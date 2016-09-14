الهلال السوداني يرسل خطاباً شديد اللهجة للهلال السعودي: أخذتوا اسمنا.. والتاريخ يشهد





تمسك نادي الهلال السوداني بحقه الكامل من تصريحات قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ياسر القحطاني، وأرسل خطاباً شديد اللهجة لإدارة نادي الهلال يوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر 2016، مطالباً بالتحقيق مع اللاعب والاعتذار رسمياً للنادي.

ووفقا لصحيفة الرياضية وقع أمين عام نادي الهلال السوداني عماد الطيب على الخطاب المرسل لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال، واعتبر تصريحات اللاعب ياسر القحطاني في برنامج “أكشن يا دوري” بمثابة الطعنة الغادرة في حق نادي الهلال السوداني، عندما أجاب على سؤال فضائي وجهه له مراسل البرنامج حول ما ذكره عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم عبداللطيف بخاري “عن وجود عمل خفي وترتيبات دنيئة لتمكين نادي الهلال من التتويج ببطولة دوري جميل للمحترفين” بقوله : “أظنه يقصد الهلال السوداني أو أي هلال آخر”.

وقال الخطاب: “من المؤسف أن تأتي طعنة غادرة في حق نادي الهلال السوداني وعبر برنامج أكشن يادوري الذي يبث على قناة mbc من لاعب ينتمي لنادي الهلال السعودي الشقيق يدعى ياسر القحطاني والذي شكك في بطولات نادي الهلال السوداني على الهواء مباشرةً “.

وتذكر الخطاب تاريخ نادي الهلال السوداني منذ تأسيسه عام 1930، مؤكداً أن تسمية الهلال السعودي جاءت تيمناً بهلال السودان بعد 27 عاماً من تأسيس الأخير.

واسترجع الخطاب حادثة انتقال اللاعب ياسر القحطاني إلى نادي العين الإماراتي عام 2011، حيث اتهمه بترك ناديه (الهلال السعودي) في أحلك الظروف سعياً وراء المادة، بالإضافة إلى أنه تخلى عن المثل والقيم التي قال إنها “شيمة كل هلالي”.

وأشار الخطاب إلى أن تصريحات اللاعب ياسر القحطاني تدل على عدم درايته بنادي الهلال السوداني، وتابع: “كان عليه أن يسأل أولئك العمالقة الذين عاشوا خلال التسعينات ليدرك التاريخ الناصع للكرة السودانية وذكرياتها التي صنعت فجراً لا ينسى “.

وجاء في الخطاب أيضاً اعتبار ما قاله اللاعب ياسر القحطاني إنكاراً وإجحافا لقيمة الهلال السوداني وإنه يمثل انتهاكا صارخاً للعلاقة الوطيدة التي تجمع الهلالين.

كما لفت الخطاب إلى أن الحادثة لن تمضي دون إخضاع اللاعب للتحقيق والاعتذار رسمياً من خلال نفس القناة، كما طالب إدارة نادي الهلال السعودي بالاستجابة الفورية لما ورد، حيث يرى أن انتشار هذه السلوكيات يعمم الكراهية التي من شأنها التشويش على علاقات الأسرتين الرياضيتين.

ليش يضحكون؟

جاء في خطاب نادي الهلال السوداني الموجه لنادي الهلال السعودي التساؤل عن سر الابتسامات المتبادلة بين اللاعب ياسر القحطاني ومراسل البرنامج، متخوفاً من أن تكون لها دلالات لا يعتقد أنها تصدر من رياضيين سعوديين.

وقال الخطاب: “الخطأ مشترك بين مقدم الفقرة عبر البرنامج واللاعب، بعد أن أطلقا ابتسامة لها دلالات لم نكن نعتقد أنها تصدر من رياضيين سعوديين نكن لأنديتهم ولهم أسمى آيات الود والتقدير “.

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