاحب شيخ اللمين وعرس الموريتانية عشان شيخ الامين ما بقدر يدخل موريتانيا ويخط الحنة ….لكن هذه القضية مثار اجتهاد والغالب فيها الظن والظن محتاج الى مرجحات جاز لكل انسان يملك القدرة على ذلك ان يسوق من تلك المرجحات ما يؤيد رأيه ومن هنا فهى قضية اجتهادية …..غايتو انا انجلينا دى عاااااارفة
انجلينا انا مكسر فيك ممكن نتواصل
إنت صدقت؛ إنجلينا دي وهمة بس، والأرجح أنّ رجل.
انجلينا OYeeeeeeeeeeee
واحد قال لى زواج بنته كان كذا صيوان كأنه مولد والبشير كان أول المعزومين
لا حول ولا قوة غلا بالله
يا امحمد عثمان ، وينو الخبر هذا ، يا اخي انت عار على الاعلام السوداني ، بليييد مابتتعلم من الايام ، مرضتنا الله يمرضك ، مابتعرف تجيب خبر ولابتعرف بكتبوهو كيف ، وجنك جري ورا صور النسوان ، والاخبار التافهة
موريتانيا لحدد الان فيها العنصرية وتجارة الرقيق … طبعا من رابع المستحيلات يدوا بنتهم لواحد (( عب )) وطبعا نحن كلنا في عرفهم عبيد لاننا مش عرب
عاوز تتجوز إنجليا ؟؟؟ للأسف هو ولد منتحل شخصية بنت.
أصبحنا وأصبح الملك لله، شوفوا توب التوتل العماني دا منور فيها كيف؟؟ في الخليج ب 80 ريال ، الدقشم عندنا تلبس توب تطريزه ب 10 مليون جنية وما خايل فيها ، الكلام على الشماعة يا بنات حواء .
كلموها انا مستعد ازود 25 مليار اصلها قروش طه دي من مال الشعب يعني مابتستفيدي منها لو بنيتي عمارة بتقع ولو عملتي بيها شركة بتنهار
الناس ديل كل شيء متوقع منهم طالما الون الابيض عقدتهم في ظل المال – السائب هذا ……!!!!
الموريتانيات بصفة عامة سمحاااااات
ولا سمحات ولا شئ ,انا عايش معاهم سنين , شحم ساااااي وردميااااات, من شرراب اللبن الكتيير والسمن البلدي.
السودانيات بي سمارهم ده احلا وانضف واجمل 🙂
ههههههههههه واللهى اكبر كداب ده كان زمااااااااان أيام عادة التسمين يسموه ( التبلاح ) لكن الان اتحداك تلاقى وحدة سمينة انا عايش معاهم فى المدينة المنورة فى السيح عندهم حارة كاملة حقتهم وكلهم مجنسين سعوديين بس مابيفرطو فى لبسهم وعاداتهم ولايخلو أحد يخش بينهم حتى السعوديين الشيخ الحذيفى خطب منهم قبل اربعة سنوات ورفضته الاسرة مع انه كل المشايخ الشناقطة اصحابه وزملائه وأغلبهم دكاترة بيدرسو فى الجامعة الاسلامية معاه .
انت دا موقع اخباري ولا مجلة هو هي جكس جكيس ارتقو لمستوى مشالكنا ووطنا كل يوم فقر وتدني في مستوى المعيشة
ههههههههههه عسسل ي انجلينا .. اوعى يكون قصدك انا ههههههههههه.. خليك على عماك ومااا لديك.روبه ي غبيانه..
اللون الأبيض عقدتكم ياسودانيين عشان كده بتكرهو المصريين
ياشباب انا بالجد معجب بانجلينا كيف التواصل معاها وانا زوووول عرس ساااكت ارجوك التواصل معى
نحن عبيد عند الشناقيط ومابيعرسوا لينا بناتهم عبيييييدد عديل